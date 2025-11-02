Tres mendocinos completaron la décima fecha del Procar 4000 en La Plata ante una flor de tormenta

El Procar 4000 tiene a los mendocinos como protagonistas.

El Maggini Motorsport de la provincia de Mendoza volvió a ser parte del Procar 4000 A , que disputó su décima fecha de la temporada en el autódromo Roberto Mouras de La Plata . El fin de semana se presentó con condiciones climáticas inestables: la lluvia caída durante la mañana obligó a largar con procedimiento de pista húmeda , y los pilotos debieron adaptarse a un asfalto cambiante durante toda la competencia.

El triunfo fue para Alan Guevara , quien se impuso con el Ford del FH Motorsport, seguido por Germán Pietranera y Ramiro Apecetche .

La final tuvo varios sobrepasos y sectores complicados, lo que obligó a los equipos a mantener concentración constante para evitar despistes.

El equipo mendocino presentó tres autos en pista , todos bajo la estructura del Maggini Motorsport . Fabián Maggini finalizó en el séptimo puesto , tras mantenerse en el grupo que peleó posiciones en el segundo pelotón. Fabrizio Maggini completó las 14 vueltas y cerró en el duodécimo lugar , mientras que Luis Maggini lo hizo en el puesto 17 , con 13 vueltas cumplidas.

Los tres pilotos lograron completar la competencia, en una jornada donde las banquinas mojadas y la escasa adherencia marcaron el ritmo de carrera.

Lo que viene para el equipo mendocino en el Procar 4000

Con esta presentación, el Maggini Motorsport mantiene su continuidad en la categoría y ya trabaja en la próxima cita: el Gran Premio Coronación, que se disputará del 28 al 30 de noviembre, nuevamente en el circuito de La Plata.

Allí se definirá el campeón 2025 y se cerrará la temporada del Procar 4000 A, que volverá a reunir a los principales protagonistas del automovilismo zonal.