30 de noviembre de 2025
{}
mala jornada

Los Pumas 7's y un cierre preocupante en Dubai: derrotas, octavo puesto y presión rumbo a Ciudad del Cabo

La Selección de rugby 7 de Argentina terminaron octavos en Dubái tras caer con España y Gran Bretaña. Repasá lo sucedido.

Los Pumas 7´s no impusieron su juego.

Por Sitio Andino Deportes

Los Pumas 7’s cerraron su paso por Dubai con un octavo puesto que expuso falencias y abrió interrogantes en el inicio del nuevo ciclo. Las derrotas ante España y Gran Bretaña marcaron un fin de semana duro para un seleccionado que atraviesa recambio y necesita respuestas rápidas antes de Ciudad del Cabo.

Un fin de semana irregular que dejó señales de alerta para Los Pumas 7´s

El seleccionado argentino cayó primero 31-28 ante España, un partido que cambió por completo en el segundo tiempo. Tras ir arriba 28-5 gracias a cuatro tries, Argentina perdió control, intensidad y orden defensivo: el rival aprovechó cada espacio, sumó cuatro conquistas consecutivas y dio vuelta un duelo que parecía resuelto.

En ese encuentro, el equipo formó con Santino Zangara, Santiago Álvarez, Matteo Graziano, Eliseo Morales, Santiago Mare, Luciano González y Marcos Moneta; luego ingresaron Arrieta, Vera Feld, Dubuc y Batac. La caída, inesperada por el contexto y la diferencia lograda, evidenció desconexiones en transición y fallas de comunicación.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas7arg/status/1995090832265974134&partner=&hide_thread=false

Caída de Los Pumas 7´s ante Gran Bretaña y un octavo puesto que obliga a ajustar

La definición por el séptimo puesto mostró una historia similar: Gran Bretaña golpeó primero, tomó ventaja y obligó a Argentina a remontar. Así y todo, el equipo reaccionó con tries de González, Moneta y Arrieta, que incluso puso al equipo al frente por primera vez (19-12). Sin embargo, la respuesta no alcanzó y los europeos cerraron el partido 24-19.

En el cierre, los titulares fueron Graziano, Álvarez, Maldonado, Morales, Mare, González y Moneta; luego ingresaron Vera Feld, Arrieta, Dubuc y Batac, mientras que Zangara no sumó minutos. La derrota dejó a Los Pumas 7’s en la octava posición, un resultado que se incorpora al proceso de adaptación del plantel.

El staff técnico, encabezado por Santiago Gómez Cora, ya apunta a Ciudad del Cabo, donde el equipo necesitará corregir fallas, reforzar roles y recuperar intensidad para mantenerse entre los protagonistas del circuito mundial.

