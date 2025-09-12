Argentina busca las finales de la Copa Davis 2025 ante Países Bajos: programación, horarios y TV en vivo

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry lideran a la Argentina en Groningen, donde buscarán vencer a Países Bajos y clasificar al Final 8 de la Copa Davis 2025.

Con Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry como protagonistas, la Selección argentina de Copa Davis inicia su serie ante Países Bajos en Groningen. El conjunto dirigido por Javier Frana busca un lugar en el Final 8 de Bolonia, en la edición 2025 del torneo más importante del tenis por equipos.

La acción comenzará el viernes desde las 9:00hs , cuando Tomás Martín Etcheverry enfrente a Jesper de Jong , debutante en Copa Davis. Luego será el turno de Francisco Cerúndolo , quien se medirá con Botic van de Zandschulp , en un cruce que ya tuvo antecedente en Indian Wells con triunfo del argentino por 6-3 y 6-4.

por la victoria Copa Davis 2025: Argentina enfrenta a Países Bajos en la segunda ronda de la Clasificatoria

por el triunfo Este el programa de la Copa Davis entre Argentina y Países Bajos

El dobles está previsto para el sábado a las 9:00hs , con la dupla argentina formada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni frente a Sander Arends y Sem Verbeek . De ser necesario, la programación continuará con los últimos singles: Cerúndolo vs De Jong y Etcheverry vs Van de Zandschulp .

El capitán Javier Frana apostó por un plantel con Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni . El grupo llega con confianza tras una buena preparación en Groningen y el objetivo de volver a los cuartos de final.

Por su parte, Países Bajos no contará con su mejor raqueta, Tallon Griekspoor (31° ATP), quien decidió no participar. Así, el equipo neerlandés dependerá de Van de Zandschulp (82° ATP) y del joven Jesper de Jong (79° ATP), lo que abre una oportunidad importante para Argentina.

Formato de la Copa Davis 2025 y camino a las finales

La Copa Davis 2025 se juega al mejor de tres sets con tie break. Cada partido ganado suma un punto, y el primer equipo en alcanzar tres puntos clasifica al Final 8.

Las finales contarán con ocho equipos: los siete clasificados desde esta segunda ronda más Italia, bicampeón defensor. Se disputarán del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, con partidos de cuartos, semifinales y la gran final.

En la edición 2024, Argentina alcanzó los cuartos de final, cayendo ante Italia, y ahora buscará dar un paso más en la histórica competencia por equipos.