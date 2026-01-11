11 de enero de 2026
Los Pumas 7´s dominaron en Mar del Plata y arrancaron 2026 con un título contundente

La Selección de Los Pumas 7´s fue campeón del Súper Seven de La Feliz con una campaña perfecta y una final arrolladora ante Uruguay. Mirá lo sucedido.

Los Los Pumas 7’s celebraron en la costa atlántica un nuevo título en plena preparación para el Circuito Mundial.

Los Los Pumas 7’s celebraron en la costa atlántica un nuevo título en plena preparación para el Circuito Mundial.

Por Sitio Andino Deportes

Los Los Pumas 7’s comenzaron el 2026 a paso firme y con la vara bien alta. En el marco de su preparación para el regreso del Circuito Mundial, el seleccionado argentino se presentó en el Súper Seven de Mar del Plata y se quedó con el título de manera contundente, mostrando intensidad, jerarquía y un funcionamiento colectivo que ilusiona.

Una campaña sin fisuras y con clara superioridad de Los Pumas 7´s

A lo largo de las dos jornadas de competencia, el equipo albiceleste marcó diferencias desde el primer minuto. El viernes fue una verdadera exhibición, con triunfos amplios frente a CURDA 7 y el seleccionado local, encuentros en los que impuso ritmo alto, presión constante y eficacia en cada ataque.

El sábado mantuvo la misma línea. Brasil fue superado con autoridad y luego llegó el cruce ante Newbery, que sirvió para asegurar el pase a la final y confirmar un recorrido perfecto, sin sobresaltos ni concesiones defensivas.

Final perfecta ante Uruguay y festejo en la costa

En el partido decisivo, Uruguay intentó resistir, pero la diferencia fue total. La final terminó 33-0, un resultado que reflejó con claridad la superioridad del conjunto argentino.

Martiniano Arrieta, Marcos Moneta, Luciano González (en dos oportunidades) y Sebastián Dubuc apoyaron los tries, mientras que Pedro De Haro sumó conversiones y penales para cerrar un marcador inapelable y levantar el trofeo en Mar del Plata.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas7arg/status/2010165816457867619&partner=&hide_thread=false

El foco ya está puesto en el Circuito Mundial

Con la copa en manos, el plantel rápidamente dio vuelta la página. El gran objetivo es el SVNS, cuya próxima escala será en Singapur, a fines de enero, donde comenzará formalmente la temporada internacional.

Antes del certamen, el entrenador Santiago Gómez Cora había explicado el sentido de esta planificación: “Elegimos este camino por la renovación del plantel y por lo que dejaron los primeros torneos”, señaló.

En la misma línea, el DT remarcó la importancia del trabajo previo en la costa atlántica: “Pinamar es una tradición: trabajamos lo físico, lo técnico y lo mental, y proyectamos todo el año”, explicó, con Singapur ya como próximo gran desafío.

