2 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
automovilismo

Tres mendocinos completaron la décima fecha del Procar 4000 en La Plata ante una flor de tormenta

El equipo de la provincia de Mendoza, el Maggini Motorsport, se presentó en La Plata y tuvieron buenas y malas. Repasá lo sucedido en el Mouras.

El Procar 4000 tiene a los mendocinos como protagonistas.

El Procar 4000 tiene a los mendocinos como protagonistas.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Maggini Motorsport de la provincia de Mendoza volvió a ser parte del Procar 4000 A, que disputó su décima fecha de la temporada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El fin de semana se presentó con condiciones climáticas inestables: la lluvia caída durante la mañana obligó a largar con procedimiento de pista húmeda, y los pilotos debieron adaptarse a un asfalto cambiante durante toda la competencia.

El triunfo fue para Alan Guevara, quien se impuso con el Ford del FH Motorsport, seguido por Germán Pietranera y Ramiro Apecetche.

Lee además
Julián Santero quedó fuera de la competencia tras un toque con Mariano Werner en la largada de la final del Turismo Carretera.
automovilismo

Polémica en Paraná: el toque entre Julián Santero y Werner marcó la final del Turismo Carretera
Los mendocinos siempre protagonistas como Agustín Loser en vóley.
Destacados

Atletas mendocinos en los Juegos Olímpicos: un siglo de historia y siete medallas

La final tuvo varios sobrepasos y sectores complicados, lo que obligó a los equipos a mantener concentración constante para evitar despistes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Procar_4000/status/1937231288349675563&partner=&hide_thread=false

Tres mendocinos en pista bajo el Maggini Motorsport

El equipo mendocino presentó tres autos en pista, todos bajo la estructura del Maggini Motorsport. Fabián Maggini finalizó en el séptimo puesto, tras mantenerse en el grupo que peleó posiciones en el segundo pelotón. Fabrizio Maggini completó las 14 vueltas y cerró en el duodécimo lugar, mientras que Luis Maggini lo hizo en el puesto 17, con 13 vueltas cumplidas.

Los tres pilotos lograron completar la competencia, en una jornada donde las banquinas mojadas y la escasa adherencia marcaron el ritmo de carrera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Procar_4000/status/1937217295719227634&partner=&hide_thread=false

Lo que viene para el equipo mendocino en el Procar 4000

Con esta presentación, el Maggini Motorsport mantiene su continuidad en la categoría y ya trabaja en la próxima cita: el Gran Premio Coronación, que se disputará del 28 al 30 de noviembre, nuevamente en el circuito de La Plata.

Allí se definirá el campeón 2025 y se cerrará la temporada del Procar 4000 A, que volverá a reunir a los principales protagonistas del automovilismo zonal.

Temas
Seguí leyendo

Mundial de Handball: la Garra, con dos mendocinas, confirmó su lista: cuándo debuta Argentina

Inter Miami CF vs Nashville: cuándo vuelve a jugar el equipo de Messi tras la derrota y qué se define

Estudiantes vs. Boca: la batalla por la cima que puede cambiar todo antes del Superclásico

Habló Emiliano "Dibu" Martínez tras su error ante Liverpool: la frase que sorprendió a todo el Aston Villa

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

River Plate tiene nuevo presidente: quién es Stefano Di Carlo

Video: así es el nuevo Víctor Legrotaglie que proyecta la dirigencia de Gimnasia

Club Pedro Molina: la entidad barrial que resiste al tiempo y busca crecer

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba quiere el triunfo.
por los tres puntos

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Dolor en la comunidad educativa del CUC por el fallecimiento de un estudiante este sábado.
Tristeza en la comunidad universitaria

Tres días de duelo en la UNCuyo y suspensión de actividades en el CUC por la tragedia del Parque

La Policía intervino y el agresor depuso su actitud.
Disputa en el Valle de Uco

Tunuyán: fue a cobrar el alquiler, amenazó a los inquilinos con un cuchillo y quedó detenido

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

San Rafael: un hombre de 25 años murió tras descompensarse. 
Contaba con antecedentes

San Rafael: un joven de 25 años murió tras irrumpir en una vivienda familiar

El Tomba quiere el triunfo.
por los tres puntos

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

Te Puede Interesar

La expo minera mostró que la minería se consolida en la agenda de Mendoza.
balance

Argentina Mining 2025: ¿Mendoza se proyecta como nuevo polo minero en el país?

Por Cecilia Zabala
Homicidio en Las Heras: qué hipótesis descartan los investigadores.
Investigación

Homicidio en Las Heras: se entregó una joven y fue imputada por el hecho

Por Sitio Andino Policiales
El FMI advierte que una dolarización podría limitar el crecimiento argentino
Estrategias

Estados Unidos evalúa promover la dolarización global y Argentina se ubica entre los posibles candidatos

Por Sitio Andino Economía