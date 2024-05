El "Papu" Gómez confesó todo lo que querías saber tras ser borrado ¡Imperdible!

Al respecto, el ex Arsenal y San Lorenzo contó cómo está pasando sus días a la espera del efecto que pueda causar la apelación que busca reducir la pena: ”Estoy viviendo en Bérgamo. Tras firmar por el Monza, lo más fácil era venir a vivir aquí, que está a 40 kilómetros. Conocemos Bérgamo. Estuvimos 7 años y se podía ir conduciendo a Monza. Después de la suspensión, hago una vida tranquila y estoy disfrutando de otras cosas que quizá antes no podía ”.

En esa línea, dejó en claro que está expectante, pero tranquilo: ”Me agarró en una etapa de mi vida más maduro. Tengo 36 años, estoy ya más hecho. Hubiera sido más duro si me agarraba en otra etapa, con 20 ó 25 años. Hay cosas más importantes. No me puedo quejar: tengo salud, amigos, familia…”.