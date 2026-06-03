A los 41 años, Horacio Zeballos volvió a hacer algo extraordinario en Roland Garros

Horacio Zeballos y Marcel Granollers avanzaron a las semifinales de Roland Garros 2026 y continúan como grandes candidatos al título en el dobles.

A los 41 años , Horacio Zeballos continúa escribiendo páginas doradas para el tenis argentino . El marplatense avanzó a las semifinales de Roland Garros 2026 junto al español Marcel Granollers tras una sólida victoria en París y quedó a apenas dos triunfos de conquistar su tercer título de Grand Slam .

Horacio Zeballos y Marcel Granollers derrotaron a Hugo Nys y Édouard Roger-Vasselin para instalarse entre las cuatro mejores parejas del torneo.

La dupla integrada por Horacio Zeballos y Marcel Granollers , máximos preclasificados del certamen, volvió a demostrar por qué es una de las más fuertes del circuito de dobles.

En los cuartos de final de Roland Garros, el argentino y el español superaron con autoridad al monegasco Hugo Nys y al francés Édouard Roger-Vasselin por 6-3 y 6-4 en el estadio Suzanne Lenglen de París. El encuentro parecía encaminado sin sobresaltos para la pareja favorita. Sin embargo, cuando estaban 5-3 arriba en el segundo set, sus rivales consiguieron quebrar el saque y generaron cierta incertidumbre.

Pero allí apareció toda la experiencia de Zeballos y Granollers, quienes reaccionaron inmediatamente, recuperaron el quiebre y terminaron cerrando el partido para meterse una vez más en las semifinales del segundo Grand Slam de la temporada. La victoria volvió a confirmar el extraordinario momento que atraviesa el argentino, considerado uno de los mejores doblistas del mundo durante los últimos años.

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Quiénes serán los rivales de Zeballos en las semifinales

La dupla conformada por Simone Bolelli y Andrea Vavassori será el próximo desafío para el argentino. Luego de avanzar entre los cuatro mejores del torneo, Horacio Zeballos y Marcel Granollers ya conocen a sus próximos rivales.

En semifinales deberán enfrentarse a los italianos Simone Bolelli y Andrea Vavassori, quintos favoritos del cuadro principal y una de las parejas más fuertes del circuito ATP. Del otro lado del cuadro ya aseguraron su lugar el británico Henry Patten y el finlandés Harry Heliövaara, quienes eliminaron al indio N. Sriram Balaji y al brasileño Marcelo Demoliner.

La organización de Roland Garros 2026 todavía no confirmó oficialmente el día ni el horario del encuentro correspondiente a las semifinales. Lo cierto es que Zeballos volverá a tener la posibilidad de pelear por un nuevo título grande y seguir ampliando una carrera que ya es histórica para el deporte argentino.

Actualmente, el marplatense ocupa el puesto número 2 del ranking mundial de dobles, aunque ya supo alcanzar la cima del circuito como número 1.

Por qué Horacio Zeballos puede seguir haciendo historia en París

El marplatense busca conquistar su tercer título de Grand Slam y reafirmar su legado en el tenis argentino. La carrera de Horacio Zeballos ya ocupa un lugar privilegiado dentro de la historia del tenis argentino, especialmente en la modalidad de dobles.

Junto a Marcel Granollers, el argentino conquistó Roland Garros 2025 tras vencer en la final a los británicos Joe Salisbury y Neal Skupski. Meses más tarde, la misma dupla volvió a festejar en el US Open 2025, nuevamente frente a Salisbury y Skupski, logrando así dos títulos consecutivos de Grand Slam.

Ahora, en Roland Garros 2026, la pareja vuelve a ubicarse entre las máximas candidatas y sueña con repetir la historia en el polvo de ladrillo parisino. Además, la actuación de Zeballos cobra todavía más valor teniendo en cuenta que compite al máximo nivel internacional con 41 años, algo poco habitual dentro del circuito profesional.

Mientras muchos jugadores ya atraviesan el tramo final de sus carreras, el marplatense sigue peleando por títulos importantes y manteniéndose entre los mejores especialistas del planeta. Con una nueva semifinal por delante, el argentino está cada vez más cerca de seguir ampliando una trayectoria que ya lo convirtió en una referencia indiscutida del deporte nacional.