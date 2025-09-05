Franco Colapinto presente en la FP2 de la Fórmula 1 en Monza ¿Cómo le fue?

El pilarense Franco Colapinto sigue lejos de los primeros puestos.

El piloto argentino de la Fórmula 1 Franco Colapinto completó su primera salida en pista en el Gran Premio de Italia y lo hizo en la práctica libre 2, donde finalizó último con Alpine. Tras no haber rodado en la FP1 por la cesión obligatoria a un rookie, el joven de Pilar acusó la falta de ritmo y cerró 20°.

Una FP2 difícil para Franco Colapinto en Monza Colapinto marcó un tiempo de 1:21,564, quedando a 1.686 segundos del mejor registro, que fue para el británico Lando Norris con McLaren (1:19,878). La falta de rodaje en la FP1 le pasó factura al argentino, que pese a montar neumáticos blandos no logró escalar más allá del 17° puesto provisional durante la sesión.

Franco Colapinto fue P20 en la FP2 del GP de Italia a 0,462 de Pierre Gasly que terminó P18

La referencia fue Lando Norris con 1' 18" 878

Segundo Charles Leclerc a 0,083

Tercero Carlos Sainz a 0,096

Mañana a las 7:30 la FP3 y a las 11 la clasificación

La referencia fue Lando Norris con 1’ 18” 878

Segundo Charles Leclerc a 0,083

Tercero Carlos Sainz a 0,096

La bandera roja por el despiste de Kimi Antonelli y las interrupciones también complicaron la tanda, que tuvo poco más de 40 minutos efectivos de acción. Colapinto buscó ritmo en el cierre, pero quedó relegado en el fondo de la tabla.

El contexto de Alpine y lo que viene para Franco Colapinto El viernes en Monza volvió a exponer las dificultades de Alpine, que ya en la FP1 había sufrido con Paul Aron en el auto de Colapinto y con Pierre Gasly, ambos lejos de la pelea. En la segunda práctica, Gasly volvió a quedar en la parte baja de la clasificación, lo que confirma las limitaciones actuales del equipo.

Mañana a partir de las 7:30 hs será la Práctica 3 y desde las 11 hs se realizará la Clasificación.

7.30 a 8.30 horas Clasificación: 11.00 a 12.00 horas Domingo 7 de septiembre Carrera: 10.00 horas *Los tiempos corresponden al huso horario de Argentina.