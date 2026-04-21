Tenis nacional: los nuestros ya tienen rivales en el Masters 1000 de Madrid

El Masters 1000 de Tenis de Madrid ya está en marcha y el tenis argentino dice presente con fuerza. Tras el sorteo del cuadro principal, ocho representantes nacionales ya conocen a sus rivales en uno de los torneos más importantes de la gira, con expectativas altas y cruces exigentes desde el inicio.
Una legión argentina en un torneo de elite
Argentina contará con una importante presencia en el certamen. Los nombres confirmados son: Francisco Cerúndolo (16°), Tomás Etcheverry (25°), Mariano Navone, Camilo Ugo Carabelli, Sebastián Báez, Juan Manuel Cerúndolo, Thiago Tirante y Francisco Comesaña.
Cerúndolo enfrentará al ganador entre Yannick Hanfmann y Marcos Giron, mientras que Etcheverry se medirá ante Sebastian Ofner o un jugador proveniente de la qualy. Un pequeño alivio en un torneo que no da margen de error.
El resto de los argentinos tendrá desafíos importantes desde el arranque:
Mariano Navone vs Nuno Borges
Camilo Ugo Carabelli vs Gael Monfils
Sebastián Báez vs jugador de la qualy
Juan Manuel Cerúndolo vs Daniel Altmaier
Thiago Tirante vs Roberto Bautista Agut
Francisco Comesaña vs Tomas Machac
Se destacan especialmente los cruces ante Monfils y Bautista Agut, dos nombres de experiencia que, aunque atraviesan el tramo final de sus carreras, siguen siendo peligrosos. Nadie la tendrá fácil en Madrid.
Objetivos y presente de cada uno
El torneo llega en un momento clave para varios argentinos.
Juan Manuel Cerúndolo busca meterse por primera vez en el top 100.
Comesaña intentará revertir un 2026 complicado.
Báez y Navone quieren consolidarse en el circuito.
En tanto, Cerúndolo y Etcheverry aparecen como las principales cartas para avanzar en el cuadro. Madrid será una prueba de carácter para todos.
Se pone en marcha un nuevo desafío
El Masters de Madrid representa una de las grandes citas de la temporada sobre polvo de ladrillo. Con un cuadro competitivo y varios argentinos en carrera, el torneo promete emociones fuertes desde el inicio.
Argentina va con todo en la capital española.
Preguntas clave sobre el Tenis argentino
Cuántos argentinos juegan el Masters de Madrid
Ocho jugadores participarán en el cuadro principal