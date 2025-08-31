Franco Colapinto explotó tras el GP de Países Bajos 2025 ¿Se rompe su relación con Alpine en la Fórmula 1?

Franco Colapinto se mostró fastidioso.

Por Sitio Andino Deportes







El Gran Premio de Países Bajos 2025 en Zandvoort dejó emociones fuertes dentro y fuera de la pista. El australiano Oscar Piastri (McLaren) se impuso de punta a punta y amplió su ventaja en el campeonato de Fórmula 1, escoltado por Max Verstappen (Red Bull) e Isack Hadjar (Racing Bulls). Sin embargo, gran parte de la atención en Argentina se la llevó Franco Colapinto, que terminó 11°, rozando la zona de puntos, y expresó su enojo con Alpine.

"Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Era muy fácil hacerme sumar por lo menos un punto. Siento que estuvimos mal en no hacerlo. No había que esforzarse mucho y hubiera sido simple".



Franco Colapinto, protagonista en pista pero frustrado en el resultado El piloto argentino completó una actuación sólida, con adelantamientos brillantes sobre Pierre Gasly, Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, que lo mantuvieron en la pelea hasta las últimas vueltas. Sin embargo, la estrategia del equipo y la entrada de los Safety Car lo relegaron fuera del top 10.

“Nos faltó hacer un mejor trabajo de equipo. Era muy fácil sumar un punto hoy y no lo logramos”, declaró Colapinto visiblemente molesto tras la carrera.

Una relación tensa con Alpine y el balance de Zandvoort El fin de semana fue movido también fuera de la pista. En medio de sus críticas, se sumaron las declaraciones de Flavio Briatore, director de Alpine, quien cuestionó si no había sido "demasiado temprano" darle la oportunidad de correr en Fórmula 1. Pese a la tensión, Colapinto se mostró positivo en lo personal: "Estoy más consistente con el auto y un poco más cómodo, con eso sí estoy contento".

La victoria de Piastri y la solidez de McLaren marcaron el rumbo de la carrera. El abandono de Lando Norris, la sanción a Antonelli y el choque de Leclerc fueron parte de un GP cargado de incidentes. Pero en Argentina, la gran noticia fue el paso adelante de Colapinto, que aunque no sumó, dejó maniobras de calidad y demostró que tiene con qué competir.