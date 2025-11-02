Mundial de Handball: la Garra, con dos mendocinas, confirmó su lista: cuándo debuta Argentina

Macarena Sans y Ayelén García, las mendocinas que dirán presente en el Mundial de Handball femenino 2025.

La selección argentina femenina de Handball , conocida como La Garra , ya tiene lista confirmada para disputar el Mundial de Balonmano 2025 que se jugará en Alemania y Países Bajos desde el 26 de noviembre . En ese cúmulo de nombres están confirmadas dos jugadores mendocinas . Leé la nota de Sitio Andino y repasá las novedades.

La gran noticia es que habrá presencia mendocina doble , con Macarena Sans y Ayelén García entre las 16 convocadas por el entrenador Mariano Muñoz .

El certamen reunirá a las 32 mejores selecciones del mundo y marcará el cierre del calendario internacional para el combinado albiceleste, que buscará mejorar su histórica actuación de 2019, cuando alcanzó por primera vez la Main Round .

Las dos mendocinas atraviesan un gran presente deportivo en España , donde comparten equipo en el Beti Onak . Sans, nacida en Godoy Cruz , afrontará su tercer Mundial consecutivo con la camiseta argentina, mientras que García, oriunda de San Martín , repetirá convocatoria tras su destacado rendimiento en el ciclo previo.

El DT Mariano Muñoz destacó la importancia de ambas en el grupo: “Macarena y Ayelén aportan experiencia, disciplina y equilibrio. Son jugadoras formadas en Mendoza que hoy son referentes dentro y fuera de la cancha”, afirmó el técnico tras anunciar la nómina.

La lista completa de La Garra para el Mundial está integrada por:

Arqueras: Marisol Garratú y Valentina Menucci.

Pivotes: Rocío Campigli, Giuliana Gavilán y Sol Azcune.

Extremos: Berenice Frelier, Joana Bolling y Lucía Dalla Crode.

Centrales: Carolina Bono y Martina Romero.

Laterales: Elke Karsten, Micaela Casasola, Martina Lang y Malena Cavo.

Laterales mixtas: Macarena Sans y Ayelén García.

Con una combinación de jugadoras jóvenes y referentes consolidadas, el plantel apunta a seguir creciendo a nivel internacional y consolidar el recambio generacional que viene gestándose desde el ciclo post-Tokio.

Cómo será el Mundial y el grupo que le tocó al Balonmano nacional

El Mundial de Balonmano 2025 contará con 32 equipos divididos en 8 grupos de 4. Argentina integrará el Grupo E, donde enfrentará a Dinamarca, República Checa y Camerún en la primera fase. Los tres primeros de cada grupo avanzarán al Main Round, arrastrando los puntos obtenidos entre sí.

En esa segunda ronda, La Garra se cruzará con los tres mejores del Grupo F, conformado por Francia, Polonia, Túnez y China, un desafío de altísimo nivel que pondrá a prueba la evolución del equipo argentino en los últimos años.

“Nuestro objetivo es volver a estar entre los 16 mejores del mundo. Queremos competir con intensidad y dejar una buena imagen del handball argentino”, aseguró Muñoz en conferencia.

El debut de La Garra será el miércoles 26 de noviembre ante Camerún, y luego enfrentará a República Checa (28/11) y Dinamarca (30/11). Todos los partidos serán televisados por TyC Sports y TyC Sports Play.

Un grupo unido y una ilusión en marcha

El equipo argentino realizará su última concentración en Madrid, donde disputará dos amistosos frente a España B antes de viajar hacia Alemania.

El cuerpo técnico confía en que la preparación física y el conocimiento del juego europeo serán claves para sostener el nivel de competencia.

Macarena Sans expresó su entusiasmo en redes sociales: “Jugar otro Mundial es un orgullo enorme. Representar a Mendoza y a Argentina siempre es una emoción única”. Por su parte, Ayelén García compartió: “Vamos con todo, con la ilusión intacta y el compromiso de dejar el alma por la camiseta”.

La Garra quiere volver a hacer historia

Con una base sólida, experiencia internacional y dos mendocinas que aportan jerarquía, La Garra llega al Mundial con la esperanza de volver a pisar fuerte en el escenario global.

El crecimiento del balonmano argentino femenino sigue dando frutos, y esta convocatoria lo demuestra: Mendoza vuelve a tener representación mundialista, y el país entero se prepara para alentar a un equipo que nunca deja de soñar.