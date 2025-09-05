Los Pumas confirmados para el Rugby Championship ante Australia con un mendocino como titular

Por Sitio Andino Deportes 5 de septiembre de 2025 - 12:39 ya tienen todo listo para el Los Pumas tercer desafío del Rugby Championship 2025 y la gran noticia para Mendoza es la presencia de Juan Martín González como titular. El equipo dirigido por Felipe Contepomi se medirá este sábado con Australia, en Townsville, con tres modificaciones respecto al último partido y la ilusión de volver a sumar.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1963987737624875116&partner=&hide_thread=false
Los cambios en Los Pumas y la importancia del mendocino En el pack de forwards ingresa El entrenador decidió realizar tres variantes en la formación. Joel Sclavi en lugar de Pedro Delgado, mientras que en la tercera línea el propio Juan Martín González compartirá protagonismo con Pablo Matera y Marcos Kremer, quien reemplaza a Joaquín Oviedo.
En los backs, la novedad es
Santiago Carreras como apertura, ya que Tomás Albornoz sufrió una lesión en la mano y no viajó a Australia.
Para González, surgido en Marista Rugby Club y de gran presente internacional, será una nueva oportunidad de consolidarse como uno de los referentes jóvenes del seleccionado argentino.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1963953512859009112&partner=&hide_thread=false
La formación de Los Pumas ante Australia
Titulares: 15- Juan Cruz Mallía; 14- Bautista Delguy; 13- Lucio Cinti; 12- Santiago Chocobares; 11- Mateo Carreras; 10- Santiago Carreras; 9- Gonzalo García; 8- Pablo Matera; 7- Juan Martín González; 6- Marcos Kremer; 5- Pedro Rubiolo; 4- Franco Molina; 3- Joel Sclavi; 2- Julián Montoya (cap); 1- Mayco Vivas.
Suplentes: 16- Ignacio Ruiz; 17- Boris Wegner; 18- Francisco Coria Marchetti; 19- Guido Petti; 20- Joaquín Oviedo; 21- Agustín Moyano; 22- Gerónimo Prisciantelli; 23- Benjamín Elizalde.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/lospumas/status/1963406235858080140&partner=&hide_thread=false
Horario y TV del partido de Los Pumas
Sábado 6 de septiembre
06:45 (hora de Argentina)
Televisa ESPN y Star+