Qué pasa en la Champions League hoy: partidos, equipos y detalles

Este martes se disputará la cuarta fecha de uno de los torneos internacionales de fútbol más importantes: la UEFA Champions League. Los fanáticos esperan con gran expectativa partidos emocionantes y llenos de acción. A continuación, te contamos todos los encuentros y sus horarios.

Champions League (2) Qué equipos se enfrentan hoy en la Champions League Se viene la nueva fecha de la Champions League Este martes 4 de noviembre, los fanáticos del fútbol tendrán una nueva oportunidad para vivir la emoción de la Champions League, uno de los torneos más importantes del mundo.

A continuación, te contamos todos los partidos programados para hoy, junto con sus horarios:

Napoli vs Eintracht Frankfurt: 14:15 (hora Argentina)

Slavia Prague vs Arsenal: 14:15 (hora Argentina)

Atlético Madrid vs Union St.-Gilloise: 17:00 (hora Argentina)

Bodo/Glimt vs AS Monaco: 17:00 (hora Argentina)

Juventus vs Sporting CP: 17:00 (hora Argentina)

Liverpool vs Real Madrid: 17:00 (hora Argentina)

Olympiacos vs PSV Eindhoven: 17:00 (hora Argentina)

Paris Saint-Germain vs Bayern Munich: 17:00 (hora Argentina)

Tottenham Hotspur vs F.C. København: 17:00 (hora Argentina)