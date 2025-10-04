Sorpresa en la Selección Argentina: Thiago Almada queda fuera de los próximos amistosos

Thiago Almada desafectado de la Selección Argentina: por qué no estará presente La lista de 28 jugadores convocados para la doble fecha de amistosos registra su primera baja. Además de Exequiel Palacios, Lisandro Martínez y Nehuén Pérez, Almada se suma al listado de ausencias de cara a los encuentros de preparación ante Venezuela y Puerto Rico la próxima semana.

Embed #SelecciónMayor El futbolista del @Atleti Thiago Almada será baja para la doble fecha de amistosos en los Estados Unidos. pic.twitter.com/iaQI2KqZQ0 — Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 4, 2025 La noticia sorprendió a muchos, ya que se esperaba que el jugador de 24 años reemplazara a Messi en los últimos encuentros por Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, se confirmó que la baja se debe a una lesión muscular en el sóleo derecho, sufrida tras jugar de titular ante Venezuela.

Desde entonces, "El Cholo" Simeone tampoco pudo contar con Almada en el Atlético de Madrid, aunque destacó que el atacante entrenó con normalidad y se esperaba su pronta recuperación.

En medio de esta situación, Scaloni tiene la oportunidad de probar nuevos jugadores, lo que se refleja en las convocatorias de nombres destacados del fútbol argentino, como Facundo Cambeses (Racing Club) y Lautaro Rivero (River Plate), y del exterior, como Aníbal Moreno (Palmeiras, Brasil). Próximos encuentros de la Albiceleste: la agenda Amistosos Viernes 10 de octubre (20:00) – Hard Rock Stadium, Miami: Argentina vs. Venezuela

– Soldier Field, Chicago: Argentina vs. Puerto Rico Lunes 10 y martes 18 de noviembre – Angola e India Fuente: Infobae