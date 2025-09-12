Copa Davis 2025: Tomás Etcheverry le dio el primer punto a Argentina con triunfo ante De Jong

En un duelo parejo y muy trabajado, Tomás Etcheverry le ganó al neerlandés Jesper de Jong por 6-4 y 6-4 para darle a Argentina el primer punto de la serie de Copa Davis 2025 en Groningen. El triunfo del platense abre con ventaja la llave que definirá un lugar en las finales de Bolonia.
Tomás Martín Etcheverry arrancó firme y se quedó con el primer set
El platense se mostró un poco más seguro en los momentos clave, aunque le costó aprovechar algunas oportunidades de quiebre que se le presentaron.
Un segundo set luchado que cerró para Argentina en la Copa Davis
En la segunda manga, Etcheverry quebró para ponerse 3-2, pero De Jong reaccionó y devolvió el golpe para igualar 3-3. Sin embargo, el argentino volvió a imponer presión y rompió el servicio para adelantarse 4-3.
Con esa ventaja administrada con temple, el platense cerró el partido 6-4 y selló la victoria, luego de levantar momentos difíciles e incluso un punto de partido que el neerlandés logró salvar con categoría.
Argentina toma la ventaja en la serie de Groningen
El triunfo de Etcheverry significó el 1-0 para Argentina en la serie de Copa Davis frente a Países Bajos. Más tarde, Francisco Cerúndolo se enfrentará a Botic van de Zandschulp, buscando ampliar la diferencia.
El equipo dirigido por Javier Frana sabe que cada punto es decisivo para lograr la clasificación al Final 8 de Bolonia, el gran objetivo de la temporada.