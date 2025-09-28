Mundial Sub 20: la selección argentina con Santino Andino debuta ante Cuba en Chile 2025 y va por la gloria

La Selección de fútbol de Argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente y con la presencia del mendocino Santino Andino (delantero de Godoy Cruz), debutará este domingo en el Mundial de Chile 2025 frente a Cuba. El partido se jugará desde las 20:00 (hora argentina) en el estadio Elías Figueroa Brander .
El cotejo se podrá seguir en vivo por DSports y DGO.
La Argentina Sub 20 es la máxima ganadora histórica del torneo con seis títulos (1979, 1995, 1997, 2001, 2005 y 2007), pero en las últimas ediciones no logró sostener ese dominio. Su mejor actuación reciente fueron los cuartos de final en 2011 y los octavos de final en 2019 y 2023.
El desafío para Diego Placente será recuperar el protagonismo y devolver a la Argentina al lugar que supo ocupar en la categoría juvenil más prestigiosa del fútbol mundial.
Santino Barbi; Dylan Gorosito, Santiago Fernández, Tobías Ramírez, Juan Villalba; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Álvaro Montoro, Ian Subiabre y Alejo Sarco.
DT: Diego Placente.
Probable formación de Cuba:
Yurdy Hodelín; Elvis Casanova, Leandro Mena, Norlys Chávez, Karel Pérez; Samuel Rodríguez, Romario Torres; Aniel Casanova, Michael Camejo, Jordan Castañer; Alessio Raballo.
DT: Pedro Pablo Pereira.
El debut marcará el inicio de una fase de grupos exigente para la Selección Argentina Sub 20, que después enfrentará a Australia (1 de octubre, 20:00) y Italia (4 de octubre, 20:00). El rendimiento de figuras como Santino Andino será clave para que el equipo de Placente aspire a volver a lo más alto y sumar un nuevo título mundial juvenil.