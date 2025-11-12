12 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
el azul quiere más

Independiente Rivadavia jugará la Copa Libertadores por primera vez y recibirá una cifra millonaria

Histórico: Independiente Rivadavia jugará su primera Copa Libertadores y ya aseguró seis millones de dólares solo por participar. Leé los detalles.

La Lepra clasificó a la Copa Libertadores 2026 y vivirá su primera experiencia internacional.

La Lepra clasificó a la Copa Libertadores 2026 y vivirá su primera experiencia internacional.

Por Sitio Andino Deportes

El sueño se hizo realidad. el Club Sportivo Independiente Rivadavia de Mendoza disputará por primera vez la Copa Libertadores de América, el torneo más prestigioso del continente. Tras consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025, el conjunto azul se ganó el derecho de representar a la provincia en la “Gloria Eterna 2026” y, además del logro deportivo, selló un premio económico sin precedentes: más de seis millones de dólares garantizados.

La Conmebol estableció un nuevo esquema de distribución de premios para la próxima temporada, que asegura a cada club participante un millón de dólares por partido en la fase de grupos, sin importar el resultado. De esta manera, la Lepra mendocina percibirá un mínimo de 6 millones de dólares, monto que podría incrementarse con victorias o clasificación a instancias superiores.

Lee además
La Lepra no pudo romper el cero (Foto: Cuna de los Grandes).
en el parque

Tras ser campeón, la Lepra empató 0 a 0 con Central Córdoba en el Gargantini
el futbol argentino rendido a los pies de mendoza: perdon, dios no solo atiende en buenos aires
Los dos mejores equipos del país son "entre las viñas"

El fútbol argentino rendido a los pies de Mendoza: perdón, Dios no solo atiende en Buenos Aires
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CSIRoficial/status/1988285897595646458&partner=&hide_thread=false

La Lepra mendocina, rumbo a la “Gloria Eterna 2026”

Para Independiente Rivadavia, este salto es mucho más que un premio deportivo: es una transformación institucional. Nunca antes el club había disputado un torneo internacional oficial, y su llegada a la Libertadores marca el comienzo de una nueva era.

El nuevo esquema de premios de Conmebol contempla un bono por mérito deportivo de 330 mil dólares adicionales por cada triunfo en la fase de grupos. Si el equipo mendocino logra avanzar, las cifras se disparan: 1,25 millones por octavos, 1,7 millones en cuartos, 2,3 millones en semifinales, 7 millones para el subcampeón y 23 millones para el campeón del torneo.

De esta manera, una campaña exitosa podría significar más de 36 millones de dólares en ingresos acumulados, una cifra que representa un antes y un después para cualquier institución del fútbol argentino.

Además, la exposición mediática y comercial será enorme: partidos televisados en toda Sudamérica, venta internacional de entradas, nuevos contratos publicitarios y un incremento de la marca Independiente Rivadavia en el mercado futbolístico regional.

Impacto económico y proyección internacional en la Lepra

El ingreso mínimo asegurado ya genera una revolución en el Parque General San Martín. El club mendocino podrá reforzar su plantel, invertir en infraestructura y fortalecer sus divisiones formativas, consolidando una base sólida para competir a nivel nacional e internacional.

En lo económico, el impacto es histórico: nunca un club mendocino había alcanzado semejante inyección de capital proveniente de la Conmebol. En un contexto donde los clubes argentinos luchan por sostener su economía, la clasificación de Independiente Rivadavia aparece como un ejemplo de crecimiento deportivo y gestión eficiente.

Desde la Confederación Sudamericana también se adelantó que los premios serán ajustados al alza antes del inicio de la próxima edición, en función de los nuevos contratos televisivos y de patrocinio, lo que podría aumentar aún más los ingresos para los clubes clasificados.

Temas
Seguí leyendo

La Lepra ya está en Mendoza y arrancó la celebración por la Copa Argentina

Marinelli, el héroe inesperado: Independiente Rivadavia hizo historia en la Copa Argentina

La Lepra festeja el título con una caravana: todos los detalles

Épica leprosa: Independiente Rivadavia hace historia en el fútbol mendocino y se consagra en la Copa Argentina

Así vivieron los hinchas de la Lepra la previa del trascendental duelo en Córdoba

El camino de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina: cinco batallas rumbo a la gloria

Final de Copa Argentina: la Lepra y el Bicho reviven una historia que empezó con Maradona en 1979

Emoción leprosa: el video de Independiente Rivadavia antes de la final de la Copa Argentina

LO QUE SE LEE AHORA
La Selección de fútbol de Argentina clasificó como el mejor del Mundial y buscará seguir su camino frente a México.
sigue el derrotero

Selección Sub-17 vs México en el Mundial: cuándo, dónde y cómo ver el duelo por los 16vos de final

Las Más Leídas

Piastrellini arriesga una pena de hasta 6 años de cárcel, por el trágico accidente vial. 
muerte de ariel gustavo andía

La situación procesal del joven que causó un accidente vial fatal en Guaymallén

Sin clases en un departamento de Mendoza este martes.
Educación

Por fuerte Zonda, suspenden las clases del turno tarde y vespertino en un departamento de Mendoza

Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad.  video
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Una visita que revoluciona: ¿a qué vino Johnny Depp a la Argentina? video
Furor internacional

Una visita que revoluciona: ¿a qué vino Johnny Depp a la Argentina?

Así se observa el volcán Peteroa esta tarde (Gentileza). video
Al suroeste de Malargüe

El viento lleva cenizas del volcán Planchón-Peteroa hasta Bardas Blancas

Te Puede Interesar

Histórico: la DGE puso en marcha su primer Censo de Matemática en Mendoza.
Calidad Educativa

Histórico: la DGE puso en marcha su primer Censo de Matemática en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Importante operativo en San Rafael por un hombre que se atrincheró cerca de la Municipalidad.  video
Importante operativo

San Rafael: redujeron con pistolas taser a un ex futbolista que se atrincheró

Por Pablo Segura
El Presupuesto 2026 de Alfredo Cornejo se votará hoy en Diputados.
Legislatura

El Presupuesto 2026 de Cornejo se votará hoy y saldría con deuda y roll over

Por Cecilia Zabala