4 de octubre de 2025
Sitio Andino
Sorpresa en la Selección Argentina: Thiago Almada queda fuera de los próximos amistosos

El jugador del Atlético de Madrid formaba parte de la lista de convocados por Scaloni, pero un problema inesperado lo obligó a ausentarse para la gira en Estados Unidos.

Por Sitio Andino Deportes

Tras conocerse la lista de convocados de la Selección Argentina para los amistosos en Estados Unidos, de cara a la próxima Copa del Mundo, Lionel Scaloni enfrenta un nuevo desafío con la repentina baja de Thiago Almada, quien formaba parte de los citados. La noticia fue oficializada en las redes sociales de la Albiceleste.

Thiago Almada desafectado de la Selección Argentina: por qué no estará presente

La lista de 28 jugadores convocados para la doble fecha de amistosos registra su primera baja. Además de Exequiel Palacios, Lisandro Martínez y Nehuén Pérez, Almada se suma al listado de ausencias de cara a los encuentros de preparación ante Venezuela y Puerto Rico la próxima semana.

La noticia sorprendió a muchos, ya que se esperaba que el jugador de 24 años reemplazara a Messi en los últimos encuentros por Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, se confirmó que la baja se debe a una lesión muscular en el sóleo derecho, sufrida tras jugar de titular ante Venezuela.

Desde entonces, "El Cholo" Simeone tampoco pudo contar con Almada en el Atlético de Madrid, aunque destacó que el atacante entrenó con normalidad y se esperaba su pronta recuperación.

En medio de esta situación, Scaloni tiene la oportunidad de probar nuevos jugadores, lo que se refleja en las convocatorias de nombres destacados del fútbol argentino, como Facundo Cambeses (Racing Club) y Lautaro Rivero (River Plate), y del exterior, como Aníbal Moreno (Palmeiras, Brasil).

Próximos encuentros de la Albiceleste: la agenda

Amistosos

  • Viernes 10 de octubre (20:00) – Hard Rock Stadium, Miami: Argentina vs. Venezuela
  • Lunes 13 de octubre – Soldier Field, Chicago: Argentina vs. Puerto Rico
  • Lunes 10 y martes 18 de noviembre – Angola e India

Fuente: Infobae

