Independiente Rivadavia ya conoce la sede de la final de la Copa Argentina: dónde se jugará

La Lepra espera hacer historia el próximo miércoles ante el Bicho, y lo hará en una nueva sede que elegió AFA tras la eliminación de River.

Por Sitio Andino Deportes

La final de la décimotercera edición de la Copa Argentina reunirá a rivales inesperados: Independiente Rivadavia y Argentinos Juniors buscarán alzarse con el título por primera vez en su historia. El encuentro está confirmado para el próximo 5 de noviembre en un estadio de la provincia de Córdoba.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Copa_Argentina/status/1983965241613353225&partner=&hide_thread=false

Dónde se jugará la final de la Copa Argentina 2025

Tras la eliminación de River a manos de La Lepra en semifinales, la definición del campeonato tomó por sorpresa a la organización, que evaluaba sedes como el Mario Alberto Kempes. Si bien se manejaron opciones como el Estadio La Pedrera (San Luis) y el Madre de Ciudades (Santiago del Estero), se confirmó que el partido se disputará el próximo miércoles a las 21:10 en el Estadio Monumental Presidente Perón de Instituto de Córdoba.

Nicolás Ramírez, recordado por los hinchas de la Lepra, será el árbitro de la final ante Argentinos Juniors.
Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors: Nicolás Ramírez, el árbitro del ascenso, dirigirá la final
Árbitros confirmados para Godoy Cruz y la Lepra: quiénes dirigirán los duelos de la fecha 14 del Clausura

Con una capacidad para aproximadamente 26.000 espectadores, la final de la Copa Argentina contará con el árbitro Nicolás Ramírez, asistido por Adrián Delbarba y Walter Ferreyra, con Fabrizio Llobet como cuarto árbitro y Eduardo Lucero como quinto. El VAR estará a cargo de Héctor Paletta.

Cuándo salen a la venta las entradas de la final

Hasta el momento, la organización de la Copa Argentina no reveló los precios ni los detalles para la venta de entradas, que se presumen se darán a conocer en los próximos días. Se espera que se implemente un sistema mixto: venta física en el Estadio Malvinas para los hinchas de La Lepra y venta online para el canje de entradas, para los hinchas del Bicho, en el estadio de Instituto.

Independiente Rivadavia vs Argentinos Juniors: Nicolás Ramírez, el árbitro del ascenso, dirigirá la final

