4 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Duelo

Independiente Rivadavia frente a Argentinos por la Copa Argentina 2025: hora y dónde verlo

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca este miércoles contra el Bicho en la final de la Copa Argentina de fútbol.

Independiente Rivadavia frente a Argentinos por la Copa Argentina 2025: hora y dónde verlo.

Independiente Rivadavia frente a Argentinos por la Copa Argentina 2025: hora y dónde verlo.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Sportivo Independiente Rivadavia buscará este miércoles hacer historia en la final de la Copa Argentina 2025, cuando enfrente a Argentinos Juniors en el Estadio Juan Domingo Perón de Instituto de Córdoba. El encuentro comenzará a las 21.10 y será transmitido por TyC Sports.

El equipo de Alfredo Berti llega a la definición después de eliminar nada menos que a River Plate, y sueña con levantar por primera vez un trofeo nacional en sus 113 años de historia. Enfrente tendrá a un rival de peso y con experiencia en finales: Argentinos, campeón de América en 1985 y uno de los equipos más regulares del año.

Lee además
La Lepra cayó ante Aldosivi en un partidazo y Godoy Cruz sufre por el descenso
En mar del plata

La Lepra cayó ante Aldosivi en un partidazo y Godoy Cruz sufre por el descenso
Independiente Rivadavia ya conoce la sede de la final de la Copa Argentina: dónde se jugará
Un partido para la Gloria

Independiente Rivadavia ya conoce la sede de la final de la Copa Argentina: dónde se jugará

La Lepra al frente con los titulares

Berti guardó a todos los titulares en la última fecha del Clausura pensando exclusivamente en esta final. El DT apostará por la velocidad de Sebastián Villa y la presencia ofensiva de Alex Arce, el máximo goleador del equipo, que compartirá ataque con Matías Fernández.

En las tribunas de la cancha de Instituto se espera una multitud leprosa, con banderas, bombos y el sueño de ver al equipo levantar su primer título nacional.

Una cita con la historia para Independiente Rivadavia

Independiente Rivadavia llega a esta final como el primer equipo mendocino en alcanzar una definición de Copa Argentina.

El partido representa una oportunidad única para el conjunto del Parque, que viene de una campaña inolvidable en el certamen.

El rival será Argentinos Juniors, dirigido por Nicolás Diez, que dejó en el camino a Belgrano de Córdoba en semifinales por 2- 1 y buscará sumar una nueva estrella. Tiene jugadores como López Muñoz y Molina.

La Lepra, en cambio, va por la gloria eterna: el primer título nacional de su historia, el mismo que soñaron generaciones de hinchas que hoy coparán Córdoba para gritar más fuerte que nunca.

Temas
Seguí leyendo

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors: Nicolás Ramírez, el árbitro del ascenso, dirigirá la final

Árbitros confirmados para Godoy Cruz y la Lepra: quiénes dirigirán los duelos de la fecha 14 del Clausura

Final de la Copa Argentina: qué estadios pican en punta para Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz, con misiones opuestas en la fecha 14: sueños y urgencias en juego

Independiente Rivadavia jugará la final de la Copa Argentina ante Argentinos: fecha y todo lo que se sabe

Inolvidable: la hinchada de Independiente Rivadavia bancó la lluvia en el Kempes y festejó otra hazaña histórica

Qué pasa en la Champions League hoy: partidos, equipos y detalles

Cómo quedó River en la tabla de posiciones del Clausura y de cara los encuentros internacionales

LO QUE SE LEE AHORA
Qué pasa en la Champions League hoy: partidos, equipos y detalles
Imperdibles

Qué pasa en la Champions League hoy: partidos, equipos y detalles

Las Más Leídas

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Están en terapia intensiva
Preocupación

Tunuyán: dos personas internadas por botulismo luego de consumir una conserva

En el juicio el joven expuso conversaciones con Cecilia
Testimonios

Juicio Cecilia Strzyzowski: el ex novio de la joven contó la brutal agresión que sufrió antes del crimen

Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios video
Incrementos

Nuevo aumento de carne: qué factores influyen en las variaciones de precios

El ejemplar fue enviado al Ecoparque para las curaciones y evaluaciones sanitarias pertinentes.
Evaluarán su salud

Fotos: un cóndor andino cayó en el techo de una casa en Tunuyán

Te Puede Interesar

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias.
Ciclo lectivo 2025

Fin de clases en Mendoza: esta es la fecha para los alumnos que no adeudan materias

Por Natalia Mantineo
El caso Viviana VIllegas causó mucha conmoción en General Alvear. 
está detenido

General Alvear: menor acusado por el caso Viviana Villegas, involucrado en un tiroteo

Por Pablo Segura
En la Provincia de Mendoza hay un muerto cada 48 horas por accidentes viales. 
preocupante

La alarmante cifra de muertos en accidentes viales en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura