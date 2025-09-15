Triple histórico del tenis argentino: Tirante, Cerúndolo y Trungelliti campeones en un domingo inolvidable

El tenis argentino vivió una jornada memorable con tres títulos conseguidos de manera simultánea por Thiago Tirante, Juan Manuel Cerúndolo y Marco Trungelliti . En Polonia, China y Rumania, los representantes albicelestes levantaron trofeos en el circuito Challenger , confirmando el gran presente de la Legión Albiceleste en el plano internacional.

En el Szczecin Open , disputado en Polonia, Thiago Tirante desplegó un nivel superlativo y venció al español Pablo Llamas Ruiz por 6-3 y 6-2. El platense, de 23 años, conquistó así su tercer título Challenger , en una semana casi perfecta donde apenas cedió un set.

Este logro le permitirá escalar posiciones en el ranking ATP , acercándose nuevamente al grupo de los cien mejores del mundo, un objetivo que persigue desde hace tiempo.

En Guangzhou, Juan Manuel Cerúndolo se quedó con el título del Huangpu International Challenger al derrotar con autoridad al chileno Alejandro Tabilo por 6-2 y 6-3.

Primer titulo en cemento!! Gracias a todos los que apoyan!! Proximo torneo seguimos para chengdu pic.twitter.com/0avGFyik5v — Juan Manuel Cerúndolo (@jmcerundolo) September 14, 2025

El menor de los hermanos Cerúndolo, que había sufrido varias lesiones en los últimos meses, demostró su tenis sólido y paciente, recuperando confianza para volver a competir en la élite. Este triunfo es un punto de inflexión para su carrera, que lo vuelve a colocar en el mapa grande del tenis argentino.

Marco Trungelliti, la vigencia de la experiencia en Rumania

En Rumania, el santiagueño Marco Trungelliti sumó un nuevo título en su carrera al coronarse campeón en el Challenger de Târgu Mure. El argentino se imponía con claridad cuando el croata Mili Poljiak debió retirarse en la final.

Más allá de la particularidad del desenlace, Trungelliti, con 35 años, volvió a demostrar su vigencia y jerarquía, consolidándose como uno de los referentes de mayor experiencia de la Legión.

La Legión Albiceleste celebra un día histórico para el tenis

El triple festejo argentino no es un hecho común y ratifica el excelente momento que atraviesan los tenistas nacionales en el circuito Challenger. Estas conquistas no solo enriquecen las vitrinas personales de Tirante, Cerúndolo y Trungelliti, sino que aportan valiosos puntos en el ranking ATP, fundamentales para abrir la puerta a torneos de mayor jerarquía.

La Legión Albiceleste, que brilló en décadas pasadas con nombres como Gastón Gaudio, Guillermo Coria, David Nalbandian o Guillermo Vilas, hoy encuentra continuidad en una camada diversa: jóvenes en ascenso como Tirante y Cerúndolo conviven con la experiencia de Trungelliti. Este mix asegura competitividad y proyección en el tenis internacional.