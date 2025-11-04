4 de noviembre de 2025
{}
Qué pasa en la Champions League hoy: partidos, equipos y detalles

Este martes vuelve la emoción de la UEFA Champions League con la cuarta fecha del torneo de fútbol internacional. Conocé los partidos y sus horarios.

Por Sitio Andino Deportes

Este martes se disputará la cuarta fecha de uno de los torneos internacionales de fútbol más importantes: la UEFA Champions League. Los fanáticos esperan con gran expectativa partidos emocionantes y llenos de acción. A continuación, te contamos todos los encuentros y sus horarios.

Qué equipos se enfrentan hoy en la Champions League

Se viene la nueva fecha de la Champions League

Este martes 4 de noviembre, los fanáticos del fútbol tendrán una nueva oportunidad para vivir la emoción de la Champions League, uno de los torneos más importantes del mundo.

A continuación, te contamos todos los partidos programados para hoy, junto con sus horarios:

  • Napoli vs Eintracht Frankfurt: 14:15 (hora Argentina)
  • Slavia Prague vs Arsenal: 14:15 (hora Argentina)
  • Atlético Madrid vs Union St.-Gilloise: 17:00 (hora Argentina)
  • Bodo/Glimt vs AS Monaco: 17:00 (hora Argentina)
  • Juventus vs Sporting CP: 17:00 (hora Argentina)
  • Liverpool vs Real Madrid: 17:00 (hora Argentina)
  • Olympiacos vs PSV Eindhoven: 17:00 (hora Argentina)
  • Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: 17:00 (hora Argentina)
  • Tottenham Hotspur vs F.C. København: 17:00 (hora Argentina)

