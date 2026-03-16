16 de marzo de 2026
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Los Pumas

Los Pumas Seven vencieron a Australia y se quedaron con el bronce en Nueva York

La Selección de Los Pumnas 7 derrotó a la dura Australia por 26-10 y obtuvo la medalla de bronce en la sexta etapa del Circuito Mundial. Mirá lo sucedido.

Buen campeonato para Los Pumas 7.

Buen campeonato para Los Pumas 7.

Por Sitio Andino Deportes

La Selección de Los Pumas derrotó 26-10 a Australia y se quedó con la medalla de bronce en el Seven de Estados Unidos, correspondiente a la sexta etapa del Circuito Mundial, disputada en la ciudad de Nueva York.

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Los Pumas reaccionaron y se quedaron con el partido

El encuentro por el tercer puesto comenzó favorable para Australia, que abrió el marcador a los dos minutos con un try del back Wallace Charlie.

Sin embargo, el conjunto argentino reaccionó rápidamente. Dos minutos después, Luciano González protagonizó una gran jugada individual y abrió la pelota hacia la derecha para que Pedro De Haro apoyara el primer try argentino cerca de la bandera.

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Un segundo tiempo contundente

En el complemento, Los Pumas Seven impusieron su ritmo y terminaron inclinando el partido con claridad. Apenas comenzada la segunda parte, nuevamente Luciano González fue determinante: atrajo varias marcas y habilitó a Marcos Moneta, que quedó libre para apoyar el segundo try argentino.

Minutos más tarde, tras un gran tackle de Santiago Álvarez, Santino Zangara recuperó una pelota suelta, rompió tres marcas y apoyó otro try para ampliar la diferencia.

El cuarto y último try argentino llegó por intermedio de Sebastián Dubuc, mientras que Jayden Blake descontó para Australia a pocos segundos del final para cerrar el marcador 26-10.

Cómo quedó Argentina en el Circuito Mundial

Con este resultado, Argentina finalizó en el tercer puesto del torneo de Nueva York y continúa sumando puntos importantes en el Circuito Mundial de rugby seven.

Tras seis etapas disputadas, el seleccionado argentino se ubica quinto en la tabla general con 72 puntos, a solo cuatro unidades de Francia.

La próxima etapa del circuito se disputará en Hong Kong del 17 al 19 de abril.

Preguntas clave sobre Los Pumas Seven

Qué resultado obtuvo Los Pumas Seven ante Australia

Argentina venció a Australia por 26-10 y se quedó con la medalla de bronce en el Seven de Estados Unidos.

En qué puesto terminó Argentina en el torneo de Nueva York

El seleccionado argentino finalizó tercero en la sexta etapa del Circuito Mundial de rugby seven.

Quién ganó el Seven de Estados Unidos

El torneo fue ganado por Sudáfrica, que venció a Fiyi por 10-7 en la final.

Cuándo será la próxima etapa del Circuito Mundial

La próxima etapa del circuito se disputará en Hong Kong del 17 al 19 de abril.

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