Gimnasia tiene una final ante San Telmo: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza afronta una verdadera final en la Primera Nacional de fútbol 2025. Desde las 17:30 horas, en el Víctor Antonio Legrotaglie, el Lobo recibe a San Telmo con la obligación de levantarse tras la derrota en Carlos Casares. En vivo por TyC Sports y Sitio Andino.
Cómo llegan el Lobo y su rival
El equipo de Ariel Broggi viene de perder 2-0 con Agropecuario, un golpe que lo bajó de la cima en soledad. Ahora, con apenas tres fechas para el final, el Mensana comparte la punta con Estudiantes de Río Cuarto, pero por diferencia de gol está obligado a ganar y esperar que los cordobeses dejen puntos ante Chaco For Ever.