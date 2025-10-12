12 de octubre de 2025
{}
Sitio Andino
metió con todo

Lionel Messi brilló en Inter Miami: doblete y lo que se viene en la MLS

El argentino Lionel Messi fue figura en la goleada del Inter Miami CF ante Atlanta United. Repasá lo sucedido.

Lionel Messi volvió a encender a Inter Miami con goles y asistencias. &nbsp;

Lionel Messi volvió a encender a Inter Miami con goles y asistencias.

 

Por Sitio Andino Deportes

Lionel Messi volvió a ser el gran protagonista en la MLS. El astro argentino dejó la concentración de la Selección Argentina y regresó al Inter Miami CF, donde fue determinante en la goleada 4-0 frente a Atlanta United en el Chase Stadium: marcó dos tantos, asistió a Jordi Alba y lideró la actuación de las Garzas.

Lee además
Lionel Messi volverá a vestir la camiseta de la Selección argentina.
importante

Lionel Messi y el anuncio que pegó de lleno en los amantas del fútbol
Lionel Messi vuelve a la acción con Inter Miami frente a Atlanta United en la MLS.
busca ganar

Se presenta el Inter Miami de Lionel Messi en la MLS: hora y dónde verlo

Con este resultado, el Inter llega a la última fecha de la temporada regular con la clasificación asegurada a los playoffs de la MLS, aunque buscará terminar lo más arriba posible. En la última jornada visitará a Nashville, mientras Cincinnati recibirá a Montreal en un cierre apasionante.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/sudanalytics_/status/1977171537733337362&partner=&hide_thread=false

Por qué Scaloni liberó a Lionel Messi y lo que se viene para el Inter

La ausencia de Messi en la Selección Argentina frente a Venezuela generó debate. Sin embargo, el técnico Lionel Scaloni aclaró: “Queríamos probar variantes y darle descanso”, explicando así por qué liberó al capitán. Messi estuvo toda la semana entrenando con la Albiceleste en Miami, pero siguió el partido desde el palco del Hard Rock Stadium.

Ahora, el horizonte de Messi es claro: enfocar toda su energía en Inter Miami. Con las Garzas ya clasificadas, el objetivo es llegar a los playoffs en la mejor forma posible y pelear por el título de la MLS, algo que sería histórico para el club. El astro argentino buscará liderar nuevamente a su equipo y sumar otra página dorada a su carrera en Estados Unidos, sin descuidar la preparación de la Selección para el camino rumbo al Mundial 2026.

Embed - GOLAZO y DOBLETE DE MESSI en INTER MIAMI vs Atlanta United. JORDI ALBA y SUÁREZ anotaron | MLS
Temas
Seguí leyendo

Lionel Messi ya espera a sus compañeros: la Selección Argentina se arma en Miami para los amistosos de octubre

Lionel Messi brilló y dejó a todos sin palabras ¿Podrá Inter Miami pelear el título de la MLS 2025?

Regreso histórico: Messi vuelve a India luego de 14 años para un tour solidario

Lepra vs. Tomba: el Gargantini y todo el color en la previa al clásico

El sanrafaelino Gonzalo Antolín fue segundo en Rosario y se subió a la cima del campeonato de la Clase 2 del TN

Julián Santero sumó un nuevo podio en Rosario y se afirma en la punta del campeonato del TN Clase 3

Gabriel Ponce de León volvió a ganar en el TC2000 tras 10 años en San Juan: mirá lo sucedido

La selección argentina y España jugarían la Finalissima en un lugar muy querido por la Scaloneta

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra y el Tomba mano a mano.
partido vital

Independiente Rivadavia y Godoy Cruz animan el clásico mendocino del Torneo Clausura: hora y dónde verlo

Las Más Leídas

San Rafael: el hombre falleció cuando el auto en el que viajaba chocó contra un poste
Tragedia

Fatal accidente en San Rafael: murió un hombre oriundo de Tucumán y hay varios heridos

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2397 del domingo 12 de octubre

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre
Efemérides

Día del Farmacéutico Argentino: por qué se celebra el 12 de octubre

El Lobo logró el objetivo (Foto: Prensa GyE).
sufrida victoria

¡El Lobo es de Primera! Gimnasia venció en los penales al Deportivo Madryn y logró el ascenso

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable.
Energía y Tecnología

Del medidor a la billetera virtual: Mendoza a punto de aprobar una nueva forma de vender energía renovable

Te Puede Interesar

La XVIII convención Argentina Mining 2025, se llevará a cabo del 29 al 31 de Octubre, en Mendoza.
Oportunidad

Minería: Mendoza será sede de "Argentina Mining Cuyo" tras 15 años y promete reunir a todo el sector

Por Cecilia Zabala
La Lepra espera por el Expreso.
en el Parque

Lepra vs. Tomba: el Gargantini y todo el color en la previa al clásico

Por Sitio Andino Deportes
El niño fue encontrado sano y salvo en un hotel de Gualeguaychú, Entre Ríos
Su padre está detenido

Hallaron con vida al niño de 5 años que desapareció tras el doble femicidio en Córdoba

Por Sitio Andino Policiales