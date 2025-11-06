La Lepra festeja el título con una caravana: todos los detalles

La hincha de la Lepra celebra el primer título de la historia del club. Foto: Cristian Lozano

Tras el histórico título obtenido anoche por el Club Sportivo Independiente Rivadavia tras vencer por penales a Argentinos Juniros en la final de la Copa Argentina de Fútbol, este jueves por la mañana el plantel arribará a la Provincia de Mendoza, por lo que habrá una caravana desde el aeropuerto al club, en el Parque General San Martín.

Según anunciaron desde la propia entidad, el plantel Azul llegará al aeropuerto de Mendoza cerca de las 11 y allí se iniciará la caravana hacia el Bautista Gargantini, bajo un importante operativo policial.

La misma contará con la presencia de los jugadores, directivos y cuerpo técnico del Azul, señalaron desde el club.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia hizo historia en el fútbol mendocino y nacional al consagrarse campeón de la Copa Argentina 2025, luego de vencer a Argentinos Juniors en una épica definición por penales que terminó 5 a 3. Antes de la tanda, la Lepra pudo haber sentenciado el partido con tranquilidad, de no ser por la expulsión de dos jugadores y del técnico Alfredo Berti, lo que posibilitó el empate agónico del Bicho.

Contra todo pronóstico, el conjunto mendocino levantará por primera vez la Copa Argentina, un logro inédito para la provincia, tras un destacado desempeño en el certamen, donde eliminó a Belgrano y River. Más allá del título y la gloria deportiva, la alegría se multiplica con la clasificación a la Copa Libertadores 2026, donde el club representará al fútbol argentino en el máximo torneo continental.