dale lobo

Gimnasia quiere estirar la diferencia en punta ante Agropecuario por la Primera Nacional: hora y dónde verlo

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima choca contra el elenco de Carlos Casares por una nueva fecha de la Primera Nacional de fútbol. Mirá los detalles del duelo.

El Lobo debe sumar de a tres.

El Lobo debe sumar de a tres.

Por Sitio Andino Deportes

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza viaja a Carlos Casares para medirse con Agropecuario, este lunes desde las 15.30, en un partido que puede marcar la historia en la Primera Nacional. Con el aliento intacto y la punta en juego, el Lobo buscará un triunfo que lo acerque a la ansiada final por el ascenso. Transmite TyC Sports.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GimnasiaMendoza/status/1967423132878414310&partner=&hide_thread=false

El Lobo mendocino, líder y con la ilusión intacta

El equipo de Ariel Broggi viene de un triunfo clave ante Gimnasia de Jujuy y suma 56 puntos. Con una victoria, podría estirar diferencias sobre sus perseguidores y quedar a un paso de la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. La gran baja será Facundo Lencioni, reemplazado por Luciano Cingolani.

Lee además
El Lobo con más de cien años de historia intentará dar el salto a la Primera.
Mensana corazón

Historia de Gimnasia y Esgrima: el Lobo del Parque, sus ídolos y más de un siglo de buen fútbol
El Lobo sacó tres puntos de oro (Foto: Prensa GyE).
Mensana imparable

¡El Lobo está y es mendocino! Gimnasia superó a los jujeños y recuperó la punta rumbo al ascenso

El Sojero llega entonado, con seis partidos sin derrotas (cuatro triunfos y dos empates). Además, viene de vencer a Central Norte y se metió de lleno en la pelea por un lugar en el Reducido. Será una parada exigente, pero el Lobo está decidido a rugir fuerte en el Ofelia Rosenzuaig.

Lo que se viene para el Lobo

El próximo desafío para el Club Atlético Gimnasia y Esgrima será de local el venidero sábado desde las 16. Allí, el Blanquinegro se medirá con San Telmo a las 16hs.

La síntesis del Lobo

Embed

Los resultados de la Primera Nacional

Embed

Las posiciones de la Primera Nacional

Embed

Temas
Seguí leyendo

Premier Pádel Alpine Paris Major: Tapia, Coello, Brea y Triay reinaron en París con títulos históricos

Sergio "Maravilla" Martínez defendió a Milei y la pudrió: la frase del "marido golpeador" que se hizo viral

Triple histórico del tenis argentino: Tirante, Cerúndolo y Trungelliti campeones en un domingo inolvidable

Boca empató 1-1 con Rosario Central en Arroyito y sigue en la zona alta del Torneo Clausura 2025

Primera Nacional: Maipú empató con All Boys y no pudo afirmarse en el Reducido del ascenso

Federal A: San Martín sigue en la Reválida y tiene rival, Huracán Las Heras dijo adiós

Julián Santero fue escolta de Canapino en San Luis y se ilusiona con la Copa de Oro del Turismo Carretera

Una de boxeo: Marco "Kid Dinamita" García brilló en Buenos Aires y se coronó Campeón Latino Superwelter OMB

LO QUE SE LEE AHORA
Sergio Maravilla Martínez banca al león.
conflicto

Sergio "Maravilla" Martínez defendió a Milei y la pudrió: la frase del "marido golpeador" que se hizo viral

Las Más Leídas

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025
CASA PROPIA

Construir o comprar una vivienda: cuánto cuesta un lote en Mendoza en 2025

La titular del gremio docente no irá por la reelección. Conocé los nombres que buscan sucederla
Las otras elecciones de octubre

Carina Sedano deja la conducción del SUTE: quiénes se presentan para sucederla

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre
Juegos de azar

Telekino: resultados y números ganadores del sorteo 2393 del domingo 14 de septiembre

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión. Foto ilustrativa.
Tragedia

Fatal accidente en Lavalle: un chico de 19 años murió al colisionar contra un camión

La Policía realizó la detención de un hombre que llevaba a una familia a Mar del Plata en contra de su voluntad video
Coordinación entre provincias

Cuatro personas viajaban en contra de su voluntad, alertaron a las autoridades y detuvieron al victimario

Te Puede Interesar

La provincia de Mendoza es la única que no permite la reelección del gobernador.
LÍMITES

La provincia de Mendoza es la única que no permite la reelección del gobernador: por qué

Por Cecilia Zabala
Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este 15 de septiembre en Mendoza.
el clima

Ascenso de temperatura, el pronóstico del tiempo para este 15 de septiembre en Mendoza

Por Sitio Andino Sociedad
La violencia de género preocupa. En el 2025 ya hubo 8 femicidios en la Provincia de Mendoza. 
Informe

Violencia de género en Mendoza: análisis de la problemática y políticas públicas

Por Pablo Segura