Inter Miami CF vs Nashville: cuándo vuelve a jugar el equipo de Messi tras la derrota y qué se define

Lionel Messi volvió al gol, pero el Inter Miami CF cayó ante Nashville y definirá la serie en Florida.

El Inter Miami CF cayó 2-1 ante Nashville SC en el Geodis Park y la serie de la primera ronda de los playoffs de la MLS quedó igualada. Los goles del local fueron de Sam Surridge y Josh Bauer , mientras que Lionel Messi descontó sobre el final con un zurdazo inatajable.

Ahora, el equipo de Javier Mascherano tendrá una nueva oportunidad de sellar su clasificación en casa , frente a su gente, en un duelo decisivo que definirá su futuro en la temporada.

El encuentro que resolverá la serie se jugará el sábado 8 de noviembre en el Chase Stadium de Fort Lauderdale , donde las “Garzas” buscarán meterse en los cuartos de final de la Major League Soccer .

El partido comenzó cuesta arriba para Inter Miami. Nashville salió con decisión y a los 9 minutos Surridge abrió el marcador de penal tras una falta clara dentro del área. El equipo visitante intentó reaccionar, pero le costó generar juego fluido en mitad de cancha.

Cuando terminaba el primer tiempo, una desatención defensiva le costó caro: Josh Bauer apareció solo en el área chica y marcó el 2-0 tras un córner desde la derecha. El conjunto de Mascherano mostró desconexión entre sus líneas y una defensa que sufrió con cada pelota parada.

En el complemento, el ingreso de Leonardo Campana y el adelantamiento de Messi cambiaron el ritmo del encuentro. A los 45 minutos, el capitán argentino descontó con un golazo: encaró por derecha, se metió en diagonal y definió con zurda al segundo palo. Fue su primer tanto en estos playoffs, que le devolvió esperanza al equipo.

Sin embargo, el esfuerzo no alcanzó. Inter Miami no pudo concretar el empate y deberá buscar la clasificación en Florida, donde Messi suele ser determinante.

Cuándo vuelve a jugar Inter Miami CF y cómo llega al duelo decisivo

El tercer y último partido de esta serie entre Inter Miami y Nashville se disputará el sábado 8 de noviembre, con horario a confirmar por la MLS. El duelo será en el Chase Stadium, donde el equipo rosado se mantiene invicto en los últimos nueve partidos oficiales.

El formato de los playoffs establece que el ganador del encuentro avanzará directamente a los cuartos de final de la Conferencia Este, mientras que el perdedor quedará eliminado. En caso de empate en los 90 minutos, habrá tiempo extra y definición por penales.

Más sobre el Inter Miami CF

Mascherano ya piensa en recuperar piezas importantes. El DT confía en que Sergio Busquets y Jordi Alba puedan estar disponibles tras molestias musculares, mientras que Luis Suárez volvería al once titular para acompañar a Messi en el ataque.

Por su parte, Nashville SC llega con la moral en alza tras vencer de local y buscará dar el golpe de visitante. Surridge, figura en el partido de ida y en la revancha, se perfila como la principal amenaza ofensiva del equipo amarillo.