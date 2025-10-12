Lionel Messi brilló en Inter Miami: doblete y lo que se viene en la MLS

Lionel Messi volvió a encender a Inter Miami con goles y asistencias.

Lionel Messi volvió a ser el gran protagonista en la MLS. El astro argentino dejó la concentración de la Selección Argentina y regresó al Inter Miami CF, donde fue determinante en la goleada 4-0 frente a Atlanta United en el Chase Stadium: marcó dos tantos, asistió a Jordi Alba y lideró la actuación de las Garzas.

Lionel Messi figura en Inter Miami y el sueño de playoffs El triunfo dejó a Inter Miami con 62 puntos y en la segunda posición de la Conferencia Este, superando por diferencia de gol a FC Cincinnati. Además de los goles de Messi, Luis Suárez completó la faena para un equipo que no detiene su crecimiento bajo la conducción de Javier Mascherano.

Con este resultado, el Inter llega a la última fecha de la temporada regular con la clasificación asegurada a los playoffs de la MLS, aunque buscará terminar lo más arriba posible. En la última jornada visitará a Nashville, mientras Cincinnati recibirá a Montreal en un cierre apasionante.

Por qué Scaloni liberó a Lionel Messi y lo que se viene para el Inter La ausencia de Messi en la Selección Argentina frente a Venezuela generó debate. Sin embargo, el técnico Lionel Scaloni aclaró: "Queríamos probar variantes y darle descanso", explicando así por qué liberó al capitán. Messi estuvo toda la semana entrenando con la Albiceleste en Miami, pero siguió el partido desde el palco del Hard Rock Stadium.

Ahora, el horizonte de Messi es claro: enfocar toda su energía en Inter Miami. Con las Garzas ya clasificadas, el objetivo es llegar a los playoffs en la mejor forma posible y pelear por el título de la MLS, algo que sería histórico para el club. El astro argentino buscará liderar nuevamente a su equipo y sumar otra página dorada a su carrera en Estados Unidos, sin descuidar la preparación de la Selección para el camino rumbo al Mundial 2026.