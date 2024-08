Hay futuro mendocino para Las Leonas: Malena Sabez una pieza clave

La lujanina vive un buen presente y fue una de las piezas claves en el seleccionado, que no cedió ningún punto rumbo a la obtención del título. Con vistas al futuro, la defensora de Los Tordos se prepara con todo para el cierre de la temporada 2024 y se ilusiona con futuras convocatorias a la Mayor.

En cuanto a los objetivos, por otro lado, la player mendocina indicó: “Mis metas personales son seguir creciendo en el deporte, quiero salir campeona con mi club, recibirme que aunque lo vea un poco lejano por lo menos ir siguiendo la carrera y como grupo mantenernos unidas que es un gran medio para conseguir grandes cosas”, dijo.

Por último, Malena Sabez hizo referencia a cómo se sostiene para poder el presente ante las convocatorias: "Durante los entrenamientos que suelen arrancar un año antes de cada torneo la Confederación Argentina de Hockey “CAH” junto con la Asociación Mendocina de Hockey sobre Césped “AMHCS” me bancan los pasajes de ida y vuelta de todas las semanas, allá duermo en el CeNARD y sí, para todos los objetos relacionados con el deporte manejo un sponsor que me provee de palos, botines, canilleras, ropa, etc", cerró.

La Selección femenina de hockey sobre césped y una preparación para ser campeona

"Físicamente la preparación es muy dura, al margen de que es en Buenos Aires (y eso la hace un poco más difícil) entrenamos de lunes a jueves aproximadamente 4 horas por día si es un turno al día, sino pueden llegar a ser 6 horas con dos turnos. En la semana tenemos 4 estímulos de gimnasio, 4,5 o 6 de hockey y 2 de aeróbico. Siempre se arranca de menor a mayor para llegar al torneo en óptimas condiciones", comentó.

La Provincia de Mendoza tuvo otra campeona

Sol Guignet, jugadora de GEBA, también se consagró con el conjunto nacional.