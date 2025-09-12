AFA vs Talleres: Tapia y Toviggino cargaron contra Fassi tras las disculpas públicas

Claudio Tapia respaldó el duro mensaje de Pablo Toviggino contra Andrés Fassi. El conflicto entre la AFA y Talleres crece y promete nuevos capítulos.

La tensión entre la AFA y Talleres de Córdoba sigue escalando . El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio “Chiqui” Tapia , decidió repostear un mensaje del tesorero y presidente del Consejo Federal, Pablo Toviggino , en el que calificó a Andrés Fassi de “traidor, mentiroso y cobarde”. El hecho ocurrió horas después de que el titular del club cordobés ofreciera disculpas públicas en conferencia de prensa.

En medio de la crisis deportiva de Talleres , que se encuentra en zona de descenso, Andrés Fassi convocó a una conferencia de prensa para leer un comunicado en el que pidió disculpas a Tapia y expresó su deseo de “ponerse a entera disposición para hacer cosas por el fútbol argentino”.

El gesto parecía buscar un acercamiento y dejar atrás los enfrentamientos recientes, pero la respuesta desde la AFA fue contundente. En su cuenta de X , Pablo Toviggino lanzó un posteo cargado de críticas, en el que no solo descalificó a Fassi con términos como “ cara de piedra, traidor y mentiroso ”, sino que también lo tildó de “ cobarde ” por haber involucrado en denuncias a un hijo de Tapia.

En su extenso mensaje, Toviggino aseguró que el presidente de Talleres actuó “en complicidad con Mariano Cúneo Libarona, Juliana Santillán y Daniel Scioli, abusando del aparato del Estado Nacional” para intentar afectar a la dirigencia de la AFA . Para el tesorero, se trató de “ una clara maniobra de golpe institucional contra las elecciones democráticas de la Asociación del Fútbol Argentino ”.

Pese a la dureza del texto, Toviggino aclaró que Tapia –a quien denominó “El Comandante”– aceptaría las disculpas de Fassi “porque es un caballero”. Sin embargo, el posterior reposteo de Tapia le dio más fuerza al mensaje y dejó en evidencia que el presidente de la AFA avala el tono y el contenido de la publicación.

El detalle no menor fue que el post de Toviggino, como ya es habitual, tenía bloqueada la opción de comentarios, lo que evita respuestas públicas y deja instalada una postura unidireccional por parte de la conducción de la AFA.

La interna del fútbol argentino, más expuesta que nunca

Con este nuevo capítulo, la relación entre AFA y Talleres de Córdoba está lejos de recomponerse. El pedido de disculpas de Fassi no consiguió frenar el conflicto, sino que abrió un escenario de mayor confrontación política y mediática.

La disputa no solo refleja diferencias personales, sino también la guerra de poder dentro del fútbol argentino, donde las denuncias judiciales, los alineamientos políticos y los intereses institucionales juegan un papel central.

Mientras tanto, Talleres intenta escapar del descenso en el plano deportivo, al mismo tiempo que enfrenta una crisis dirigencial sin precedentes con la casa madre del fútbol argentino.