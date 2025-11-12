Independiente Rivadavia jugará la Copa Libertadores por primera vez y recibirá una cifra millonaria

El sueño se hizo realidad. el Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza disputará por primera vez la Copa Libertadores de América , el torneo más prestigioso del continente. Tras consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025 , el conjunto azul se ganó el derecho de representar a la provincia en la “Gloria Eterna 2026” y, además del logro deportivo, selló un premio económico sin precedentes: más de seis millones de dólares garantizados.

La Conmebol estableció un nuevo esquema de distribución de premios para la próxima temporada, que asegura a cada club participante un millón de dólares por partido en la fase de grupos, sin importar el resultado. De esta manera, la Lepra mendocina percibirá un mínimo de 6 millones de dólares , monto que podría incrementarse con victorias o clasificación a instancias superiores.

Los dos mejores equipos del país son "entre las viñas" El fútbol argentino rendido a los pies de Mendoza: perdón, Dios no solo atiende en Buenos Aires

en el parque Tras ser campeón, la Lepra empató 0 a 0 con Central Córdoba en el Gargantini

Para Independiente Rivadavia, este salto es mucho más que un premio deportivo: es una transformación institucional . Nunca antes el club había disputado un torneo internacional oficial, y su llegada a la Libertadores marca el comienzo de una nueva era.

¡Otra noche mágica que quedará guardada en la memoria de todos nosotros! Después de todo lo que pasamos, toca disfrutar, leprosos. pic.twitter.com/Ul9sQjF6Lv

El nuevo esquema de premios de Conmebol contempla un bono por mérito deportivo de 330 mil dólares adicionales por cada triunfo en la fase de grupos. Si el equipo mendocino logra avanzar, las cifras se disparan: 1,25 millones por octavos, 1,7 millones en cuartos, 2,3 millones en semifinales, 7 millones para el subcampeón y 23 millones para el campeón del torneo.

De esta manera, una campaña exitosa podría significar más de 36 millones de dólares en ingresos acumulados, una cifra que representa un antes y un después para cualquier institución del fútbol argentino.

Además, la exposición mediática y comercial será enorme: partidos televisados en toda Sudamérica, venta internacional de entradas, nuevos contratos publicitarios y un incremento de la marca Independiente Rivadavia en el mercado futbolístico regional.

Impacto económico y proyección internacional en la Lepra

El ingreso mínimo asegurado ya genera una revolución en el Parque General San Martín. El club mendocino podrá reforzar su plantel, invertir en infraestructura y fortalecer sus divisiones formativas, consolidando una base sólida para competir a nivel nacional e internacional.

En lo económico, el impacto es histórico: nunca un club mendocino había alcanzado semejante inyección de capital proveniente de la Conmebol. En un contexto donde los clubes argentinos luchan por sostener su economía, la clasificación de Independiente Rivadavia aparece como un ejemplo de crecimiento deportivo y gestión eficiente.

Desde la Confederación Sudamericana también se adelantó que los premios serán ajustados al alza antes del inicio de la próxima edición, en función de los nuevos contratos televisivos y de patrocinio, lo que podría aumentar aún más los ingresos para los clubes clasificados.