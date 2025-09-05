automovilismo

Franco Colapinto presente en la FP2 de la Fórmula 1 en Monza ¿Cómo le fue?

El piloto argentino Franco Colapinto tuvo acción en los ensayos libre de la dura Fórmula 1 en Italia. Repasá todo lo sucedido.

El pilarense Franco Colapinto sigue lejos de los primeros puestos.

El pilarense Franco Colapinto sigue lejos de los primeros puestos.

Por Sitio Andino Deportes

El piloto argentino de la Fórmula 1 Franco Colapinto completó su primera salida en pista en el Gran Premio de Italia y lo hizo en la práctica libre 2, donde finalizó último con Alpine. Tras no haber rodado en la FP1 por la cesión obligatoria a un rookie, el joven de Pilar acusó la falta de ritmo y cerró 20°.

Una FP2 difícil para Franco Colapinto en Monza

Colapinto marcó un tiempo de 1:21,564, quedando a 1.686 segundos del mejor registro, que fue para el británico Lando Norris con McLaren (1:19,878). La falta de rodaje en la FP1 le pasó factura al argentino, que pese a montar neumáticos blandos no logró escalar más allá del 17° puesto provisional durante la sesión.

Lee además
lamentable inicio de alpine en monza ¿como le fue al reemplazo provisorio de colapinto en la fp1?

Lamentable inicio de Alpine en Monza ¿Cómo le fue al reemplazo provisorio de Colapinto en la FP1?
El argentino Franco Colapinto (Alpine) viene de un gran desempeño en Países Bajos.
a ponerle con todo

Franco Colapinto busca revancha en Monza: a qué hora corre
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/waltersafarian/status/1963997450969973195&partner=&hide_thread=false

La bandera roja por el despiste de Kimi Antonelli y las interrupciones también complicaron la tanda, que tuvo poco más de 40 minutos efectivos de acción. Colapinto buscó ritmo en el cierre, pero quedó relegado en el fondo de la tabla.

El contexto de Alpine y lo que viene para Franco Colapinto

El viernes en Monza volvió a exponer las dificultades de Alpine, que ya en la FP1 había sufrido con Paul Aron en el auto de Colapinto y con Pierre Gasly, ambos lejos de la pelea. En la segunda práctica, Gasly volvió a quedar en la parte baja de la clasificación, lo que confirma las limitaciones actuales del equipo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/canaldeportv/status/1963999164368343189&partner=&hide_thread=false

El argentino tendrá una nueva oportunidad el sábado en la práctica libre 3 y en la clasificación, donde buscará revertir la imagen y acercarse a la zona media. Para Colapinto, cada kilómetro en el “Templo de la velocidad” representa experiencia clave en su primera temporada completa en la Fórmula 1.

Cronograma de la Fórmula 1

Sábado 6 de septiembre

  • Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30 horas
  • Clasificación: 11.00 a 12.00 horas

Domingo 7 de septiembre

  • Carrera: 10.00 horas

*Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.

Temas
Seguí leyendo

Por qué Colapinto queda afuera del inicio del Gran Premio de Italia

Franco Colapinto en Monza: día, hora y dónde ver al piloto argentino en el Gran Premio de Italia 2025

Franco Colapinto explotó tras el GP de Países Bajos 2025 ¿Se rompe su relación con Alpine en la Fórmula 1?

Franco Colapinto le cerró la boca a Briatore y terminó 11° en Países Bajos: mirá lo que pasó

Oscar Piastri arrasó en el GP de Países Bajos 2025 ¿Se consolida como el nuevo gran candidato de la Fórmula 1?

Cómo terminó Colapinto en la Clasificación del GP de Países Bajos y su posición de largada

Franco Colapinto en la práctica libre 3 del GP de Países Bajos: ¿Cómo le fue?

Así fue el desempeño de Franco Colapinto en las prácticas libres del GP de Países Bajos

LO QUE SE LEE AHORA
Venezuela sigue con vida en las Eliminatorias Sudamericanas.
el detalle completo

Así quedó la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ¿Quién va al repechaje?

Las Más Leídas

Juicio civil: Circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones.
Sentencia

Juicio civil: circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones

El organismo detectó que el hombre estaba prófugo y tenía un pedido de captura internacional
Operativo

Un colombiano prófugo quedó detenido en Chacras de Coria por lavado de activos

Suarez, Juri, y un gesto al oficialismo video
Congreso nacional

Aval del Senado a la reforma de la ley de DNU: el "guiño" de dos mendocinos a Milei

Cornejo, duro contra Adaro y Palermo: Son jueces pro vagos
Reforma laboral

Cornejo, duro contra Adaro y Palermo: "Son jueces pro vagos"

El accidente vial ocurrió en el ingreso a la Ciudad de Mendoza, cerca de las 6.
la víctima quedó internada

En el ingreso a la Ciudad de Mendoza: cruzó en rojo, chocó una moto y se fugó

Te Puede Interesar

Loli será acusado por un homicidio simple en concurso real con amenazas agravadas. 
irá a la cárcel

Tiene 18 años y lo detuvieron por un brutal homicidio en San Martín

Por Pablo Segura
Pruebas PISA: 2500 estudiantes de Mendoza rendirán el examen internacional.
DGE

Pruebas PISA: 2500 alumnos de Mendoza rendirán el examen internacional

Por Natalia Mantineo
Guido Spano al 200, en Godoy Cruz, donde ocurrió el robo. 
no hay detenidos

Godoy Cruz: denunció que le robaron de su auto una importante suma de dinero

Por Pablo Segura