Mundial Sub 20: Argentina vs Australia en vivo: horario, TV y formaciones del duelo clave por la clasificación

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 enfrenta a Australia por el duro Mundial Sub 20. Descubrí horario, TV y formaciones.

La Selección argentina buscará un triunfo clave para meterse en octavos de final del Mundial Sub 20.

La Selección argentina buscará un triunfo clave para meterse en octavos de final del Mundial Sub 20.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 se enfrenta este miércoles a Australia en un partido crucial del Mundial Sub 20. El encuentro se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, desde las 20:00 y con transmisión de Telefe y DSports. Un triunfo dejará a la Albiceleste al borde de los octavos de final.

Con otro triunfo, la Selección argentina Sub 20 quedará prácticamente clasificada a la siguiente fase, donde avanzan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. El equipo argentino busca consolidar su buen arranque y mantener el sueño de levantar la copa.

Argentina vs Australia en el Grupo D: horario, TV y formaciones

Australia, dirigido por Trevor Morgan, llega golpeado tras caer 1-0 ante Italia en su debut. Los oceánicos necesitan sumar para mantener vivas sus chances de clasificación y se apoyarán en su bloque defensivo para frenar el poder ofensivo de Argentina.

Posibles formaciones:

  • Argentina: el DT Diego Placente aún no confirmó el once inicial.

  • Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabio Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic y Musa Tuoré. DT: Trevor Morgan.

Detalles del partido:

  • Estadio: Elías Figueroa Brander (Valparaíso, Chile)

  • Hora: 20:00 (Argentina)

  • TV: Telefe y DSports

  • Árbitro: José María Sánchez Martínez (España)

Con esta victoria, la Selección argentina Sub 20 podría asegurar su lugar en los octavos de final y encaminarse a pelear por el título. Los hinchas argentinos estarán atentos para seguir el partido y alentar a una generación que promete dar grandes alegrías.

