Inter Miami de Lionel Messi vs Nashville: cómo ver gratis el partido en Apple TV este sábado

Lionel Messi busca cerrar la fase regular de la MLS como máximo goleador.

Por Sitio Andino Deportes







El Inter Miami CF de Lionel Messi visita este sábado a Nashville SC por la última fecha de la MLS 2025. El equipo de Javier Mascherano llega tras una goleada 4-0 y busca asegurar el segundo puesto de la Conferencia Este antes de los playoffs. Messi es el actual goleador de la fase regular.

A qué hora juegan Nashville vs Inter Miami de Lionel Messi El encuentro entre Nashville SC e Inter Miami se disputará este sábado 18 de octubre a las 19:00 horas de Argentina, en el GEODIS Park. Será el último partido de la fase regular antes del inicio de los playoffs de la Major League Soccer (MLS).

Con Lionel Messi como figura estelar y posible titular, el duelo genera gran expectativa, ya que el rosarino llega en un momento decisivo y con la oportunidad de ampliar su récord de goles en Estados Unidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TeamLeoM/status/1979562904367382923&partner=&hide_thread=false HOY JUEGA LIONEL ANDRÉS MESSI. pic.twitter.com/CoCJe8hoie — Team Leo Messi (@TeamLeoM) October 18, 2025 Cómo ver gratis en vivo Inter Miami vs Nashville por Apple TV El partido podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming Apple TV+, mediante el MLS Season Pass, que transmite todos los encuentros de la liga norteamericana.

Si bien se trata de un servicio pago, existen opciones para acceder de forma gratuita. Apple TV suele ofrecer períodos de prueba sin costo para nuevos usuarios, y algunas promociones permiten ver partidos seleccionados sin necesidad de abonar la suscripción.