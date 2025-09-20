dale lobo

Gimnasia tiene una final ante San Telmo: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima se mide con Telmo por una nueva fecha de la Primera Nacional de fútbol. Mirá los detalles del duelo.

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima quiere seguir en el podio (Foto: Prensa GyE).

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza afronta una verdadera final en la Primera Nacional de fútbol 2025. Desde las 17:30 horas, en el Víctor Antonio Legrotaglie, el Lobo recibe a San Telmo con la obligación de levantarse tras la derrota en Carlos Casares. En vivo por TyC Sports y Sitio Andino.

Cómo llegan el Lobo y su rival

El equipo de Ariel Broggi viene de perder 2-0 con Agropecuario, un golpe que lo bajó de la cima en soledad. Ahora, con apenas tres fechas para el final, el Mensana comparte la punta con Estudiantes de Río Cuarto, pero por diferencia de gol está obligado a ganar y esperar que los cordobeses dejen puntos ante Chaco For Ever.

Enfrente estará un San Telmo en alza, que llega tras golear 3-1 a Chaco For Ever y busca meterse en el Reducido. Partido caliente, con dos equipos que se juegan todo.

Lo que se viene para Gimnasia

Tras este choque decisivo en el Parque, el Blanquinegro deberá visitar a un durísimo Chacarita Juniors, otro partido que puede definir el futuro inmediato en la lucha por el ascenso.

La síntesis del Lobo

Mirá el partido del Lobo

Hacé click acá.

Los resultados de la Primera Nacional

Las posiciones

