Argentina busca las finales de la Copa Davis 2025 ante Países Bajos: programación, horarios y TV en vivo

El equipo argentino de la dura Copa Davis inicia la serie ante Países Bajos. Entrá a la nota y mirá todos los detalles de la llave.

Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry lideran a la Argentina en Groningen, donde buscarán vencer a Países Bajos y clasificar al Final 8 de la Copa Davis 2025.

Por Sitio Andino Deportes

Con Francisco Cerúndolo y Tomás Etcheverry como protagonistas, la Selección argentina de Copa Davis inicia su serie ante Países Bajos en Groningen. El conjunto dirigido por Javier Frana busca un lugar en el Final 8 de Bolonia, en la edición 2025 del torneo más importante del tenis por equipos.

Cómo será la serie Argentina vs Países Bajos en Groningen

La acción comenzará el viernes desde las 9:00hs, cuando Tomás Martín Etcheverry enfrente a Jesper de Jong, debutante en Copa Davis. Luego será el turno de Francisco Cerúndolo, quien se medirá con Botic van de Zandschulp, en un cruce que ya tuvo antecedente en Indian Wells con triunfo del argentino por 6-3 y 6-4.

El dobles está previsto para el sábado a las 9:00hs, con la dupla argentina formada por Horacio Zeballos y Andrés Molteni frente a Sander Arends y Sem Verbeek. De ser necesario, la programación continuará con los últimos singles: Cerúndolo vs De Jong y Etcheverry vs Van de Zandschulp.

El equipo argentino de Copa Davis y las ausencias de Países Bajos

El capitán Javier Frana apostó por un plantel con Francisco Cerúndolo, Tomás Etcheverry, Francisco Comesaña, Horacio Zeballos y Andrés Molteni. El grupo llega con confianza tras una buena preparación en Groningen y el objetivo de volver a los cuartos de final.

Por su parte, Países Bajos no contará con su mejor raqueta, Tallon Griekspoor (31° ATP), quien decidió no participar. Así, el equipo neerlandés dependerá de Van de Zandschulp (82° ATP) y del joven Jesper de Jong (79° ATP), lo que abre una oportunidad importante para Argentina.

Formato de la Copa Davis 2025 y camino a las finales

La Copa Davis 2025 se juega al mejor de tres sets con tie break. Cada partido ganado suma un punto, y el primer equipo en alcanzar tres puntos clasifica al Final 8.

Las finales contarán con ocho equipos: los siete clasificados desde esta segunda ronda más Italia, bicampeón defensor. Se disputarán del 18 al 23 de noviembre en Bolonia, con partidos de cuartos, semifinales y la gran final.

En la edición 2024, Argentina alcanzó los cuartos de final, cayendo ante Italia, y ahora buscará dar un paso más en la histórica competencia por equipos.

