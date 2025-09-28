28 de septiembre de 2025
Sitio Andino
automovilismo

Matías Rossi y Santiago Urrutia arrasan en los 200Km de Buenos Aires 2025 y lideran el TC2000 rumbo al título

Matías Rossi y Santiago Urrutia se quedaron con la 19ª edición de los 200Km de Buenos Aires y lideraron de principio a fin. Reviví cómo quedó el podio.

Matías Rossi y Santiago Urrutia dominaron los 200Km de Buenos Aires y se llevaron un triunfo clave para el campeonato.

Por Sitio Andino Deportes

Matías Rossi y Santiago Urrutia se consagraron campeones de la 19ª edición de los 200Km de Buenos Aires al imponerse con el Toyota en el circuito número 8 del Autódromo porteño. La dupla logró una victoria impecable en la octava fecha del TC2000 2025, superando a Emiliano Stang/Antonino García y Franco Vivian/Rafael Morgenstern, quienes completaron el podio.

Una carrera intensa del TC2000 y con múltiples cambios de posiciones

Desde el inicio, Rossi/Urrutia tomaron la punta con autoridad, seguidos por Vivian/Morgenstern y Aldrighetti/Juncos. Más atrás, Palau/Luna avanzaron posiciones al superar a Polakovich/Hidalgo, mientras que Traut/Guttlein y Campione/Rossi no pudieron largar por problemas técnicos antes de la partida.

En la primera parte de la carrera, Ignacio Montenegro protagonizó una gran maniobra para meterse en el podio, aunque luego sufrió problemas en la dirección hidráulica y perdió terreno. También Juncos cedió posiciones por inconvenientes mecánicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CarburandoTV/status/1972352884345086421&partner=&hide_thread=false

Cumplidos los primeros 15 minutos, los líderes ingresaron a boxes para la recarga de combustible y el cambio de piloto. Allí se produjeron incidentes: Palau/Luna tuvieron problemas con un neumático y perdieron valiosos segundos, mientras que otros binomios aprovecharon para acercarse a la punta.

Con la carrera estabilizada, Emiliano Stang entregó su auto a Antonino García, quien salió decidido a pelearle a Rossi. La batalla con Franco Vivian fue intensa, pero García logró superarlo para quedar como escolta del Toyota.

Rossi y Urrutia sentenciaron con autoridad y se enfocan en el campeonato

En la segunda mitad, la dupla Rossi/Urrutia mantuvo un ritmo sólido y controló los intentos de García y Vivian. A diez giros del final, Ponce de León/Cingolani abandonaron por problemas en la caja de velocidades, mientras que Vivian presionaba sin éxito a García, lo que le permitió a Rossi escaparse en la punta.

Finalmente, el Toyota cruzó la meta con un tiempo de 57:43.241, seguido por Stang/García a 1s219 y Vivian/Morgenstern a 1s516. Completaron el top 5 Pérez Bravo/Collazo (+5s962) y Morillo/Aramendía (+42s563).

Lo que se viene en el TC2000

La novena fecha del TC2000 será el próximo 12 de octubre en el Autódromo El Zonda de San Juan, donde Rossi y Urrutia buscarán afianzarse en la pelea por el título 2025.

