Cómo quedó River en la tabla de posiciones del Clausura y de cara los encuentros internacionales.

Con la derrota, River se complicó en la tabla anual y corre riesgo la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Está tercero, solo un punto por encima de Argentinos y Riestra, con seis en juego. El próximo domingo jugará el Superclásico y luego cerrará con Vélez, en Liniers. El Monumental cantó: “Que se vayan todos“.

Cómo quedó River Plate en la tabla de posiciones Así dadas las cosas, River quedó 6° con 21 unidades en la zona B. A su vez, está 3° en la tabla anual, con 52 puntos y a 4 de Boca, por lo que está en puesto de repechaje para la próxima Copa Libertadores.

La continuidad de la fecha 14 del Torneo Clausura, con los resultados registrados este domingo, generó movimientos de gran relevancia en la Tabla Anual, especialmente en la zona de clasificación a las copas internacionales. Si bien Rosario Central se mantiene como líder indiscutido con 65 puntos y ya tiene asegurado su pasaje a la Copa Libertadores 2026, la verdadera batalla se centró en el segundo escalón de la clasificación, donde Boca y River dejaron de qué hablar.

El foco de la lucha por la Libertadores se trasladará al próximo fin de semana, cuando se dispute el Superclásico. Este partido será crucial: si River logra imponerse, acortará la brecha a solo un punto de Boca. En ese escenario, el Millonario se vería obligado a ganarle a Vélez en Liniers en la última fecha para tener opciones. Boca, en cambio, dependerá de sí mismo para mantener la ventaja y solo necesitaría igualar o vencer a Tigre en La Bombonera en el cierre.

