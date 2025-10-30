Independiente Rivadavia ya conoce la sede de la final de la Copa Argentina: dónde se jugará

Por Sitio Andino Deportes







La final de la décimotercera edición de la Copa Argentina reunirá a rivales inesperados: Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors buscarán alzarse con el título por primera vez en su historia. El encuentro está confirmado para el próximo 5 de noviembre en un estadio de la provincia de Córdoba.

Con una capacidad para aproximadamente 26.000 espectadores, la final de la Copa Argentina contará con el árbitro Nicolás Ramírez, asistido por Adrián Delbarba y Walter Ferreyra, con Fabrizio Llobet como cuarto árbitro y Eduardo Lucero como quinto. El VAR estará a cargo de Héctor Paletta.

Cuándo salen a la venta las entradas de la final Hasta el momento, la organización de la Copa Argentina no reveló los precios ni los detalles para la venta de entradas, que se presumen se darán a conocer en los próximos días. Se espera que se implemente un sistema mixto: venta física en el Estadio Malvinas para los hinchas de La Lepra y venta online para el canje de entradas, para los hinchas del Bicho, en el estadio de Instituto.