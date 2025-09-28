28 de septiembre de 2025
{}
Sitio Andino
pega la vuelta

Gonzalo Bertranou vuelve a Los Pumas tras varias ausencias y buscará revancha ante Sudáfrica en Londres

El medio scrum mendocino Gonzalo Bertranou regresa al seleccionado de Los Pumas para el último partido del The Rugby Championship. Mirá los detalles.

Gonzalo Bertranou reaparece en Los Pumas para el cierre del Rugby Championship ante Sudáfrica.

Gonzalo Bertranou reaparece en Los Pumas para el cierre del Rugby Championship ante Sudáfrica.

 Por Martín Sebastián Colucci

El mendocino Gonzalo Bertranou vuelve a ser parte de Los Pumas para el cierre del Rugby Championship 2025, tras quedar afuera de las últimas convocatorias. El medio scrum reemplaza a Gonzalo García, marginado por protocolo de conmoción, y buscará aportar su experiencia ante Sudáfrica en Londres.

Lee además
El Lobo está cerca del objetivo (Foto: Prensa GyE).
dale lobo

En vivo: Gimnasia y Esgrima vence en una final anticipada a Chacarita
Los Juegos Evita no solo promueven la práctica deportiva, sino que garantizan igualdad de oportunidades
Orgullo provincial

Mendoza participa en los Juegos Nacionales Juveniles Evita 2025 con una delegación de 380 atletas

Un regreso esperado: Bertranou vuelve a la camiseta de Los Pumas

El jugador formado en Los Tordos no había sido citado para los compromisos previos contra Nueva Zelanda, Australia y el reciente duelo ante los Springboks, pero ahora recibe una nueva oportunidad de demostrar su calidad. Con 52 caps en su haber, es el segundo mendocino con más presencias en el seleccionado nacional y un referente en el puesto de medio scrum.

Su vuelta refuerza el plantel que afrontará el último partido del Rugby Championship ante el campeón del mundo. Además de Bertranou, estarán otros dos mendocinos: Rodrigo Isgró —titular en la última fecha— y Juan Martín González, que ingresó desde el banco frente a Sudáfrica.

El equipo argentino también tendrá otro cambio obligado: Nicolás Roger reemplazará a Tomás Albornoz, quien quedó descartado por una lesión muscular en el isquiotibial izquierdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Perrugby/status/1972294606130987493&partner=&hide_thread=false

Los Pumas cierran el Rugby Championship y miran a noviembre

Aunque la derrota ante Sudáfrica en la fecha pasada terminó con las aspiraciones de título, Los Pumas buscarán cerrar el certamen con un triunfo cuando vuelvan a enfrentar a los Springboks el sábado 4 de octubre a las 10:00 (hora argentina) en Londres, escenario elegido tras ceder la localía.

Luego de este partido, el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi afrontará la exigente ventana internacional de noviembre, con test matches ante Gales (9/11), Escocia (16/11) e Inglaterra (23/11), todos como visitantes.

Temas
Seguí leyendo

Matías Rossi y Santiago Urrutia arrasan en los 200Km de Buenos Aires 2025 y lideran el TC2000 rumbo al título

River vs Deportivo Riestra: hora, TV y el duelo clave que puede cambiar el liderazgo del Torneo Clausura

Mundial Sub 20: la selección argentina con Santino Andino debuta ante Cuba en Chile 2025 y va por la gloria

Valentín Perrone brilla en el Mundial Moto3: cuarto en Japón tras una batalla épica por el podio

Marc Márquez se consagró campeón del MotoGP 2025: la increíble séptima corona que igualó a Rossi

Mendoza Pádel Trophy 2025: todo sobre la segunda edición de la fiesta que revoluciona dicho deporte

La Lepra recibe a Huracán en un duelo clave por el Torneo Clausura y la clasificación a copas: hora y TV

Maipú no puede perder puntos ante Colegiales rumbo al Reducido: hora y dónde verlo

LO QUE SE LEE AHORA
La Lepra mendocina intentará imponer su fútbol.
En el Gargantini

La Lepra recibe a Huracán en un duelo clave por el Torneo Clausura y la clasificación a copas: hora y TV

Las Más Leídas

Cómo estará el tiempo en Mendoza.
El clima

Viento Zonda, el pronóstico para este domingo 28 de septiembre en Mendoza

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza
CASA PROPIA

Cuánto cuesta comprar un lote para vivienda en cada departamento de Mendoza

Desbaratan un kiosquito de drogas en Las Heras
Funcionaba en una casa

Desbaratan un kiosco de drogas en Las Heras

Detienen a mujer acusada de múltiples robos en locales de Ciudad
En el barrio San Martín

Detienen a mujer acusada de múltiples robos en locales de Ciudad

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de septiembre EN VIVO
Juegos de azar

Quiniela de Mendoza hoy, en vivo: resultados del 27 de septiembre

Te Puede Interesar

Geriátricos privados en Mendoza: atención, costos y desafíos.
Radiografía

Geriátricos privados en Mendoza: atención, costos y desafíos

Por Natalia Mantineo
El sistema de videovigilancia, una tecnología clave para prevenir el delito en la actualidad. 
INFORME

El uso de la tecnología para prevenir el delito en la Provincia de Mendoza

Por Pablo Segura
El Lobo está cerca del objetivo (Foto: Prensa GyE).
dale lobo

En vivo: Gimnasia y Esgrima vence en una final anticipada a Chacarita

Por Martín Sebastián Colucci