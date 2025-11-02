2 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
a la carga

Mundial de Handball: la Garra, con dos mendocinas, confirmó su lista: cuándo debuta Argentina

La selección femenina de Handball ya tiene plantel confirmado para el Mundial en Alemania y Países Bajos y hay presencia mendocina. Mirá las 16 convocadas.

Macarena Sans y Ayelén García, las mendocinas que dirán presente en el Mundial de Handball femenino 2025.

Macarena Sans y Ayelén García, las mendocinas que dirán presente en el Mundial de Handball femenino 2025.

Por Sitio Andino Deportes

La selección argentina femenina de Handball, conocida como La Garra, ya tiene lista confirmada para disputar el Mundial de Balonmano 2025 que se jugará en Alemania y Países Bajos desde el 26 de noviembre. En ese cúmulo de nombres están confirmadas dos jugadores mendocinas. Leé la nota de Sitio Andino y repasá las novedades.

La gran noticia es que habrá presencia mendocina doble, con Macarena Sans y Ayelén García entre las 16 convocadas por el entrenador Mariano Muñoz.

Lee además
Una verdadera fiesta del deporte argentino, con seis días de competencia y clubes de todo el país en San Rafael.

San Rafael recibe a más de 50 equipos en un Torneo Nacional de Handball que paraliza la ciudad
Julián Santero quedó fuera de la competencia tras un toque con Mariano Werner en la largada de la final del Turismo Carretera.
automovilismo

Polémica en Paraná: el toque entre Julián Santero y Werner marcó la final del Turismo Carretera

El certamen reunirá a las 32 mejores selecciones del mundo y marcará el cierre del calendario internacional para el combinado albiceleste, que buscará mejorar su histórica actuación de 2019, cuando alcanzó por primera vez la Main Round.

Sans y García, orgullo mendocino en una lista con proyección y experiencia

Las dos mendocinas atraviesan un gran presente deportivo en España, donde comparten equipo en el Beti Onak. Sans, nacida en Godoy Cruz, afrontará su tercer Mundial consecutivo con la camiseta argentina, mientras que García, oriunda de San Martín, repetirá convocatoria tras su destacado rendimiento en el ciclo previo.

El DT Mariano Muñoz destacó la importancia de ambas en el grupo: “Macarena y Ayelén aportan experiencia, disciplina y equilibrio. Son jugadoras formadas en Mendoza que hoy son referentes dentro y fuera de la cancha”, afirmó el técnico tras anunciar la nómina.

La lista completa de La Garra para el Mundial está integrada por:

Arqueras: Marisol Garratú y Valentina Menucci.

Pivotes: Rocío Campigli, Giuliana Gavilán y Sol Azcune.

Extremos: Berenice Frelier, Joana Bolling y Lucía Dalla Crode.

Centrales: Carolina Bono y Martina Romero.

Laterales: Elke Karsten, Micaela Casasola, Martina Lang y Malena Cavo.

Laterales mixtas: Macarena Sans y Ayelén García.

Con una combinación de jugadoras jóvenes y referentes consolidadas, el plantel apunta a seguir creciendo a nivel internacional y consolidar el recambio generacional que viene gestándose desde el ciclo post-Tokio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CAHandball/status/1984991385720901953&partner=&hide_thread=false

Cómo será el Mundial y el grupo que le tocó al Balonmano nacional

El Mundial de Balonmano 2025 contará con 32 equipos divididos en 8 grupos de 4. Argentina integrará el Grupo E, donde enfrentará a Dinamarca, República Checa y Camerún en la primera fase. Los tres primeros de cada grupo avanzarán al Main Round, arrastrando los puntos obtenidos entre sí.

En esa segunda ronda, La Garra se cruzará con los tres mejores del Grupo F, conformado por Francia, Polonia, Túnez y China, un desafío de altísimo nivel que pondrá a prueba la evolución del equipo argentino en los últimos años.

“Nuestro objetivo es volver a estar entre los 16 mejores del mundo. Queremos competir con intensidad y dejar una buena imagen del handball argentino”, aseguró Muñoz en conferencia.

El debut de La Garra será el miércoles 26 de noviembre ante Camerún, y luego enfrentará a República Checa (28/11) y Dinamarca (30/11). Todos los partidos serán televisados por TyC Sports y TyC Sports Play.

Un grupo unido y una ilusión en marcha

El equipo argentino realizará su última concentración en Madrid, donde disputará dos amistosos frente a España B antes de viajar hacia Alemania.

El cuerpo técnico confía en que la preparación física y el conocimiento del juego europeo serán claves para sostener el nivel de competencia.

Macarena Sans expresó su entusiasmo en redes sociales: “Jugar otro Mundial es un orgullo enorme. Representar a Mendoza y a Argentina siempre es una emoción única”. Por su parte, Ayelén García compartió: “Vamos con todo, con la ilusión intacta y el compromiso de dejar el alma por la camiseta”.

La Garra quiere volver a hacer historia

Con una base sólida, experiencia internacional y dos mendocinas que aportan jerarquía, La Garra llega al Mundial con la esperanza de volver a pisar fuerte en el escenario global.

El crecimiento del balonmano argentino femenino sigue dando frutos, y esta convocatoria lo demuestra: Mendoza vuelve a tener representación mundialista, y el país entero se prepara para alentar a un equipo que nunca deja de soñar.

Temas
Seguí leyendo

Tres mendocinos completaron la décima fecha del Procar 4000 en La Plata ante una flor de tormenta

Atletas mendocinos en los Juegos Olímpicos: un siglo de historia y siete medallas

Inter Miami CF vs Nashville: cuándo vuelve a jugar el equipo de Messi tras la derrota y qué se define

Estudiantes vs. Boca: la batalla por la cima que puede cambiar todo antes del Superclásico

Habló Emiliano "Dibu" Martínez tras su error ante Liverpool: la frase que sorprendió a todo el Aston Villa

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

River Plate tiene nuevo presidente: quién es Stefano Di Carlo

Video: así es el nuevo Víctor Legrotaglie que proyecta la dirigencia de Gimnasia

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba quiere el triunfo.
por los tres puntos

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Dolor en la comunidad educativa del CUC por el fallecimiento de un estudiante este sábado.
Tristeza en la comunidad universitaria

Tres días de duelo en la UNCuyo y suspensión de actividades en el CUC por la tragedia del Parque

La Policía intervino y el agresor depuso su actitud.
Disputa en el Valle de Uco

Tunuyán: fue a cobrar el alquiler, amenazó a los inquilinos con un cuchillo y quedó detenido

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

San Rafael: un hombre de 25 años murió tras descompensarse. 
Contaba con antecedentes

San Rafael: un joven de 25 años murió tras irrumpir en una vivienda familiar

El Tomba quiere el triunfo.
por los tres puntos

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

Te Puede Interesar

La expo minera mostró que la minería se consolida en la agenda de Mendoza.
balance

Argentina Mining 2025: ¿Mendoza se proyecta como nuevo polo minero en el país?

Por Cecilia Zabala
Homicidio en Las Heras: qué hipótesis descartan los investigadores.
Investigación

Homicidio en Las Heras: se entregó una joven y fue imputada por el hecho

Por Sitio Andino Policiales
El FMI advierte que una dolarización podría limitar el crecimiento argentino
Estrategias

Estados Unidos evalúa promover la dolarización global y Argentina se ubica entre los posibles candidatos

Por Sitio Andino Economía