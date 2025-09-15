Gimnasia quiere estirar la diferencia en punta ante Agropecuario por la Primera Nacional: hora y dónde verlo

El Lobo debe sumar de a tres.

El Club Atlético Gimnasia y Esgrima de Mendoza viaja a Carlos Casares para medirse con Agropecuario, este lunes desde las 15.30, en un partido que puede marcar la historia en la Primera Nacional. Con el aliento intacto y la punta en juego, el Lobo buscará un triunfo que lo acerque a la ansiada final por el ascenso. Transmite TyC Sports.

El Sojero llega entonado, con seis partidos sin derrotas (cuatro triunfos y dos empates). Además, viene de vencer a Central Norte y se metió de lleno en la pelea por un lugar en el Reducido. Será una parada exigente, pero el Lobo está decidido a rugir fuerte en el Ofelia Rosenzuaig.

Lo que se viene para el Lobo El próximo desafío para el Club Atlético Gimnasia y Esgrima será de local el venidero sábado desde las 16. Allí, el Blanquinegro se medirá con San Telmo a las 16hs.

