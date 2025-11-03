3 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Complicado

Cómo quedó River en la tabla de posiciones del Clausura y de cara los encuentros internacionales

Tras la derrota del Club Atlético River Plate ante Gimnasia el tramo final del Clausura está que arde.

Cómo quedó River en la tabla de posiciones del Clausura y de cara los encuentros internacionales.

Cómo quedó River en la tabla de posiciones del Clausura y de cara los encuentros internacionales.

Por Sitio Andino Deportes

Tras la derrota del Club Atlético River Plate 1 a 0 contra Gimnasia de la Plata en el Monumental este domingo, destapa uno de los peores momentos de los millonarios que lo dejan en un lugar incómodo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura.

Con la derrota, River se complicó en la tabla anual y corre riesgo la clasificación a la Copa Libertadores 2026. Está tercero, solo un punto por encima de Argentinos y Riestra, con seis en juego. El próximo domingo jugará el Superclásico y luego cerrará con Vélez, en Liniers. El Monumental cantó: “Que se vayan todos“.

Lee además
River Plate tiene nuevo presidente: quién es Stefano Di Carlo
Asume el lunes

River Plate tiene nuevo presidente: quién es Stefano Di Carlo
Di Carlo aseguró que el proyecto para techar y ampliar el estadio Monumental de River avanza a buen ritmo.
Stefano Di Carlo

En River confirmaron que el Monumental para 100 mil personas está muy avanzado

Cómo quedó River Plate en la tabla de posiciones

Así dadas las cosas, River quedó 6° con 21 unidades en la zona B. A su vez, está 3° en la tabla anual, con 52 puntos y a 4 de Boca, por lo que está en puesto de repechaje para la próxima Copa Libertadores.

La continuidad de la fecha 14 del Torneo Clausura, con los resultados registrados este domingo, generó movimientos de gran relevancia en la Tabla Anual, especialmente en la zona de clasificación a las copas internacionales. Si bien Rosario Central se mantiene como líder indiscutido con 65 puntos y ya tiene asegurado su pasaje a la Copa Libertadores 2026, la verdadera batalla se centró en el segundo escalón de la clasificación, donde Boca y River dejaron de qué hablar.

El foco de la lucha por la Libertadores se trasladará al próximo fin de semana, cuando se dispute el Superclásico. Este partido será crucial: si River logra imponerse, acortará la brecha a solo un punto de Boca. En ese escenario, el Millonario se vería obligado a ganarle a Vélez en Liniers en la última fecha para tener opciones. Boca, en cambio, dependerá de sí mismo para mantener la ventaja y solo necesitaría igualar o vencer a Tigre en La Bombonera en el cierre.

Temas
Seguí leyendo

Malas noticias para River: Sebastián Driussi se lesionó y es duda para el Superclásico ante Boca

Independiente Rivadavia jugará la final de la Copa Argentina ante Argentinos: fecha y todo lo que se sabe

Inolvidable: la hinchada de Independiente Rivadavia bancó la lluvia en el Kempes y festejó otra hazaña histórica

¡Historia posta! Independiente Rivadavia le ganó a River en los penales y es finalista de la Copa Argentina

Empate clavado: Godoy Cruz igualó con San Martín de San Juan y por ahora zafa del descenso

Boca se impuso en La Plata, tomó la punta del Torneo Clausura y se copó con la Libertadores

Con Lionel Messi, Argentina jugará ante Angola: el millonario amistoso que cerrará el año de la Scaloneta

Lavado de dinero: un aliado de "Chiqui" Tapia bajo la lupa por operaciones millonarias

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2400 y números ganadores del domingo 2 de noviembre

La Policía de Mendoza trabaja en el lugar
Investigación

Hallaron un cuerpo en avanzado estado de descomposición en Uspallata

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos
Comportamiento canino

Ni aburrido ni travieso: qué significa que tu perro haga pozos en el jardín, según expertos

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre
Juegos de azar

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo 3318 del domingo 2 de noviembre

Conocé todo sobre el nuevo sorteo del Brinco. Controlá tu cartón, los ganadores, y el pozo millonario de este domingo 2 de noviembre de 2025.
Lotería de Santa Fe

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1326 del domingo 2 de noviembre

Te Puede Interesar

Trágico accidente vial en plena Ciudad de Mendoza. 
un menor muerto y otro muy grave

Imputaron a la anciana que provocó el trágico accidente vial del Parque

Por Sitio Andino Policiales
Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000.
Opciones para el verano

Vacaciones 2026: ir a una escuela de verano en Mendoza podría costar más de $600.000

Por Natalia Mantineo
Gustavo Olguín, acusado del homicidio de su propia bebé, en el barrio Cementista de Las Heras. 
audiencia en el polo judicial

Los insólitos planteos del hombre acusado del homicidio de su bebé en Las Heras

Por Pablo Segura