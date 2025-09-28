28 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
por los tres puntos

Mundial Sub 20: la selección argentina con Santino Andino debuta ante Cuba en Chile 2025 y va por la gloria

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20, con el mendocino Santino Andino, arranca en el Mundial de Chile frente a Cuba. Mirá todo lo que tenés que saber.

Santino Andino, delantero de Godoy Cruz, será una de las cartas ofensivas de la Selección de fútbol de Argentina en el Mundial Sub 20.

Santino Andino, delantero de Godoy Cruz, será una de las cartas ofensivas de la Selección de fútbol de Argentina en el Mundial Sub 20.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente y con la presencia del mendocino Santino Andino (delantero de Godoy Cruz), debutará este domingo en el Mundial de Chile 2025 frente a Cuba. El partido se jugará desde las 20:00 (hora argentina) en el estadio Elías Figueroa Brander .

El cotejo se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.

Lee además
Debut de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20: fecha, rival y dónde verlo
Atención

Debut de la Selección Argentina en el Mundial Sub 20: fecha, rival y dónde verlo
Los hinchas nacionales deberán tener cuidado.
complicado

Máxima alerta para los hinchas argentinos: advertencia oficial antes del Mundial Sub-20 en Chile

La Argentina Sub 20 es la máxima ganadora histórica del torneo con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), pero en las últimas ediciones no logró sostener ese dominio. Su mejor actuación reciente fueron los cuartos de final en 2011 y los octavos de final en 2019 y 2023.

El desafío para Diego Placente será recuperar el protagonismo y devolver a la Argentina al lugar que supo ocupar en la categoría juvenil más prestigiosa del fútbol mundial.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Argentina/status/1972285168343044223&partner=&hide_thread=false

Hora, TV y formaciones de Argentina vs. Cuba en el Mundial Sub 20

  • Hora: domingo 28 de septiembre a las 20:00 (Argentina)

  • Estadio: Elías Figueroa Brander (Valparaíso, Chile)

  • Árbitro: Nazmi Nasaruddin (Malasia)

  • TV: DSports y Telefe. Online por DGO.

Probable formación de Argentina:

Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco.

DT: Diego Placente.

Probable formación de Cuba:

Yurdy Hodelín; Elvis Casanova, Leandro Mena, Norlys Chávez, Karel Pérez; Samuel Rodríguez, Romario Torres; Aniel Casanova, Michael Camejo, Jordan Castañer; Alessio Raballo.

DT: Pedro Pablo Pereira.

El debut marcará el inicio de una fase de grupos exigente para la Selección Argentina Sub 20, que después enfrentará a Australia (1 de octubre, 20:00) y Italia (4 de octubre, 20:00). El rendimiento de figuras como Santino Andino será clave para que el equipo de Placente aspire a volver a lo más alto y sumar un nuevo título mundial juvenil.

Temas
Seguí leyendo

La casa de la Selección ¿Quién se hace cargo de los gastos de la modernización del Único de La Plata?

Santino Andino confirmado para el Mundial Sub 20 en Chile

En vivo: Gimnasia y Esgrima vence en una final anticipada a Chacarita

Mendoza participa en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2025 con una delegación de 380 atletas

Matías Rossi y Santiago Urrutia arrasan en los 200Km de Buenos Aires 2025 y lideran el TC2000 rumbo al título

River vs Deportivo Riestra: hora, TV y el duelo clave que puede cambiar el liderazgo del Torneo Clausura

Gonzalo Bertranou vuelve a Los Pumas tras varias ausencias y buscará revancha ante Sudáfrica en Londres

Valentín Perrone brilla en el Mundial Moto3: cuarto en Japón tras una batalla épica por el podio

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra mendocina intentará imponer su fútbol.
En el Gargantini

La Lepra recibe a Huracán en un duelo clave por el Torneo Clausura y la clasificación a copas: hora y TV

Las Más Leídas

Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza
CASA PROPIA

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza

Desbaratan un kiosquito de drogas en Las Heras
Funcionaba en una casa

Desbaratan un kiosco de drogas en Las Heras

Detienen a mujer acusada de múltiples robos en locales de Ciudad
En el barrio San Martín

Detienen a mujer acusada de múltiples robos en locales de Ciudad

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de septiembre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de septiembre

Te Puede Interesar

Geriátricos privados en Mendoza: atención, costos y desafíos.
Radiografía

Geriátricos privados en Mendoza: atención, costos y desafíos

Por Natalia Mantineo
El sistema de videovigilancia, una tecnología clave para prevenir el delito en la actualidad. 
INFORME

El uso de la tecnología para prevenir el delito en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura
El Lobo está cerca del objetivo (Foto: Prensa GyE).
dale lobo

En vivo: Gimnasia y Esgrima vence en una final anticipada a Chacarita

Por Martín Sebastián Colucci