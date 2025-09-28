Mundial Sub 20: la selección argentina con Santino Andino debuta ante Cuba en Chile 2025 y va por la gloria

Santino Andino, delantero de Godoy Cruz, será una de las cartas ofensivas de la Selección de fútbol de Argentina en el Mundial Sub 20.

El cotejo se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.

La Selección de fútbol de Argentina busca volver a ser protagonista en el Mundial Sub 20 El conjunto albiceleste logró su clasificación a la cita mundialista tras una gran actuación en el Sudamericano Sub 20, donde terminó segundo y dejó momentos inolvidables, como la goleada 6-0 a Brasil y el triunfo épico 4-3 frente a Uruguay.

La Argentina Sub 20 es la máxima ganadora histórica del torneo con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), pero en las últimas ediciones no logró sostener ese dominio. Su mejor actuación reciente fueron los cuartos de final en 2011 y los octavos de final en 2019 y 2023.

El desafío para Diego Placente será recuperar el protagonismo y devolver a la Argentina al lugar que supo ocupar en la categoría juvenil más prestigiosa del fútbol mundial.

Hora, TV y formaciones de Argentina vs. Cuba en el Mundial Sub 20 Hora: domingo 28 de septiembre a las 20:00 (Argentina)

Estadio: Elías Figueroa Brander (Valparaíso, Chile)

Árbitro: Nazmi Nasaruddin (Malasia)

TV: DSports y Telefe. Online por DGO. Probable formación de Argentina: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco. DT: Diego Placente. Probable formación de Cuba: Yurdy Hodelín; Elvis Casanova, Leandro Mena, Norlys Chávez, Karel Pérez; Samuel Rodríguez, Romario Torres; Aniel Casanova, Michael Camejo, Jordan Castañer; Alessio Raballo. DT: Pedro Pablo Pereira. El debut marcará el inicio de una fase de grupos exigente para la Selección Argentina Sub 20, que después enfrentará a Australia (1 de octubre, 20:00) y Italia (4 de octubre, 20:00). El rendimiento de figuras como Santino Andino será clave para que el equipo de Placente aspire a volver a lo más alto y sumar un nuevo título mundial juvenil.