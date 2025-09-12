La Lepra de visitante

Independiente Rivadavia visita a Lanús: partido clave por el Torneo Clausura 2025

El Club Sportivo Independiente Rivadavia choca contra el Granate por una nueva fecha del fútbol de Primera. Mirá los detalles del duelo.

La Lepra va con todo lo que tiene.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Sportivo Independiente Rivadavia afronta un compromiso decisivo en el Torneo Clausura de fútbol 2025: este viernes desde las 21:15, visita a Lanús en el estadio Néstor Díaz Pérez, con transmisión de TNT Sports. El conjunto azul busca seguir sumando para escapar del descenso y, al mismo tiempo, acercarse a la clasificación a copas internacionales.

Cómo llega Independiente Rivadavia al choque con Lanús

El equipo mendocino vive un presente cargado de desafíos. Por un lado, necesita puntos para salir de la zona baja y alejarse del descenso. Por el otro, la buena campaña lo mantiene expectante en la lucha por un cupo internacional, lo que genera ilusión en el hincha leproso.

El Club Sportivo Independiente Rivadavia buscará imponer su fútbol (Foto: Prensa CAL).
El envión llega desde la Copa Argentina 2025, donde la Lepra eliminó con autoridad a Tigre por 3-1 en los cuartos de final. Ese triunfo fortaleció la confianza del plantel, que ahora va por otro golpe fuera de casa.

La probable formación de la Lepra y la baja de Costa

El entrenador Alfredo Berti debe resolver una baja sensible: la suspensión de Leonard Costa. Para reemplazarlo, asoman como opciones Matías Valenti o Alejo Osella. En los laterales, se mantendrían Mauricio Cardillo por derecha —a pesar del buen partido de Ezequiel Bonifacio— y Luciano Gómez por izquierda.

La zaga central seguiría con la dupla inamovible Villalba–Studer, mientras que en el mediocampo y el ataque no se esperan grandes modificaciones. La idea es sostener la solidez mostrada en los últimos partidos y aprovechar la confianza que dejó la Copa.

Lanús busca recuperarse y hacerse fuerte en casa

El Granate llega golpeado tras un arranque irregular en la Liga y la eliminación ante Argentinos Juniors en el torneo federal. Con el apoyo de su gente, necesita sumar para volver a posicionarse en la tabla y recuperar terreno en la pelea por los puestos de vanguardia.

El choque en La Fortaleza promete ser exigente para ambos: Lanús busca reacomodarse en la Liga y la Lepra mendocina quiere consolidar su levantada con un triunfo fuera de casa que lo acerque a su gran objetivo internacional.

Lo que viene para Independiente Rivadavia

Tras su visita a Lanús, el Azul del Parque afrontará otro desafío de visitante: el próximo sábado, desde las 16:45, se medirá con Unión en Santa Fe, en otro duelo clave tanto para la permanencia como para seguir en carrera hacia un cupo internacional.

La síntesis de la Lepra

