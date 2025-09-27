27 de septiembre de 2025
Los Pumas no pudieron con los Springboks: así fue el duro golpe en el Rugby Championship 2025

Los Pumas cayeron ante Sudáfrica en Durban por el Rugby Championship 2025. Enterate de todos los detalles del partido en esta nota.

Este sábado, la Selección Argentina de rugby, Los Pumas, sufrió una dura derrota ante Sudáfrica en el imponente Kings Park Stadium de Durban, por la quinta fecha del Rugby Championship 2025. En esta nota, te contamos todos los detalles del encuentro.

Los Pumas (2)
Los Pumas cayeron ante Sudáfrica por el Rugby Championship

La Selección Argentina de rugby, bajo la conducción de Felipe Contepomi, no logró frenar el poderío de Sudáfrica y cayó por un contundente 67-30 en Durban. Aunque por momentos mostró carácter y algunas mejoras en su juego colectivo, el equipo argentino fue claramente superado, especialmente durante el segundo tiempo, cuando los Springboks impusieron su jerarquía física y táctica.

Con esta derrota, Los Pumas quedan sin chances matemáticas de pelear por el título del Rugby Championship 2025, mientras que Sudáfrica se afianza en la cima del torneo. Ambos seleccionados volverán a enfrentarse el próximo sábado en Londres, en la última fecha del campeonato que reúne a las potencias del hemisferio Sur.

Además de la derrota, el equipo argentino sufrió la baja de Gonzalo García y Tomás Albornoz, quienes debieron abandonar el campo por lesión. El cuerpo técnico deberá ajustar piezas clave y evaluar alternativas de cara al cierre del certamen. / Clarín

