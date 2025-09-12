bien ahí

Copa Davis 2025: Tomás Etcheverry le dio el primer punto a Argentina con triunfo ante De Jong

El argentino Tomás Martín Etcheverry tuvo acción en la dura Copa Davis ante los Países Bajos. Repasá cómo le fue.

Tomás Martín Etcheverry las peleó todas.

Tomás Martín Etcheverry las peleó todas.

Por Sitio Andino Deportes

En un duelo parejo y muy trabajado, Tomás Etcheverry le ganó al neerlandés Jesper de Jong por 6-4 y 6-4 para darle a Argentina el primer punto de la serie de Copa Davis 2025 en Groningen. El triunfo del platense abre con ventaja la llave que definirá un lugar en las finales de Bolonia.

Tomás Martín Etcheverry arrancó firme y se quedó con el primer set

El argentino mostró solidez desde el inicio. Quebró temprano el servicio de De Jong, y aunque el neerlandés recuperó en un pasaje del set, Etcheverry volvió a golpear para quedarse con el primer parcial por 6-3.

Lee además
Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry lideran a la Argentina en Groningen, donde buscarán vencer a Países Bajos y clasificar al Final 8 de la Copa Davis 2025.
dale con todo

Argentina busca las finales de la Copa Davis 2025 ante Países Bajos: programación, horarios y TV en vivo
Francisco Cerúndolo venció a Botic Van de Zandschulp por 7-6 y 6-1 en Groningen y puso a Argentina con una buena diferencia en la serie.
triunfo valedero

Copa Davis 2025: Francisco Cerúndolo ganó y Argentina se puso 2-0 sobre Países Bajos en Groningen

El platense se mostró un poco más seguro en los momentos clave, aunque le costó aprovechar algunas oportunidades de quiebre que se le presentaron.

Un segundo set luchado que cerró para Argentina en la Copa Davis

En la segunda manga, Etcheverry quebró para ponerse 3-2, pero De Jong reaccionó y devolvió el golpe para igualar 3-3. Sin embargo, el argentino volvió a imponer presión y rompió el servicio para adelantarse 4-3.

Con esa ventaja administrada con temple, el platense cerró el partido 6-4 y selló la victoria, luego de levantar momentos difíciles e incluso un punto de partido que el neerlandés logró salvar con categoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TyCSports/status/1966506812703686995&partner=&hide_thread=false

Argentina toma la ventaja en la serie de Groningen

El triunfo de Etcheverry significó el 1-0 para Argentina en la serie de Copa Davis frente a Países Bajos. Más tarde, Francisco Cerúndolo se enfrentará a Botic van de Zandschulp, buscando ampliar la diferencia.

El equipo dirigido por Javier Frana sabe que cada punto es decisivo para lograr la clasificación al Final 8 de Bolonia, el gran objetivo de la temporada.

Temas
Seguí leyendo

El Tomba y una fecha clave ante Barracas: todo lo que hay que saber

Los máximos goleadores de la selección Argentina en la historia

Los Pumas, con Isgró y González, visitan a Australia por el Rugby Championship 2025: horario, TV y formaciones

Independiente Rivadavia visita a Lanús: partido clave por el Torneo Clausura 2025

Alejandro "Papu" Gómez rompió el silencio: confesiones sobre Scaloni, su salida de la Selección y el doping

AFA vs Talleres: Tapia y Toviggino cargaron contra Fassi tras las disculpas públicas

Los Pumas, con dos mendocinos, tienen todo listo para enfrentar a Australia por el Rugby Championship

La Selección de Vóley debuta con el mendocino Agustín Loser en cancha en el Mundial 2025

LO QUE SE LEE AHORA
Los Pumas visitan a Australia en Sidney con la misión de sumar un triunfo clave para salir del fondo y seguir soñando en el Rugby Championship 2025.
vamos argentina

Los Pumas, con Isgró y González, visitan a Australia por el Rugby Championship 2025: horario, TV y formaciones

Las Más Leídas

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder
Turismo local

San Rafael lanza su nueva marca turística para posicionarse como destino líder

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos 
Siniestro

Un incendio de gran magnitud en Guaymallén alcanzó a un complejo de departamentos

Tiene seis años, fue diagnosticado con leucemia aguda y necesita la ayuda de todos video
Acción solidaria

Tiene seis años, fue diagnosticado con leucemia aguda y necesita la ayuda de todos

Quién fue eliminado y cómo quedó el Team Luck Ra tras el 2° Round de La Voz Argentina video
Definición

Quién fue eliminado y cómo quedó el Team Luck Ra tras el 2° Round de La Voz Argentina

Identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado en Guaymallén.
horror

Homicidio en Guaymallén: identificaron al hombre que apareció quemado en un descampado

Te Puede Interesar

El dólar sigue en alza y se acerca al techo de la banda de flotación
AHORA

El dólar sigue en alza y se acerca al techo de la banda de flotación

Por Sitio Andino Economía
El gobernador Alfredo Cornejo intentó acercar posiciones entre la Nación y los gobernadores. 
Informe

El impacto en la provincia de Mendoza del veto de Javier Milei a la ley de los ATN

Por Cecilia Zabala
Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión del servicio.
Transporte

Metrotranvía: qué estado de avance tienen las obras de extensión de la traza

Por Florencia Martinez del Rio