Independiente Rivadavia visita a Lanús: partido clave por el Torneo Clausura 2025

El Club Sportivo Independiente Rivadavia afronta un compromiso decisivo en el Torneo Clausura de fútbol 2025: este viernes desde las 21:15, visita a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez, con transmisión de TNT Sports. El conjunto azul busca seguir sumando para escapar del descenso y, al mismo tiempo, acercarse a la clasificación a copas internacionales.
Cómo llega Independiente Rivadavia al choque con Lanús
El envión llega desde la Copa Argentina 2025, donde la Lepra eliminó con autoridad a Tigre por 3-1 en los cuartos de final. Ese triunfo fortaleció la confianza del plantel, que ahora va por otro golpe fuera de casa.
La probable formación de la Lepra y la baja de Costa
El entrenador Alfredo Berti debe resolver una baja sensible: la suspensión de Leonard Costa. Para reemplazarlo, asoman como opciones Matías Valenti o Alejo Osella. En los laterales, se mantendrían Mauricio Cardillo por derecha —a pesar del buen partido de Ezequiel Bonifacio— y Luciano Gómez por izquierda.
La zaga central seguiría con la dupla inamovible Villalba–Studer, mientras que en el mediocampo y el ataque no se esperan grandes modificaciones. La idea es sostener la solidez mostrada en los últimos partidos y aprovechar la confianza que dejó la Copa.
Lanús busca recuperarse y hacerse fuerte en casa
El Granate llega golpeado tras un arranque irregular en la Liga y la eliminación ante Argentinos Juniors en el torneo federal. Con el apoyo de su gente, necesita sumar para volver a posicionarse en la tabla y recuperar terreno en la pelea por los puestos de vanguardia.
El choque en La Fortaleza promete ser exigente para ambos: Lanús busca reacomodarse en la Liga y la Lepra mendocina quiere consolidar su levantada con un triunfo fuera de casa que lo acerque a su gran objetivo internacional.
Lo que viene para Independiente Rivadavia
Tras su visita a Lanús, el Azul del Parque afrontará otro desafío de visitante: el próximo sábado, desde las 16:45, se medirá con Unión en Santa Fe, en otro duelo clave tanto para la permanencia como para seguir en carrera hacia un cupo internacional.