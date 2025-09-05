Así quedó la tabla de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 ¿Quién va al repechaje?

La fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 dejó definiciones clave. Con los triunfos de Argentina, Brasil, Uruguay y Colombia , ya hay seis selecciones con pasaje asegurado. Sin embargo, la pelea por el repechaje internacional se definirá en la última fecha entre Venezuela y Bolivia , separadas apenas por un punto en la tabla.

el detalle completo Cuándo y dónde vuelve a jugar la Selección por las Eliminatorias

Con su victoria 3-0 ante Venezuela en el Monumental, la Selección argentina ratificó su liderazgo con 38 puntos . Lo siguen Brasil (27), Uruguay (27), Ecuador (26) y Colombia (25), todos ya clasificados junto a Paraguay (25).

La gran incógnita está en la séptima posición: Venezuela , con 18 puntos , mantiene una mínima ventaja sobre Bolivia , que suma 17 . Entre ellos se definirá el último boleto disponible, el de repechaje intercontinental , mientras que Perú (12) y Chile (10) quedaron eliminados.

Qué equipos ya clasificaron y qué se juega en la última fecha

Con la penúltima jornada completada, las selecciones ya clasificadas al Mundial 2026 son: Argentina, Brasil, Uruguay, Ecuador, Colombia y Paraguay. El cupo restante dependerá de lo que ocurra en la fecha 18, donde Venezuela y Bolivia se jugarán su futuro.

Los resultados de la fecha 17 de las Eliminatorias Sudamericanas y lo que se viene

Las posiciones de las Eliminatorias Sudamericanas

Se confirmó si Lionel Messi estará en ante Ecuador: lo cuidan o descansa

El jueves 4 de septiembre de 2025, Lionel Messi jugó posiblemente su último partido de Eliminatorias Sudamericanas como local con la Selección de fútbol de Argentina. Tras la victoria ante Venezuela en el Monumental, el capitán no viajará a Quito para enfrentar a Ecuador.