Gonzalo Bertranou vuelve a Los Pumas tras varias ausencias y buscará revancha ante Sudáfrica en Londres

Gonzalo Bertranou reaparece en Los Pumas para el cierre del Rugby Championship ante Sudáfrica.

El mendocino Gonzalo Bertranou vuelve a ser parte de Los Pumas para el cierre del Rugby Championship 2025 , tras quedar afuera de las últimas convocatorias. El medio scrum reemplaza a Gonzalo García , marginado por protocolo de conmoción, y buscará aportar su experiencia ante Sudáfrica en Londres.

El conjunto nacional viene de perder ante los Sprinboks por un contundente 67 a 30 .

Orgullo provincial Mendoza participa en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2025 con una delegación de 380 atletas

dale lobo En vivo: Gimnasia y Esgrima vence en una final anticipada a Chacarita

El jugador formado en Los Tordos no había sido citado para los compromisos previos contra Nueva Zelanda , Australia y el reciente duelo ante los Springboks , pero ahora recibe una nueva oportunidad de demostrar su calidad. Con 52 caps en su haber, es el segundo mendocino con más presencias en el seleccionado nacional y un referente en el puesto de medio scrum.

Su vuelta refuerza el plantel que afrontará el último partido del Rugby Championship ante el campeón del mundo. Además de Bertranou, estarán otros dos mendocinos: Rodrigo Isgró —titular en la última fecha— y Juan Martín González , que ingresó desde el banco frente a Sudáfrica.

El equipo argentino también tendrá otro cambio obligado: Nicolás Roger reemplazará a Tomás Albornoz, quien quedó descartado por una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Perrugby/status/1972294606130987493&partner=&hide_thread=false Nicolás Roger y Gonzalo Bertranou se suman a los Pumas por las bajas de García y Albornoz. pic.twitter.com/taSxxE5fGv — Periodismo Rugby (@Perrugby) September 28, 2025

Los Pumas cierran el Rugby Championship y miran a noviembre

Aunque la derrota ante Sudáfrica en la fecha pasada terminó con las aspiraciones de título, Los Pumas buscarán cerrar el certamen con un triunfo cuando vuelvan a enfrentar a los Springboks el sábado 4 de octubre a las 10:00 (hora argentina) en Londres, escenario elegido tras ceder la localía.

Luego de este partido, el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi afrontará la exigente ventana internacional de noviembre, con test matches ante Gales (9/11), Escocia (16/11) e Inglaterra (23/11), todos como visitantes.