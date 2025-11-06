6 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Imperdible

La Lepra festeja el título con una caravana: todos los detalles

El plantel del Club Sportivo Independiente Rivadavia arribará este lunes en la mañana a la Provincia de Mendoza, y habrá una caravana.

La hincha de la Lepra celebra el primer título de la historia del club.&nbsp;

La hincha de la Lepra celebra el primer título de la historia del club. 

Foto: Cristian Lozano
Por Sitio Andino Deportes

Tras el histórico título obtenido anoche por el Club Sportivo Independiente Rivadavia tras vencer por penales a Argentinos Juniros en la final de la Copa Argentina de Fútbol, este jueves por la mañana el plantel arribará a la Provincia de Mendoza, por lo que habrá una caravana desde el aeropuerto al club, en el Parque General San Martín.

Según anunciaron desde la propia entidad, el plantel Azul llegará al aeropuerto de Mendoza cerca de las 11 y allí se iniciará la caravana hacia el Bautista Gargantini, bajo un importante operativo policial.

Lee además
Marinelli, el héroe inesperado: Independiente Rivadavia hizo historia en la Copa Argentina.
Se atajó todo

Marinelli, el héroe inesperado: Independiente Rivadavia hizo historia en la Copa Argentina
﻿Épica leprosa: Independiente Rivadavia hace historia en el fútbol mendocino y se consagra en la Copa Argentina
Jugará la Copa Libertadores

Épica leprosa: Independiente Rivadavia hace historia en el fútbol mendocino y se consagra en la Copa Argentina

La misma contará con la presencia de los jugadores, directivos y cuerpo técnico del Azul, señalaron desde el club.

Independiente Rivadavia - Copa Argentina 2025
El plantel Azul llegar&aacute; al aeropuerto de Mendoza cerca de las 11 de la ma&ntilde;ana de hoy.

El plantel Azul llegará al aeropuerto de Mendoza cerca de las 11 de la mañana de hoy.

La Lepra festeja el título con una caravana: todos los detalles

El Club Sportivo Independiente Rivadavia hizo historia en el fútbol mendocino y nacional al consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025, luego de vencer a Argentinos Juniors en una épica definición por penales que terminó 5 a 3. Antes de la tanda, la Lepra pudo haber sentenciado el partido con tranquilidad, de no ser por la expulsión de dos jugadores y del técnico Alfredo Berti, lo que posibilitó el empate agónico del Bicho.

Contra todo pronóstico, el conjunto mendocino levantará por primera vez la Copa Argentina, un logro inédito para la provincia, tras un destacado desempeño en el certamen, donde eliminó a Belgrano y River. Más allá del título y la gloria deportiva, la alegría se multiplica con la clasificación a la Copa Libertadores 2026, donde el club representará al fútbol argentino en el máximo torneo continental.

Temas
Seguí leyendo

Así vivieron los hinchas de la Lepra la previa del trascendental duelo en Córdoba

El camino de Independiente Rivadavia a la final de la Copa Argentina: cinco batallas rumbo a la gloria

Final de Copa Argentina: la Lepra y el Bicho reviven una historia que empezó con Maradona en 1979

Emoción leprosa: el video de Independiente Rivadavia antes de la final de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia frente a Argentinos por la Copa Argentina 2025: hora y dónde verlo

La Lepra cayó ante Aldosivi en un partidazo y Godoy Cruz sufre por el descenso

Independiente Rivadavia ya conoce la sede de la final de la Copa Argentina: dónde se jugará

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors: Nicolás Ramírez, el árbitro del ascenso, dirigirá la final

LO QUE SE LEE AHORA
﻿Épica leprosa: Independiente Rivadavia hace historia en el fútbol mendocino y se consagra en la Copa Argentina
Jugará la Copa Libertadores

Épica leprosa: Independiente Rivadavia hace historia en el fútbol mendocino y se consagra en la Copa Argentina

Las Más Leídas

A cuánto se venden las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026
Regreso legendario

A cuánto se venden las entradas para el show de AC/DC en Argentina 2026

Ingreso a  la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio.
Ciclo Lectivo 2026

Ingreso a la UNCuyo: estos alumnos lograron un banco en el CUC, Martín Zapata, DAD y Magisterio

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial video
Investigación en marcha

Escándalo en General Alvear: policías habrían cargado cervezas a un móvil, tras un accidente vial

La familia de la víctima expresó su profunda indignación y cuestionó duramente a la Justicia video
La palabra del hijo

Indignación de la familia de Viviana Villegas tras la pelea que involucra al acusado de su muerte

Parte de los estupefacientes incautados en los allanamientos.   
cuatro detenidos

Siete allanamientos en Godoy Cruz para desbaratar una banda narco

Te Puede Interesar

La hincha de la Lepra celebra el primer título de la historia del club. 
Imperdible

La Lepra festeja el título con una caravana: todos los detalles

Por Sitio Andino Deportes
Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo, los tres nuevos conductores de la CGT nacional.
Repercusiones

Unidad y mayor confrontación: las voces mendocinas tras la renovación de la CGT nacional

Por Facundo La Rosa
En su día los bancarios en alerta: rentabilidad, fintech y reforma laboral.
Dia del Bancario

En su día los bancarios en alerta: rentabilidad, fintech y reforma laboral

Por Marcelo López Álvarez