2 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
tiene que ganar

Inter Miami CF vs Nashville: cuándo vuelve a jugar el equipo de Messi tras la derrota y qué se define

Tras perder 2-1 ante Nashville, el Inter Miami CF definirá la serie de playoffs en casa. Enterate cuándo juega Lionel Messi y cómo llega el equipo de Mascherano.

Lionel Messi volvió al gol, pero el Inter Miami CF cayó ante Nashville y definirá la serie en Florida.

Lionel Messi volvió al gol, pero el Inter Miami CF cayó ante Nashville y definirá la serie en Florida.

Por Sitio Andino Deportes

El Inter Miami CF cayó 2-1 ante Nashville SC en el Geodis Park y la serie de la primera ronda de los playoffs de la MLS quedó igualada. Los goles del local fueron de Sam Surridge y Josh Bauer, mientras que Lionel Messi descontó sobre el final con un zurdazo inatajable.

Ahora, el equipo de Javier Mascherano tendrá una nueva oportunidad de sellar su clasificación en casa, frente a su gente, en un duelo decisivo que definirá su futuro en la temporada.

Lee además
Lionel Messi firmó su renovación con Inter Miami y seguirá como líder del proyecto deportivo hasta 2028.
CONTINUIDAD

Lionel Messi renovó con Inter Miami: seguirá en la MLS hasta 2028 y busca seguir haciendo historia
Julián Santero quedó fuera de la competencia tras un toque con Mariano Werner en la largada de la final del Turismo Carretera.
automovilismo

Polémica en Paraná: el toque entre Julián Santero y Werner marcó la final del Turismo Carretera
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TNTSportsAR/status/1985003295165841696&partner=&hide_thread=false

Lionel Messi volvió al gol, pero no alcanzó para evitar la derrota

El partido comenzó cuesta arriba para Inter Miami. Nashville salió con decisión y a los 9 minutos Surridge abrió el marcador de penal tras una falta clara dentro del área. El equipo visitante intentó reaccionar, pero le costó generar juego fluido en mitad de cancha.

Cuando terminaba el primer tiempo, una desatención defensiva le costó caro: Josh Bauer apareció solo en el área chica y marcó el 2-0 tras un córner desde la derecha. El conjunto de Mascherano mostró desconexión entre sus líneas y una defensa que sufrió con cada pelota parada.

En el complemento, el ingreso de Leonardo Campana y el adelantamiento de Messi cambiaron el ritmo del encuentro. A los 45 minutos, el capitán argentino descontó con un golazo: encaró por derecha, se metió en diagonal y definió con zurda al segundo palo. Fue su primer tanto en estos playoffs, que le devolvió esperanza al equipo.

Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó. Inter Miami no pudo concretar el empate y deberá buscar la clasificación en Florida, donde Messi suele ser determinante.

Embed - MESSI BRILLA con GOLAZO, pero NASHVILLE SORPRENDE al INTER MIAMI y habrá JUEGO DECISIVO | MLS

Cuándo vuelve a jugar Inter Miami CF y cómo llega al duelo decisivo

El tercer y último partido de esta serie entre Inter Miami y Nashville se disputará el sábado 8 de noviembre, con horario a confirmar por la MLS. El duelo será en el Chase Stadium, donde el equipo rosado se mantiene invicto en los últimos nueve partidos oficiales.

El formato de los playoffs establece que el ganador del encuentro avanzará directamente a los cuartos de final de la Conferencia Este, mientras que el perdedor quedará eliminado. En caso de empate en los 90 minutos, habrá tiempo extra y definición por penales.

Más sobre el Inter Miami CF

Mascherano ya piensa en recuperar piezas importantes. El DT confía en que Sergio Busquets y Jordi Alba puedan estar disponibles tras molestias musculares, mientras que Luis Suárez volvería al once titular para acompañar a Messi en el ataque.

Por su parte, Nashville SC llega con la moral en alza tras vencer de local y buscará dar el golpe de visitante. Surridge, figura en el partido de ida y en la revancha, se perfila como la principal amenaza ofensiva del equipo amarillo.

Temas
Seguí leyendo

Tres mendocinos completaron la décima fecha del Procar 4000 en La Plata ante una flor de tormenta

Atletas mendocinos en los Juegos Olímpicos: un siglo de historia y siete medallas

Mundial de Handball: la Garra, con dos mendocinas, confirmó su lista: cuándo debuta Argentina

Estudiantes vs. Boca: la batalla por la cima que puede cambiar todo antes del Superclásico

Habló Emiliano "Dibu" Martínez tras su error ante Liverpool: la frase que sorprendió a todo el Aston Villa

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

River Plate tiene nuevo presidente: quién es Stefano Di Carlo

Video: así es el nuevo Víctor Legrotaglie que proyecta la dirigencia de Gimnasia

LO QUE SE LEE AHORA
El Tomba quiere el triunfo.
por los tres puntos

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

Dolor en la comunidad educativa del CUC por el fallecimiento de un estudiante este sábado.
Tristeza en la comunidad universitaria

Tres días de duelo en la UNCuyo y suspensión de actividades en el CUC por la tragedia del Parque

La Policía intervino y el agresor depuso su actitud.
Disputa en el Valle de Uco

Tunuyán: fue a cobrar el alquiler, amenazó a los inquilinos con un cuchillo y quedó detenido

El menor, una de las víctimas del accidente en el parque, fue ingresado al Hospital Notti.
Conmocionante hecho

Tragedia en el Parque San Martín: qué se sabe sobre el estado del menor internado

San Rafael: un hombre de 25 años murió tras descompensarse. 
Contaba con antecedentes

San Rafael: un joven de 25 años murió tras irrumpir en una vivienda familiar

El Tomba quiere el triunfo.
por los tres puntos

Godoy Cruz juega una final ante San Martín de San Juan: hora y dónde verlo

Te Puede Interesar

La expo minera mostró que la minería se consolida en la agenda de Mendoza.
balance

Argentina Mining 2025: ¿Mendoza se proyecta como nuevo polo minero en el país?

Por Cecilia Zabala
Homicidio en Las Heras: qué hipótesis descartan los investigadores.
Investigación

Homicidio en Las Heras: se entregó una joven y fue imputada por el hecho

Por Sitio Andino Policiales
El FMI advierte que una dolarización podría limitar el crecimiento argentino
Estrategias

Estados Unidos evalúa promover la dolarización global y Argentina se ubica entre los posibles candidatos

Por Sitio Andino Economía