Atletas mendocinos en los Juegos Olímpicos: un siglo de historia y siete medallas

La historia olímpica de la provincia de Mendoza comenzó en París 1924 y se mantiene viva un siglo después. Desde entonces, más de 30 atletas mendocinos representaron a Argentina en diferentes disciplinas, con un total de siete medallas conseguidas. Entre pioneros, campeones y referentes, la provincia marcó presencia en cada etapa del olimpismo nacional.

El primero en competir fue el ciclista Cosme Damián Saavedra , presente en París 1924 y Ámsterdam 1928. Aquella participación abrió el camino para otros deportistas que comenzaron a llevar la bandera de Mendoza a escenarios internacionales.

La gran explosión llegó en Londres 1948 con el boxeador Pascual Pérez, quien obtuvo la única medalla de oro olímpica de la provincia , consagrándose campeón mosca tras vencer al italiano Espartaco Bandinelli. Su logro lo transformó en un ícono del deporte argentino.

En los años 50 y 60, Mendoza aportó figuras al atletismo, el boxeo y el ciclismo. Eusebio Guiñez se destacó en Melbourne 1956 en pruebas de fondo, mientras que el “Cóndor de América” Ernesto Contreras se convirtió en el mendocino con más presencias olímpicas, participando en Roma 1960, Tokio 1964 y México 1968.

El boxeo siguió siendo fuerte: Carlos Aro, Juan Aguilar, Miguel García, Pedro Agüero y Mario Ortíz fueron algunos de los representantes entre las décadas del 60 y 70. En los 80, el fútbol y el atletismo también dijeron presente con Rubén Agüero (Seúl 1988) y Ángel Gagliano (Los Ángeles 1984).

image Ernesto Contreras, el referente del ciclismo local.

De Atlanta 1996 a los Juegos del nuevo milenio

Un nuevo hito histórico se dio en Atlanta 1996: el boxeador Pablo Chacón se quedó con la medalla de bronce, sumando la segunda presea olímpica mendocina. Aquel año, la provincia aportó la mayor cantidad de atletas en una misma edición, con seis representantes en distintas disciplinas.

En el siglo XXI, el protagonismo se amplió. Marina Di Giacomo logró el bronce con Las Leonas en Atenas 2004, mientras que Silvina D’Elía y Macarena Rodríguez se colgaron la plata en Londres 2012. El hockey sobre césped femenino marcó una etapa dorada para Mendoza.

image La Pity la rompió en Las Leonas.

Macarena Rodríguez: “Las Leonas marcaron mi vida y me enseñaron a disfrutar el camino”

Ser parte de Las Leonas fue una de las experiencias más significativas en la vida de Macarena Rodríguez. Desde muy chica soñaba con vestir la camiseta celeste y blanca, y aquel sueño se transformó en una historia de esfuerzo, constancia y orgullo. “Ver ese sueño hecho realidad fue un logro que disfrutamos mucho en familia. La medalla olímpica fue el resultado de un trabajo enorme, de muchas horas de entrenamiento y de un equipo con un objetivo muy claro. La final fue durísima, pero la satisfacción de haber llegado hasta ahí fue indescriptible”, recordó emocionada.

Entre los recuerdos más especiales, la ex capitana de la Selección Argentina no duda: “Jugar el Mundial de Rosario 2010 con nuestra gente fue inolvidable. La energía del público hizo que cada partido fuera mágico. Sentir ese apoyo y esa pasión en casa fue algo que nunca voy a olvidar”.

Radicada nuevamente en Mendoza, su provincia natal, Macarena destaca el rol que su entorno tuvo en su desarrollo: “Mendoza es mi raíz, mis orígenes y donde está mi familia. Toda mi carrera deportiva la construí desde allí. Viajaba todas las semanas a Buenos Aires para entrenar y volvía los fines de semana para competir con mi club, Andino de Mendoza. Mis inicios se los debo a mi familia, que siempre me acompañó, y también a mis entrenadores y compañeras, que fueron fundamentales en mi formación”.

image Maca Rodríguez, una de las mendocinas que más trabajó en Las Leonas.

Hoy, alejada del alto rendimiento, Rodríguez mantiene la esencia que el hockey dejó en su vida. “El deporte te deja herramientas y valores que después llevás como estandarte. La resiliencia, la constancia y la disciplina son enseñanzas que me dio el hockey y que hoy aplico en mi vida profesional y como mamá”, aseguró.

