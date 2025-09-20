Gimnasia tiene una final ante San Telmo: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima quiere seguir en el podio (Foto: Prensa GyE).

Cómo llegan el Lobo y su rival El equipo de Ariel Broggi viene de perder 2-0 con Agropecuario, un golpe que lo bajó de la cima en soledad. Ahora, con apenas tres fechas para el final, el Mensana comparte la punta con Estudiantes de Río Cuarto, pero por diferencia de gol está obligado a ganar y esperar que los cordobeses dejen puntos ante Chaco For Ever.

Enfrente estará un San Telmo en alza, que llega tras golear 3-1 a Chaco For Ever y busca meterse en el Reducido. Partido caliente, con dos equipos que se juegan todo.

Lo que se viene para Gimnasia Tras este choque decisivo en el Parque, el Blanquinegro deberá visitar a un durísimo Chacarita Juniors, otro partido que puede definir el futuro inmediato en la lucha por el ascenso.

