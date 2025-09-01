Tras una intensa búsqueda, apareció el mendocino que estaba perdido en París

El paradero de Daniel Segura en París fue confirmado tras horas de incertidumbre

El hombre fue visto por última vez el domingo, tras asistir a un restaurante en pleno París. Según informó su familia, viajó a Europa donde vive su hija y permaneció algunos días junto a distintos integrantes de la familia.

El hallazgo del paradero del hombre en París María Eugenia Segura, hija de Daniel, dialogó con Sitio Andino y aseguró que su padre se encontraba “cerca de las zonas aledañas al hotel donde estamos ubicados y cerca de las Galerías Lafayette”. Ella y su madre habían pegado carteles por la ciudad con la esperanza de dar con su paradero.

paradero, francia, parís Su hija confirmó el paradero del hombre por redes sociales Foto: Instagram @euge.segura “La gente lo vio caminando por la calle, le mostró el cartel, lo retuvo y me llamaron por teléfono. Lo fuimos a buscar: estaba lúcido pero perdido. Él dice que se desorientó y no supo dónde estaba”, relató María Eugenia.

Tras varias horas de búsqueda y desesperación, Daniel Enrique ya está junto a su familia. Sin embargo, su hija reconoció que “llegó muy en shock, llorando; se bañó y ahora vamos a llevarlo a un médico, porque no sabemos si está en condiciones de seguir viajando”.

