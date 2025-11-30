Los Pumas 7's y un cierre preocupante en Dubai: derrotas, octavo puesto y presión rumbo a Ciudad del Cabo

Los Pumas 7’s cerraron su paso por Dubai con un octavo puesto que expuso falencias y abrió interrogantes en el inicio del nuevo ciclo. Las derrotas ante España y Gran Bretaña marcaron un fin de semana duro para un seleccionado que atraviesa recambio y necesita respuestas rápidas antes de Ciudad del Cabo .

El seleccionado argentino cayó primero 31-28 ante España , un partido que cambió por completo en el segundo tiempo. Tras ir arriba 28-5 gracias a cuatro tries, Argentina perdió control, intensidad y orden defensivo: el rival aprovechó cada espacio, sumó cuatro conquistas consecutivas y dio vuelta un duelo que parecía resuelto.

imparables Inter Miami, con Lionel Messi, campeón del Este: ahora va por la MLS ante Vancouver Whitecaps

En ese encuentro, el equipo formó con Santino Zangara, Santiago Álvarez, Matteo Graziano, Eliseo Morales, Santiago Mare , Luciano González y Marcos Moneta ; luego ingresaron Arrieta, Vera Feld, Dubuc y Batac . La caída, inesperada por el contexto y la diferencia lograda, evidenció desconexiones en transición y fallas de comunicación.

La definición por el séptimo puesto mostró una historia similar : Gran Bretaña golpeó primero, tomó ventaja y obligó a Argentina a remontar. Así y todo, el equipo reaccionó con tries de González , Moneta y Arrieta , que incluso puso al equipo al frente por primera vez (19-12). Sin embargo, la respuesta no alcanzó y los europeos cerraron el partido 24-19 .

En el cierre, los titulares fueron Graziano, Álvarez, Maldonado, Morales, Mare, González y Moneta; luego ingresaron Vera Feld, Arrieta, Dubuc y Batac, mientras que Zangara no sumó minutos. La derrota dejó a Los Pumas 7’s en la octava posición, un resultado que se incorpora al proceso de adaptación del plantel.

El staff técnico, encabezado por Santiago Gómez Cora, ya apunta a Ciudad del Cabo, donde el equipo necesitará corregir fallas, reforzar roles y recuperar intensidad para mantenerse entre los protagonistas del circuito mundial.