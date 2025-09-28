28 de septiembre de 2025
Gimnasia y Esgrima se juega una final ante Chacarita: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima se mide contra el Funebrero por una nueva fecha de la Primera Nacional. Mirá los detalles del duelo.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza afronta este domingo una verdadera final por el ascenso en la Primera Nacional 2025. Desde las 15:15, el Lobo visita a Chacarita Juniors con la misión de ganar para mantener el liderazgo y acercarse a la gran definición que otorga el pase directo a la Liga Profesional. Transmite TyC Sports Play.

Cómo llegan el Lobo y su rival

El presente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza es inmejorable luego de su última victoria 2-0 frente a San Telmo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Con goles de Brian Ferreyra y Facundo Lencioni, el equipo mendocino recuperó la confianza tras la caída ante Agropecuario en Carlos Casares y alcanzó los 59 puntos, quedando como único líder del Grupo B a tan solo dos fechas del final.

Gimnasia y Esgrima tuvo su tarde soñada, venció 2-0 a San Telmo y quedó como único líder del Grupo B
En el Gargantini

La Lepra recibe a Huracán en un duelo clave por el Torneo Clausura y la clasificación a copas: hora y TV

Este domingo, el desafío será aún mayor: visitar a un Chacarita Juniors urgido de resultados. El Funebrero viene de perder 2-1 ante Central Norte y necesita sumar para mantenerse en zona de Reducido, por lo que se espera un encuentro intenso, con ambos equipos obligados a ganar.

El partido de hoy es mucho más que un simple encuentro de la Primera Nacional 2025: es un duelo de alta tensión entre un líder que sueña con el ascenso directo y un histórico que pelea por mantenerse vivo en la competencia. El hecho de que queden solo dos fechas para el cierre de la fase regular le agrega dramatismo extra.

Para Gimnasia, ganar significaría quedar a un paso de la gran final por el ascenso, un objetivo que los mendocinos persiguen desde hace años. Además, el resultado de otros partidos puede favorecerlo: si Estudiantes de Río Cuarto u otros perseguidores no logran sumar de a tres, el Lobo podría llegar a la última fecha con ventaja suficiente para definir en casa.

Lo que se viene para el Lobo

El próximo partido de Gimnasia y Esgrima será de local ante Defensores de Belgrano.

La síntesis del Lobo

Mirá el partido del Lobo en vivo

Los resultados de la Primera Nacional

Las posiciones de la Primera Nacional