Al hablarles a las nuevas generaciones, deja un mensaje claro: “Nunca bajen los brazos. A veces pueden decirte que no se puede, o cerrarse algunas puertas, pero siempre hay motivos para seguir luchando y creciendo. Lo importante es disfrutar el camino. Los procesos suelen ser duros, pero cuando se valora cada día, los resultados se disfrutan mucho más”.

Nuevas disciplinas y la expansión mendocina

Además del hockey y el boxeo, surgieron representantes en natación (Florencia Szigeti), tenis de mesa (Oscar González, Santiago Lorenzo, Gastón Alto), rugby (Axel Müller, Rodrigo Isgró), vóleibol (José Luis González, Agustín Loser), balonmano (Macarena Sans, Andrés Moyano) y BMX (Federico Villegas, Ignacio Kaul).

En Tokio 2021, Agustín Loser y Rodrigo Isgró fueron parte de las selecciones argentinas que obtuvieron medallas de bronce, confirmando la vigencia de los mendocinos en el plano olímpico.

Rodrigo Isgró Rodrigo Isgró ya forma parte del plantel activo de Los Pumas.

Un legado que trasciende generaciones

En total, Mendoza suma siete medallas olímpicas: una de oro, una de plata y cinco de bronce. Cada generación aportó nombres y disciplinas distintas, reflejando la diversidad deportiva de la provincia.

Del pionero Cosme Saavedra al campeón Pascual Pérez, del bronce de Chacón a la gloria de Las Leonas, y de los ciclistas históricos a los atletas de deportes colectivos, la huella mendocina en los Juegos Olímpicos es parte fundamental del deporte argentino.

Atletas mendocinos en los Juegos Olímpicos (1924–2024)

París 1924 Cosme Damián Saavedra (ciclismo)

Ámsterdam 1928 Cosme Damián Saavedra (ciclismo)

Londres 1948 Pascual Pérez (boxeo) Oro

Melbourne 1956 Manuel Martínez (boxeo, suplente) Luis Rosales (boxeo, suplente) Luis Cirilo Gil (boxeo, no compitió por lesión) Francisco Gelabert (boxeo) Eusebio Guiñez (atletismo)

Roma 1960 Francisco Bermúdez (entrenador de boxeo) Carlos Aro (boxeo) Ernesto Contreras (ciclismo)

Tokio 1964 Francisco Bermúdez (entrenador de boxeo) Juan Aguilar (boxeo) Ernesto Contreras (ciclismo)

México 1968 Ernesto Contreras (ciclismo) Miguel García (boxeo) Pedro Agüero (boxeo)

Múnich 1972 Mario Ortiz (boxeo)

Los Ángeles 1984 Ángel Gagliano (salto triple)

Seúl 1988 Rubén José Agüero (fútbol)

Barcelona 1992 Marcelo Gandolfo (pesas) Gabriel, Pablo y Alejandro Cairo (hockey patín – deporte de exhibición, oro no oficial)

Atlanta 1996 Pablo Chacón (boxeo) Bronce Horacio Sicilia (remo) Marcelo Gandolfo (pesas) Lautaro Chávez (remo) Sandra Ambrosio (remo) Rubén Pegorín (ciclismo)

Sídney 2000 Juan Ignacio Gili (boxeo) Ceferino Labarda (boxeo)

Atenas 2004 Marina Di Giacomo (hockey césped) Bronce Daniel Brizuela (boxeo) Florencia Szigeti (natación) Oscar González (tenis de mesa)

Beijing 2008 Gimena Blanco (fútbol) Silvina D’Elía (hockey césped, suplente)

Londres 2012 Silvina D’Elía (hockey césped) Plata Macarena Rodríguez (hockey césped) Plata

Río 2016 Axel Müller (rugby seven) Macarena Sans (handball) José Luis “Pepe” González (vóley) Celia Tejerina (windsurf) Ignacio Kaúl (entrenador BMX)

Tokio 2021 Juan Amieva (beach vóley) Leandro Aveiro (beach vóley) Federico Villegas (BMX) Carlos Lauro (remo) Celia Tejerina (yachting) Rodrigo Isgró (rugby seven) Bronce Agustín Loser (vóley) Bronce

París 2024 Marco Di Césare (fútbol) Agustín Loser (vóley) Rodrigo Isgró (rugby seven) Federico Villegas (BMX) Santiago Lorenzo (tenis de mesa) Andrés Moyano (handball) Delfina Thomé (hockey césped) Gastón Alto (entrenador tenis de mesa) Ignacio Kaúl (entrenador BMX)



