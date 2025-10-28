28 de octubre de 2025
Final de la Copa Argentina: qué estadios pican en punta para Independiente Rivadavia vs. Argentinos Juniors

La AFA confirmó la fecha del duelo entre el Club Sportivo Independiente Rivadavia y Argentinos para la definición de la Copa Argentina. Mirá el detalle.

La Lepra se prepara.

Por Sitio Andino Deportes

La AFA confirmó oficialmente que la final de la Copa Argentina 2025 entre el Club Sportivo Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors se disputará el miércoles 5 de noviembre, aunque el misterio por la sede todavía no se resolvió. Lo cierto es que tres estadios pican en punta para recibir el histórico duelo que definirá al nuevo campeón del certamen.

Según trascendió desde la organización, los escenarios en evaluación son el Estadio La Pedrera de San Luis, el Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Madre de Ciudades de Santiago del Estero. Los tres reúnen las condiciones de capacidad, accesibilidad y modernidad que exige una final de este nivel, aunque cada uno presenta ventajas y desventajas que podrían inclinar la balanza.

La Pedrera, la sede favorita por cercanía y logística para la Lepra

De los tres candidatos, el que más pica en punta es La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis. Este estadio ha albergado finales anteriores de Copa Argentina y cuenta con una capacidad superior a los 28.000 espectadores, además de infraestructura moderna y excelente accesibilidad para los hinchas de ambas provincias.

Para Independiente Rivadavia, la opción puntana sería ideal: la distancia desde Mendoza es de poco más de 300 kilómetros, lo que facilitaría una masiva presencia de hinchas leprosos. De hecho, ya se habla de caravanas que podrían copar la autopista si finalmente la AFA elige esa sede.

Fuentes cercanas a la organización indicaron que San Luis “tiene todo preparado” y que incluso se realizaron contactos preliminares para coordinar operativos de seguridad y alojamiento. La provincia, además, ya manifestó su interés en recibir el partido más importante del año.

El Mario Alberto Kempes de Córdoba, en cambio, aparece como segunda opción firme. Es el estadio más grande de los tres, con una capacidad superior a 55.000 espectadores, y ha sido escenario de finales nacionales e internacionales. Sin embargo, su disponibilidad dependerá de la agenda de la Liga Profesional, ya que Talleres y Belgrano mantienen actividad oficial esa semana.

El Madre de Ciudades, la alternativa más moderna para la Lepra

El otro estadio que sigue en carrera es el Madre de Ciudades de Santiago del Estero, una joya arquitectónica inaugurada en 2021 que ha recibido partidos de la Selección Argentina, la Copa Sudamericana y la Supercopa Argentina.

Su ventaja es la infraestructura de primer nivel y la experiencia reciente en eventos de gran magnitud. No obstante, la distancia con Mendoza y Buenos Aires —más de 1.000 kilómetros— podría ser un obstáculo logístico para las hinchadas, algo que la AFA analiza cuidadosamente antes de tomar la decisión final.

Para los dirigentes de la Copa Argentina, el factor clave será el equilibrio entre capacidad, seguridad y accesibilidad, buscando garantizar una fiesta en las tribunas y una organización sin contratiempos.

Mientras tanto, tanto la Lepra mendocina como el Bicho de La Paternal siguen de cerca las negociaciones. En el entorno de Independiente Rivadavia ya se ilusionan con un escenario cercano que permita movilizar a miles de fanáticos del Parque San Martín.

Independiente Rivadavia va por la gloria y sueña con copar el estadio

Más allá del lugar donde se juegue, el miércoles 5 de noviembre será una fecha histórica para Independiente Rivadavia, que buscará su primer título nacional y la clasificación directa a la Copa Libertadores 2026. El equipo de Alfredo Berti viene de dejar en el camino a Estudiantes de Buenos Aires, Platense, Central Córdoba de Rosario, Tigre y River Plate, en una campaña que ya quedó grabada en la historia.

La figura de Ezequiel Centurión, héroe en los penales ante el Millonario, y el liderazgo del capitán Sebastián Villa son pilares de un plantel que sueña con la consagración y con llevar al fútbol mendocino a lo más alto.

Del otro lado, Argentinos Juniors también tiene motivos para confiar. Los dirigidos por Nicolás Diez buscan coronar un año de gran rendimiento y sumar una nueva estrella, más de una década después del Clausura 2010.

La AFA anunciará en los próximos días cuál será la sede definitiva. Pero todo indica que La Pedrera pica en punta, y que Mendoza podría copar San Luis para vivir una fiesta sin precedentes.

