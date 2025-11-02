2 de noviembre de 2025
Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba choca contra los sanjuaninos por una nueva fecha del Torneo Clausura. Mirá los detalles del duelo.

El Tomba quiere el triunfo.

Este domingo 2 de noviembre a las 18:30, el Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba enfrentará a San Martín de San Juan por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El partido se disputará en el Feliciano Gambarte y será transmitido en vivo por TNT Sports Premium, con arbitraje confirmado de Facundo Tello.

Será un duelo con historia y tensión: el clásico cuyano vuelve a cruzar a mendocinos y sanjuaninos en un momento delicado para ambos equipos, pero con objetivos distintos. Mientras el Tomba busca escapar del fondo de la tabla anual y cortar una racha negativa de seis partidos sin ganar, el Verdinegro llega mejor en el Clausura y quiere aprovechar el mal momento del rival para seguir subiendo posiciones.

La principal dificultad del Tomba está en la falta de gol: en los últimos cinco encuentros apenas marcó dos tantos, mientras que recibió nueve. A eso se suma la presión por la tabla anual, donde se encuentra peligrosamente cerca de los puestos de descenso.

San Martín quiere dar el golpe en Mendoza y alejarse del descenso

Del otro lado, San Martín de San Juan llega en un contexto más favorable. El equipo sanjuanino superó 1-0 a Independiente en la fecha pasada y acumula 17 puntos, ubicándose séptimo en el Grupo B. Sin embargo, la tabla anual todavía lo tiene comprometido, por lo que un triunfo en Mendoza significaría un paso clave para alejarse del peligro.

Dirigido por el Pipi Romagnoli, el Verdinegro llega con buen ánimo y un equipo sólido que en las últimas fechas consiguió buenos resultados ante San Lorenzo e Independiente.

Lo que se viene para el Tomba

El próximo partido para el Bodeguero será Atlético Tucumán en condición de visitante.

La síntesis del Tomba

Los resultados del Torneo Clausura

Las posiciones del Torneo Clausura

