18 de octubre de 2025
Inter Miami de Lionel Messi vs Nashville: cómo ver gratis el partido en Apple TV este sábado

El Inter Miami CF de Lionel Messi enfrenta a Nashville SC por la MLS. Enterate el horario, dónde verlo en vivo y cómo acceder gratis por Apple TV.

Lionel Messi busca cerrar la fase regular de la MLS como máximo goleador.

Por Sitio Andino Deportes

El Inter Miami CF de Lionel Messi visita este sábado a Nashville SC por la última fecha de la MLS 2025. El equipo de Javier Mascherano llega tras una goleada 4-0 y busca asegurar el segundo puesto de la Conferencia Este antes de los playoffs. Messi es el actual goleador de la fase regular.

Con Lionel Messi como figura estelar y posible titular, el duelo genera gran expectativa, ya que el rosarino llega en un momento decisivo y con la oportunidad de ampliar su récord de goles en Estados Unidos.

Cómo ver gratis en vivo Inter Miami vs Nashville por Apple TV

El partido podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming Apple TV+, mediante el MLS Season Pass, que transmite todos los encuentros de la liga norteamericana.

Si bien se trata de un servicio pago, existen opciones para acceder de forma gratuita. Apple TV suele ofrecer períodos de prueba sin costo para nuevos usuarios, y algunas promociones permiten ver partidos seleccionados sin necesidad de abonar la suscripción.

