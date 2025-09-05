el detalle completo

Así quedó la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ¿Quién va al repechaje?

Se terminan las Eliminatorias Sudamericanas hacia el Mundial de fútbol 2026 y en Sitio Andino te hacemos el repaso completo de la fecha 17. No te lo pierdas.

Venezuela sigue con vida en las Eliminatorias Sudamericanas.

Venezuela sigue con vida en las Eliminatorias Sudamericanas.

La fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 dejó definiciones clave. Con los triunfos de Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia, ya hay seis selecciones con pasaje asegurado. Sin embargo, la pelea por el repechaje internacional se definirá en la última fecha entre Venezuela y Bolivia, separadas apenas por un punto en la tabla.

Resultados de la fecha 17 de Eliminatorias Sudamericanas

Lee además
Lionel Messi jugó posiblemente su último partido de Eliminatorias Sudamericanas.
última fecha

Se confirmó si Lionel Messi estará ante Ecuador: lo cuidan o descansa
La Selección de fútbol de Argentina viaja a suelo ecuatoriano.
el detalle completo

Cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección por las Eliminatorias

Así quedó la tabla de Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Con su victoria 3-0 ante Venezuela en el Monumental, la Selección argentina ratificó su liderazgo con 38 puntos. Lo siguen Brasil (27), Uruguay (27), Ecuador (26) y Colombia (25), todos ya clasificados junto a Paraguay (25).

La gran incógnita está en la séptima posición: Venezuela, con 18 puntos, mantiene una mínima ventaja sobre Bolivia, que suma 17. Entre ellos se definirá el último boleto disponible, el de repechaje intercontinental, mientras que Perú (12) y Chile (10) quedaron eliminados.

Qué equipos ya clasificaron y qué se juega en la última fecha

Con la penúltima jornada completada, las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026 son: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. El cupo restante dependerá de lo que ocurra en la fecha 18, donde Venezuela y Bolivia se jugarán su futuro.

Los resultados de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas y lo que se viene

Embed

Las posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

Embed

Se confirmó si Lionel Messi estará en ante Ecuador: lo cuidan o descansa

El jueves 4 de septiembre de 2025, Lionel Messi jugó posiblemente su último partido de Eliminatorias Sudamericanas como local con la Selección de fútbol de Argentina. Tras la victoria ante Venezuela en el Monumental, el capitán no viajará a Quito para enfrentar a Ecuador.

Temas
Seguí leyendo

Lionel Messi, emocionado, habló tras la victoria ante Venezuela: "Terminar así es lo que siempre soñé"

Argentina 3-0 Venezuela: doblete de Messi en su despedida en el país por Eliminatorias rumbo al Mundial 2026

Lionel Messi emocionado hasta las lágrimas en su última función en Argentina por las Eliminatorias

Hay una marca que Lionel Messi jamás va a poder romper con la Selección ¿De qué se trata?

Argentina, con Lionel Messi, choca contra Venezuela por las Eliminatorias: así se vive la previa

Cómo forma la Selección ante Venezuela: cuáles son las dudas de Scaloni

Lionel Messi y una racha para el olvido que intentará cortar ante Venezuela: de qué se trata

Se juega la fecha 17 de las Eliminatorias: repasá cómo viene la clasificación al Mundial

LO QUE SE LEE AHORA
La dupla Horacio Zeballos-Granollers buscará este sábado su segundo Grand Slam de la temporada.
van por más

Horacio Zeballos y Granollers a la final del US Open 2025 ¿Podrán lograr su segundo Grand Slam del año?

Las Más Leídas

Mercedes Rus, cabeza del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Mendoza. 
anuncio oficial

La decisión del Ministerio de Seguridad por los femicidios en la Provincia de Mendoza

El fútbol doméstico siente la partida de un tipo muy querido en el ambiente.
a la eternidad

Dolor en el fútbol mendocino: murió un reconocido DT que pasó por todos los clubes locales

El organismo detectó que el hombre estaba prófugo y tenía un pedido de captura internacional
Operativo

Un colombiano prófugo quedó detenido en Chacras de Coria por lavado de activos

Juicio civil: Circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones.
Sentencia

Juicio civil: circulaba en bicicleta, cayó a un pozo y cobrará $64 millones

Suarez, Juri, y un gesto al oficialismo video
Congreso nacional

Aval del Senado a la reforma de la ley de DNU: el "guiño" de dos mendocinos a Milei

Te Puede Interesar

El Gobierno nacional libera tarifas del transporte de cereales y economías regionales
Campo y transporte

El Gobierno nacional libera tarifas del transporte de cereales y economías regionales

Por Marcelo López Álvarez
Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis.
Seguridad social

Pensiones por discapacidad: frenan los recortes en medio del escándalo de la Andis

Por Sitio Andino Sociedad
La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos.
Boletín Oficial

La decisión que tomó Guaymallén tras el derrame cloacal en Los Corralitos

Por Florencia Martinez del Rio