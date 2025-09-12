Alejandro "Papu" Gómez rompió el silencio: confesiones sobre Scaloni, su salida de la Selección y el doping

Alejandro "Papu" Gómez recordó a Scaloni, repasó su etapa en la Selección argentina, asumió su error en el doping y dejó en claro que no piensa retirarse sancionado.

El mediocampista Alejandro “Papu” Gómez volvió a hablar públicamente tras su sanción por doping y dejó frases fuertes. El exjugador de Atalanta recordó sus primeros días junto a Lionel Scaloni , elogió su rol como entrenador de la Selección de fútbol de Argentina y explicó cómo vivió el duro momento que lo alejó de la Albiceleste después de Qatar 2022 .

El Papu Gómez recordó sus inicios en Italia y el rol clave que tuvo Scaloni en su adaptación : “Fue la persona que me ayudó desde el primer día con todo: a comprar auto, a buscar casa. No jugó mucho, pero entrenaba a morir”.

vamos argentina Los Pumas, con Isgró y González, visitan a Australia por el Rugby Championship 2025: horario, TV y formaciones

De interés Los máximos goleadores de la selección Argentina en la historia

Además, lo describió como futbolista: “Insoportable, en el buen sentido. Estaba activo todo el tiempo, con mucha energía. Tirando chistes, entrenando, siempre a mil. Era muy querido en el vestuario”.

También destacó su inteligencia como DT: “Fue muy vivo en la parte de gestión, hizo una renovación muy buena tras Rusia 2018 , rodeó bien a Leo Messi con jugadores que se iban a matar por él. Es muy cercano al jugador, te va de frente y no dice boludeces”.

De suplente a pieza clave en la Copa América 2021 de fútbol

El mediocampista repasó su camino en la Selección argentina y cómo pasó de no jugar nada a ser decisivo en Brasil: “Cuando me llama, venía de ser el jugador del mes en Italia y no jugué un minuto. Pero jamás una cara de culo. Entrenaba a morir”.

Su esfuerzo tuvo premio: “Terminé jugando la Copa América 2021 y siendo importante, demostrando que podía jugar”.

Incluso reveló que influyó en la llegada de Cristian “Cuti” Romero: “Me vino a preguntar por un central izquierdo y le dije: ‘Llevate a Cuti, que es un crack’. Primero me convocó a mí y después lo convocó a él”.

El doping y el golpe personal que lo marcó en el fútbol

Sobre su sanción, Gómez fue contundente: “El boludo fui yo, que tomé un jarabe para la tos de mi hijo que no podía tomar. Me la comí y acá estoy. Los primeros meses fueron durísimos, me aislé, trabajé con psicólogos y conmigo mismo”.

Además, confesó que pensó en dejar todo: “No quiero que me retiren así. Me quiero retirar cuando yo quiera. También por mis hijos, para que vean que su papá siguió peleándola y volvió a hacer lo que más le gusta: jugar”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/somoscorta/status/1966167784037167449&partner=&hide_thread=false "Tomás cocaína, te fumás un porro y te dan seis meses. Yo me comí dos años por tomarme un jarabe para la tos"



Alejandro 'Papu' Gómez, campeón del mundo con la Selección Argentina, señaló que tuvo "mucha bronca y enojo" por la suspensión y contó: "Para mí el fútbol había muerto". pic.twitter.com/ryr8PCSxIj — Corta (@somoscorta) September 11, 2025

El apoyo en el peor momento de su carrera en el fútbol

El exjugador de Sevilla y Atalanta valoró a quienes lo acompañaron: “Me sorprendió la gente que desapareció, pero también la que apareció de la nada. Conocí más gente en estos dos años como exjugador que en los seis que estuve en Atalanta”.

Con la sanción llegando a su fin, Papu Gómez busca volver a las canchas, cerrar su carrera en sus propios términos y dejar atrás un capítulo oscuro que lo golpeó en lo personal y en lo deportivo.