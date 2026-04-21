Tenis nacional: los nuestros ya tienen rivales en el Masters 1000 de Madrid

El Masters 1000 de Tenis de Madrid ya tiene cuadro confirmado y fuerte presencia argentina.

El Masters 1000 de Tenis de Madrid ya está en marcha y el tenis argentino dice presente con fuerza. Tras el sorteo del cuadro principal, ocho representantes nacionales ya conocen a sus rivales en uno de los torneos más importantes de la gira, con expectativas altas y cruces exigentes desde el inicio.

Argentina contará con una importante presencia en el certamen. Los nombres confirmados son: Francisco Cerúndolo (16°), Tomás Etcheverry (25°), Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Francisco Comesaña.

Tomás Etcheverry cayó ante Borges en Barcelona en un final polémico que generó bronca

Dale que va con Francisco Cerúndolo que arrasó y se metió entre los mejores en Múnich

Además, podría sumarse Marco Trungelliti , quien buscará meterse en el cuadro principal desde la clasificación. Ocho nombres y una ilusión compartida: avanzar en un Masters 1000.

Por su condición de preclasificados, Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry debutarán directamente en la segunda ronda, evitando el estreno inicial.

Cerúndolo enfrentará al ganador entre Yannick Hanfmann y Marcos Giron, mientras que Etcheverry se medirá ante Sebastian Ofner o un jugador proveniente de la qualy. Un pequeño alivio en un torneo que no da margen de error.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/canaldeportv/status/2046303586728976840&partner=&hide_thread=false Masters 1000 de Madrid: cuadro confirmado para la legión argentina



Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry iniciarán su participación directamente en la segunda ronda del torneo.



Solana Sierra será la representante nacional en el cuadro femenino y debutará ante la… — DEPORTV (@canaldeportv) April 20, 2026

Cruces exigentes desde la primera ronda

El resto de los argentinos tendrá desafíos importantes desde el arranque:

Mariano Navone vs Nuno Borges

Camilo Ugo Carabelli vs Gael Monfils

Sebastián Báez vs jugador de la qualy

Juan Manuel Cerúndolo vs Daniel Altmaier

Thiago Tirante vs Roberto Bautista Agut

Francisco Comesaña vs Tomas Machac

Se destacan especialmente los cruces ante Monfils y Bautista Agut, dos nombres de experiencia que, aunque atraviesan el tramo final de sus carreras, siguen siendo peligrosos. Nadie la tendrá fácil en Madrid.

Objetivos y presente de cada uno

El torneo llega en un momento clave para varios argentinos.

Juan Manuel Cerúndolo busca meterse por primera vez en el top 100.

busca meterse por primera vez en el top 100. Comesaña intentará revertir un 2026 complicado.

intentará revertir un 2026 complicado. Báez y Navone quieren consolidarse en el circuito.

En tanto, Cerúndolo y Etcheverry aparecen como las principales cartas para avanzar en el cuadro. Madrid será una prueba de carácter para todos.

Se pone en marcha un nuevo desafío

El Masters de Madrid representa una de las grandes citas de la temporada sobre polvo de ladrillo. Con un cuadro competitivo y varios argentinos en carrera, el torneo promete emociones fuertes desde el inicio.

Argentina va con todo en la capital española.

Preguntas clave sobre el Tenis argentino

Cuántos argentinos juegan el Masters de Madrid

Ocho jugadores participarán en el cuadro principal

Quiénes son los preclasificados argentinos

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry

Contra quién debuta Ugo Carabelli

Ante Gael Monfils

Qué busca Juan Manuel Cerúndolo en este torneo

Meterse por primera vez en el top 100