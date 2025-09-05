van por la victoria

Los Pumas confirmados para el Rugby Championship ante Australia con un mendocino como titular

La Selección de rugby de Argentina enfrenta a los Wallabies por una nueva fecha del The Rugby Championship. Mirá la formación de Contepomi.

El mendocino Juan Martín González será una de las cartas de Los Pumas frente a los Wallabies.

El mendocino Juan Martín González será una de las cartas de Los Pumas frente a los Wallabies.

Por Sitio Andino Deportes

Los Pumas ya tienen todo listo para el tercer desafío del Rugby Championship 2025 y la gran noticia para Mendoza es la presencia de Juan Martín González como titular. El equipo dirigido por Felipe Contepomi se medirá este sábado con Australia, en Townsville, con tres modificaciones respecto al último partido y la ilusión de volver a sumar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1963987737624875116&partner=&hide_thread=false

Los cambios en Los Pumas y la importancia del mendocino

El entrenador decidió realizar tres variantes en la formación. En el pack de forwards ingresa Joel Sclavi en lugar de Pedro Delgado, mientras que en la tercera línea el propio Juan Martín González compartirá protagonismo con Pablo Matera y Marcos Kremer, quien reemplaza a Joaquín Oviedo.

En los backs, la novedad es Santiago Carreras como apertura, ya que Tomás Albornoz sufrió una lesión en la mano y no viajó a Australia.

Para González, surgido en Marista Rugby Club y de gran presente internacional, será una nueva oportunidad de consolidarse como uno de los referentes jóvenes del seleccionado argentino.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1963953512859009112&partner=&hide_thread=false

La formación de Los Pumas ante Australia

Titulares: 15- Juan Cruz Mallía; 14- Bautista Delguy; 13- Lucio Cinti; 12- Santiago Chocobares; 11- Mateo Carreras; 10- Santiago Carreras; 9- Gonzalo García; 8- Pablo Matera; 7- Juan Martín González; 6- Marcos Kremer; 5- Pedro Rubiolo; 4- Franco Molina; 3- Joel Sclavi; 2- Julián Montoya (cap); 1- Mayco Vivas.

Suplentes: 16- Ignacio Ruiz; 17- Boris Wegner; 18- Francisco Coria Marchetti; 19- Guido Petti; 20- Joaquín Oviedo; 21- Agustín Moyano; 22- Gerónimo Prisciantelli; 23- Benjamín Elizalde.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1963406235858080140&partner=&hide_thread=false

Horario y TV del partido de Los Pumas

Sábado 6 de septiembre

06:45 (hora de Argentina)

Televisa ESPN y Star+

