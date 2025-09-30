Mundial Sub 20: Argentina vs Australia en vivo: horario, TV y formaciones del duelo clave por la clasificación

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20 se enfrenta este miércoles a Australia en un partido crucial del Mundial Sub 20. El encuentro se jugará en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso, desde las 20:00 y con transmisión de Telefe y DSports. Un triunfo dejará a la Albiceleste al borde de los octavos de final.
Con otro triunfo, la Selección argentina Sub 20 quedará prácticamente clasificada a la siguiente fase, donde avanzan los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros. El equipo argentino busca consolidar su buen arranque y mantener el sueño de levantar la copa.
Argentina vs Australia en el Grupo D: horario, TV y formaciones
Australia, dirigido por Trevor Morgan, llega golpeado tras caer 1-0 ante Italia en su debut. Los oceánicos necesitan sumar para mantener vivas sus chances de clasificación y se apoyarán en su bloque defensivo para frenar el poder ofensivo de Argentina.
Posibles formaciones:
Argentina: el DT Diego Placente aún no confirmó el once inicial.
Australia: Steven Hall; Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabio Vincenzo Talladira; Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato; Luka Jovanovic y Musa Tuoré. DT: Trevor Morgan.
Con esta victoria, la Selección argentina Sub 20 podría asegurar su lugar en los octavos de final y encaminarse a pelear por el título. Los hinchas argentinos estarán atentos para seguir el partido y alentar a una generación que promete dar grandes alegrías.