Gimnasia recibe a Estudiantes en Mendoza: hora, TV y cómo llegan

El Lobo tiene una dura parada ante el Pincha.

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza será local este martes frente a Estudiantes de La Plata , en el estadio Víctor Legrotaglie , por la 11ª fecha de la Zona A del Torneo Apertura . El encuentro comenzará a las 21.15 , será arbitrado por Nazareno Arasa y contará con transmisión de ESPN Premium .

El equipo dirigido por Ariel Broggi intentará volver al triunfo luego de una racha adversa que lo tiene sin victorias en sus últimos cinco partidos.

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El Lobo resistió: con Rigamonti como figura, Gimnasia empató frente a Riestra

El Mensana viene de empatar 0-0 ante Deportivo Riestra como visitante y atraviesa un momento irregular en el campeonato. Su última victoria fue en la fecha 4 ante Instituto , el pasado 8 de febrero. Desde entonces acumuló dos derrotas y tres empates consecutivos .

En la tabla de posiciones, Gimnasia suma 9 puntos y se ubica en el puesto 12 , producto de dos triunfos, cuatro caídas y tres igualdades. Para este encuentro, el equipo tendrá una baja sensible: Imanol González , quien sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y deberá ser operado. Su lugar será ocupado por Diego Mondino .

Estudiantes llega golpeado

Por su parte, Estudiantes de La Plata, dirigido por Alexander Medina, llega tras caer 1-0 ante Lanús y acumula dos derrotas consecutivas.

El Pincha suma 15 puntos en el torneo, con un registro de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas, y buscará recuperarse en Mendoza.

Un historial muy parejo

Gimnasia y Estudiantes se enfrentaron en seis oportunidades en torneos nacionales, con un historial equilibrado:

2 triunfos para Gimnasia

2 triunfos para Estudiantes

2 empates

El último cruce fue en el Torneo Nacional de 1982, con victoria del Pincha por 3-1.

Este duelo marcará un hecho particular: será la primera vez que se enfrenten en Primera División en el estadio Víctor Legrotaglie.

Preguntas clave sobre Gimnasia vs Estudiantes

Cuándo juegan Gimnasia y Estudiantes

El partido se jugará este martes a las 21.15 en el estadio Víctor Legrotaglie.

Dónde ver Gimnasia vs Estudiantes en vivo

El encuentro será transmitido por ESPN Premium.

Cómo llega Gimnasia al partido

El Lobo lleva cinco partidos sin ganar, con dos derrotas y tres empates.

Qué baja tiene Gimnasia para este partido

No jugará Imanol González, lesionado de los ligamentos, y será reemplazado por Diego Mondino.