Los Pumas, con Isgró y González, visitan a Australia por el Rugby Championship 2025: horario, TV y formaciones

La Selección de Los Pumas choca contra los Wallabies por una nueva fecha del The Rugby Championship. Mirá los detalles del duelo.

Los Pumas visitan a Australia en Sidney con la misión de sumar un triunfo clave para salir del fondo y seguir soñando en el Rugby Championship 2025.

 Por Martín Sebastián Colucci

La Selección argentina de rugby, Los Pumas, enfrentará este sábado a la 1:00 de la madrugada a Australia en el Aussie Stadium de Sídney, por la cuarta fecha del The Rugby Championship 2025. El equipo dirigido por Felipe Contepomi buscará revancha tras la derrota en la tercera jornada frente a los Wallabies.

El mendocino Juan Martín González será una de las cartas de Los Pumas frente a los Wallabies.
Los Pumas confirmados para el Rugby Championship ante Australia con un mendocino como titular

Los Pumas buscan revancha y salir del fondo

El combinado argentino llega golpeado luego de caer 28-24 ante los australianos, tras un try en el último segundo. Ese resultado lo dejó en la última posición del torneo, aunque un triunfo en Sidney podría llevarlo hasta la segunda colocación en la tabla.

En este certamen, Los Pumas debutaron con derrota ante Nueva Zelanda, pero en la revancha lograron un histórico triunfo como locales. Ahora, el desafío será repetir esa fortaleza ante un rival que atraviesa un momento de reconstrucción.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1965985014421790997&partner=&hide_thread=false

Australia, en crisis pero con victorias importantes

Los Wallabies viven una etapa complicada. En 2023 quedaron eliminados en fase de grupos del Mundial y fueron últimos en el Rugby Championship, con una histórica goleada sufrida ante Argentina por 67-27.

Sin embargo, en la actual edición lograron dos victorias: una frente a Los Pumas y otra ante Sudáfrica, los campeones del mundo, lo que demuestra que pueden ser un rival peligroso pese a sus altibajos.

Historial y formaciones confirmadas

El historial del Rugby Championship muestra clara ventaja para los australianos: 17 triunfos, cinco derrotas y dos empates. No obstante, Los Pumas ganaron tres de los últimos cinco enfrentamientos, lo que ilusiona a los hinchas argentinos.

Los Pumas formarán con:

  • Mayco Vivas, 2. Julián Montoya (C), 3. Joel Sclavi, 4. Guido Petti, 5. Pedro Rubiolo, 6. Juan Martín González, 7. Marcos Kremer, 8. Joaquín Oviedo, 9. Gonzalo García, 10. Santiago Carreras, 11. Mateo Carreras, 12. Santiago Chocobares, 13. Lucio Cinti, 14. Rodrigo Isgró, 15. Juan Cruz Mallía.

