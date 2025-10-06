6 de octubre de 2025
Lionel Messi ya espera a sus compañeros: la Selección Argentina se arma en Miami para los amistosos de octubre

La Selección de fútbol de Argentina, con la presencia de Lionel Messi, se prepara para afrontar dos desafíos premundialistas. Mirá lo que se viene.

La Selección de fútbol de Argentina&nbsp;suma nombres en Miami a la espera de los amistosos ante Venezuela y Puerto Rico.

Los primeros “soldados” de Lionel Scaloni en Estados Unidos

En la mañana del lunes llegaron José Manuel López y Aníbal Moreno, integrantes de un Palmeiras semifinalista de la Copa Libertadores, además de Leonardo Balerdi y Gerónimo Rulli, provenientes de Francia.

Ya estaban en Miami Cristian “Cuti” Romero, Enzo Fernández y Marcos Senesi, que viajaron desde Inglaterra y fueron los primeros en comenzar la preparación albiceleste en suelo estadounidense.

También partieron rumbo a Estados Unidos los representantes del fútbol local: Marcos Acuña, Gonzalo Montiel y Lautaro Rivero, de River, y Leandro Paredes, de Boca.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1974943142312034504&partner=&hide_thread=false

Lionel Messi y De Paul, listos para sumarse en “su casa”

La gran expectativa está puesta en la llegada de Lionel Messi y Rodrigo De Paul, que prácticamente no tendrán que viajar al vivir y jugar en Miami con el Inter Miami. Con ellos, el plantel alcanzará los 21 futbolistas, que este lunes tendrán un entrenamiento vespertino con alrededor de 15 jugadores presentes.

Recién el martes, Scaloni contará con la nómina completa, a excepción de Thiago Almada, desafectado de la convocatoria. El último en sumarse será Facundo Cambeses, arquero de Racing y una de las sorpresas de la lista.

