Tras una intensa búsqueda, apareció el mendocino que estaba perdido en París

Tras 24 horas de búsqueda, encontraron sano y salvo en París a Daniel Segura, el mendocino cuyo paradero preocupaba a su familia. El mensaje de su hija.

El hombre fue visto por última vez el domingo, tras asistir a un restaurante en pleno París. Según informó su familia, viajó a Europa donde vive su hija y permaneció algunos días junto a distintos integrantes de la familia.

El hallazgo del paradero del hombre en París

María Eugenia Segura, hija de Daniel, dialogó con Sitio Andino y aseguró que su padre se encontraba “cerca de las zonas aledañas al hotel donde estamos ubicados y cerca de las Galerías Lafayette”. Ella y su madre habían pegado carteles por la ciudad con la esperanza de dar con su paradero.

La gente lo vio caminando por la calle, le mostró el cartel, lo retuvo y me llamaron por teléfono. Lo fuimos a buscar: estaba lúcido pero perdido. Él dice que se desorientó y no supo dónde estaba”, relató María Eugenia.

Tras varias horas de búsqueda y desesperación, Daniel Enrique ya está junto a su familia. Sin embargo, su hija reconoció que “llegó muy en shock, llorando; se bañó y ahora vamos a llevarlo a un médico, porque no sabemos si está en condiciones de seguir viajando”.

