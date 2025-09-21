Hockey mendocino en Las Leonas: quiénes hicieron historia y qué futuro se viene

El hockey mendocino ha sido semillero constante para los seleccionados argentinos. Varias jugadoras de la provincia marcaron historia en Las Leonas y Las Leoncitas , con títulos mundiales, medallas olímpicas y procesos juveniles que fortalecieron a la celeste y blanca. Leé la nota de Sitio Andino y conocé la historia.

El hockey mendocino en Las Leonas tuvo nombres que dejaron una huella imborrable. Marina Di Giacomo, Macarena Rodríguez y Claudia “Pity” D’Elía son referentes ineludibles: medallas olímpicas y títulos mundiales respaldan su trayectoria.

También aparece Florencia “Flopy” D’Elía , primera mendocina en marcar un gol en un Mundial y parte de un histórico tercer puesto en España. Carolina Armani , por su parte, fue la primera en conseguir una medalla como subcampeona del mundo con Las Leoncitas, en el torneo disputado en Quilmes.

A ellas se suman otras figuras como Delfina Thome (Liceo), Mariana Scandura (Tacurú), Luciana Molina (Marista), Priscila Jardel (Los Tordos), Marcela Casale (Marista) y más, que participaron en convocatorias y torneos internacionales, reafirmando la importancia de Mendoza en el hockey nacional.

La Pity D´Elía, referente mendocina en Las Leonas

La ex Leona mendocina Claudia “Pity” D’Elía repasó con emoción lo que significó su trayectoria en la Selección Argentina de hockey y dejó conceptos sobre el presente del hockey mendocino.

“Es un orgullo y un privilegio ser referente en el deporte mendocino. Llegar a la Selección me llevó mucho esfuerzo y dedicación, pero lo viví con mucha felicidad. Representar al país durante tantos años fue un privilegio que siempre recordaré”, señaló.

D’Elía también destacó la importancia de su formación en la provincia: “Mi rol en Mendoza fue fundamental. Desde mi club y mis entrenadoras de toda la vida no solo aprendí hockey, también valores y cualidades que me marcaron como persona. Jugué en todos los seleccionados provinciales y tuve grandes formadores como Alfredo Castro y Jorge Dabanch”.

Pity Delia

Respecto a su experiencia internacional, no dudó en señalar un momento cumbre: “Cada vez que me puse la camiseta argentina fue especial, pero el Mundial de Rosario 2010 tiene un lugar único. Lograr el título en casa, cerca de la familia, fue inolvidable”.

Como referente, dejó un mensaje para las nuevas generaciones: “Siempre les digo a las chicas que disfruten, porque el hockey es un juego. Si deja de disfrutarse, pierde el sentido. Hay que soñar, entrenar mucho y ser perseverante. Nada es imposible si se tiene claro el objetivo”.

Finalmente, analizó el presente del hockey mendocino: “Lo veo muy bien, hay cantidad y calidad de jugadoras. Creo que siempre se puede hacer más, pero para que haya más mendocinas en Las Leonas tiene que existir un plan nacional y federal de hockey. Una bajada de línea común que nos permita hablar el mismo idioma. Aun así, las chicas que hoy están representando al país lo hacen muy bien”.

Las Leoncitas y el aporte de la provincia de Mendoza en torneos juveniles

El hockey mendocino en Las Leoncitas también brilló con jugadoras como Sol Guignet (Liceo), Milagros Alastra (UNCuyo), Malena Sabez (Club Los Tordos), Cristina Martínez (Obras), Florencia Saravia (Los Tordos) y Josefina Wolhfeiler (Obras).

En torneos sudamericanos se destacaron Julieta Medici (Murialdo) y Josefina Segura (Peumayén). Incluso, en un Sudamericano disputado en Uruguay, la Selección Argentina estuvo integrada casi por completo por mendocinas, acompañadas por la sanjuanina Cecilia del Carril.

Los clubes mendocinos —Los Tordos, Liceo, Marista, Andino y Obras— siguen siendo semilleros claves, generando talentos que refuerzan la tradición provincial en el hockey argentino.

El desafío pendiente del hockey mendocino en Las Leonas

El reto del hockey mendocino en Las Leonas es lograr que las jugadoras no solo lleguen, sino que se consoliden en procesos largos. Los ejemplos de Macarena Rodríguez, Marina Di Giacomo y Pity D’Elía son faros a seguir para las nuevas generaciones.

Con un presente lleno de juveniles y una estructura formativa que no se detiene, Mendoza sueña con volver a ver a sus representantes levantando títulos internacionales en el hockey mundial.

Logros de Las Leonas

2 Campeonatos Mundiales : 2002 y 2010.

7 Champions Trophy .

1 Liga Mundial .

1 Pro League.

8 Juegos Panamericanos .

7 Copas Panamericanas .

3 Juegos Suramericanos .

6 medallas olímpicas : Plata en Sídney 2000, Londres 2012 y Tokio 2020. Bronce en Atenas 2004, Beijing 2008 y París 2024.

Referentes históricas: Luciana Aymar, Noel Barrionuevo, Macarena Rodríguez, Claudia “Pity” D’Elía.

Logros de Las Leoncitas

Campeonas Panamericano Sub-21 2024 (Canadá).

Oro en los Juegos Panamericanos Junior 2025 (Asunción).

Oro en los Juegos Suramericanos Juveniles 2022 (Rosario – Hockey 5).

