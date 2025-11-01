La Lepra visita a Aldosivi en un duelo clave del Clausura: hora y dónde verlo

Con la mente puesta en la histórica final de la Copa Argentina ante Argentinos Juniors , pero sin descuidar su presente en el torneo local, el Club Sportivo Independiente Rivadavia visitará este sábado 1° de noviembre a las 14:45 a Aldosivi , en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 .

El encuentro se disputará en el Estadio José María Minella de Mar del Plata y será televisado en vivo por TNT Sports Premium . El arbitraje estará a cargo de Nicolás Ramírez y promete un duelo cargado de tensión, ya que ambos equipos llegan con necesidades urgentes pero realidades distintas.

Para el conjunto mendocino, dirigido por Martín Cicotello , este compromiso representa un desafío en medio de un calendario exigente: la Lepra viene de eliminar a River Plate por penales en semifinales de Copa Argentina y atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia moderna.

En el plano local, Independiente Rivadavia necesita reencontrarse con la victoria. El equipo azul viene de caer 2-1 ante Banfield en la última fecha y acumula una racha negativa de varios encuentros sin ganar, con dos triunfos, seis empates y cinco derrotas en el Grupo A .

Esa irregularidad lo relegó al puesto 13, pero aún conserva chances matemáticas de clasificar a las copas internacionales, un objetivo que el cuerpo técnico y la dirigencia no quieren descuidar pese a la expectativa por la Copa Argentina.

El técnico Alfredo Berti analiza realizar algunas rotaciones, aunque no se descarta la presencia de varios titulares.

Un partido con morbo: Aldosivi puede complicar a Godoy Cruz

El duelo tiene además un condimento especial: una victoria de Aldosivi podría perjudicar a Godoy Cruz, rival histórico de Independiente Rivadavia y competidor directo en la tabla del descenso, ya que el Tiburón necesita ganar para recortar puntos en la lucha por la permanencia.

Por eso, el partido despierta cierto morbo futbolero en Mendoza: mientras la Lepra busca sumar y mantener la motivación en alto, el resultado podría alterar el destino del Tomba en la pelea de abajo. El fútbol argentino, una vez más, ofrece historias cruzadas en cada fecha.

Aldosivi llega en el fondo de la tabla anual y en el último puesto del Grupo A. Su presente es preocupante: viene de caer ante Racing por 1-0, no gana hace seis fechas y su permanencia en la máxima categoría pende de un hilo. Sin embargo, el equipo marplatense confía en hacerse fuerte en casa para soñar con un milagro.

Independiente Rivadavia entre la historia y la obligación

Más allá de las especulaciones, el foco de Independiente Rivadavia está en mantenerse competitivo y sin lesionados de cara a la final más esperada: la de la Copa Argentina, donde enfrentará a Argentinos Juniors luego de eliminar nada menos que a River Plate por penales.

La síntesis de la Lepra

Los resultados del Torneo Clausura

Las posiciones del torneo Clausura