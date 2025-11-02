Tres mendocinos completaron la décima fecha del Procar 4000 en La Plata ante una flor de tormenta

El Maggini Motorsport de la provincia de Mendoza volvió a ser parte del Procar 4000 A, que disputó su décima fecha de la temporada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata. El fin de semana se presentó con condiciones climáticas inestables: la lluvia caída durante la mañana obligó a largar con procedimiento de pista húmeda, y los pilotos debieron adaptarse a un asfalto cambiante durante toda la competencia.
El triunfo fue para Alan Guevara, quien se impuso con el Ford del FH Motorsport, seguido por Germán Pietranera y Ramiro Apecetche.
Tres mendocinos en pista bajo el Maggini Motorsport
El equipo mendocino presentó tres autos en pista, todos bajo la estructura del Maggini Motorsport. Fabián Maggini finalizó en el séptimo puesto, tras mantenerse en el grupo que peleó posiciones en el segundo pelotón. Fabrizio Maggini completó las 14 vueltas y cerró en el duodécimo lugar, mientras que Luis Maggini lo hizo en el puesto 17, con 13 vueltas cumplidas.
Los tres pilotos lograron completar la competencia, en una jornada donde las banquinas mojadas y la escasa adherencia marcaron el ritmo de carrera.
Lo que viene para el equipo mendocino en el Procar 4000
Con esta presentación, el Maggini Motorsport mantiene su continuidad en la categoría y ya trabaja en la próxima cita: el Gran Premio Coronación, que se disputará del 28 al 30 de noviembre, nuevamente en el circuito de La Plata.
Allí se definirá el campeón 2025 y se cerrará la temporada del Procar 4000 A, que volverá a reunir a los principales protagonistas del automovilismo zonal.