Gimnasia y Esgrima se juega una final ante Chacarita: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza afronta este domingo una verdadera final por el ascenso en la Primera Nacional 2025. Desde las 15:15, el Lobo visita a Chacarita Juniors con la misión de ganar para mantener el liderazgo y acercarse a la gran definición que otorga el pase directo a la Liga Profesional. Transmite TyC Sports Play.
Este domingo, el desafío será aún mayor: visitar a un Chacarita Juniors urgido de resultados. El Funebrero viene de perder 2-1 ante Central Norte y necesita sumar para mantenerse en zona de Reducido, por lo que se espera un encuentro intenso, con ambos equipos obligados a ganar.
El partido de hoy es mucho más que un simple encuentro de la Primera Nacional 2025: es un duelo de alta tensión entre un líder que sueña con el ascenso directo y un histórico que pelea por mantenerse vivo en la competencia. El hecho de que queden solo dos fechas para el cierre de la fase regular le agrega dramatismo extra.
Para Gimnasia, ganar significaría quedar a un paso de la gran final por el ascenso, un objetivo que los mendocinos persiguen desde hace años. Además, el resultado de otros partidos puede favorecerlo: si Estudiantes de Río Cuarto u otros perseguidores no logran sumar de a tres, el Lobo podría llegar a la última fecha con ventaja suficiente para definir en casa.
Lo que se viene para el Lobo
El próximo partido de Gimnasia y Esgrima será de local ante Defensores de Belgrano.