Gimnasia y Esgrima se juega una final ante Chacarita: hora y dónde verlo

El Lobo está cerca del objetivo (Foto: Prensa GyE).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1970926211842073081&partner=&hide_thread=false ¿Estamos todos así? Confirmen. pic.twitter.com/g1RpZVJpzG — Gimnasia y Esgrima Mza 8♥ (@GimnasiaMendoza) September 24, 2025 Cómo llegan el Lobo y su rival El presente de Gimnasia y Esgrima de Mendoza es inmejorable luego de su última victoria 2-0 frente a San Telmo en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie. Con goles de Brian Ferreyra y Facundo Lencioni, el equipo mendocino recuperó la confianza tras la caída ante Agropecuario en Carlos Casares y alcanzó los 59 puntos, quedando como único líder del Grupo B a tan solo dos fechas del final.

Este domingo, el desafío será aún mayor: visitar a un Chacarita Juniors urgido de resultados. El Funebrero viene de perder 2-1 ante Central Norte y necesita sumar para mantenerse en zona de Reducido, por lo que se espera un encuentro intenso, con ambos equipos obligados a ganar.

El partido de hoy es mucho más que un simple encuentro de la Primera Nacional 2025: es un duelo de alta tensión entre un líder que sueña con el ascenso directo y un histórico que pelea por mantenerse vivo en la competencia. El hecho de que queden solo dos fechas para el cierre de la fase regular le agrega dramatismo extra.

Para Gimnasia, ganar significaría quedar a un paso de la gran final por el ascenso, un objetivo que los mendocinos persiguen desde hace años. Además, el resultado de otros partidos puede favorecerlo: si Estudiantes de Río Cuarto u otros perseguidores no logran sumar de a tres, el Lobo podría llegar a la última fecha con ventaja suficiente para definir en casa. Lo que se viene para el Lobo El próximo partido de Gimnasia y Esgrima será de local ante Defensores de Belgrano.