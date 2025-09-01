intensa búsqueda

Preocupación por el paradero de un mendocino que desapareció en París

Un mendocino que estaba visitando París desapareció misteriosamente y su familia pide por su paradero.

Intensa búsqueda de un mendocino en París, Francia.&nbsp;

 Por Pablo Segura

Un hombre mendocino que estaba vacacionando en París, Francia, desapareció y su familia lo busca intensamente. A través de las redes sociales se viralizó su pedido de paradero, el cual hasta este lunes no tenía novedades.

Se trata de Daniel Enrique Segura, quien fue visto por última vez este domingo 31 de agosto, en horas de la tarde.

Segura desapareció en pleno Paris, tras asistir a un restaurant ubicado en la conocida ciudad de Francia. Al momento de ser visto por última vez, el hombre vestía una remera blanca con chaleco azul, jeans, gorra azul y zapatillas azules. Además, sus familiares dijeron que el hombre es diabético, insulino dependiente y que no tiene consigo la medicación.

Ante cualquier información que ayude a encontrarlo, la familia pide que se comuniquen al celular +4915738778807 (de su hija, radicada en Alemania).

Según la información proporcionada por su familia, el hombre viajó a Europa donde vive su hija. Allí permaneció algunos días junto a integrantes de su familia, pero este domingo, misteriosamente, desapareció.

w
El restaurant de París en el que fue visto por última vez el hombre. Su paradero sigue siendo una incógnita.

Sus allegados indicaron que fue visto por última vez en el restaurante Le Dante, ubicado sobre calle Rue Dante, cerca de la catedral de Notre Dame y el Panteón, en pleno París.

Desde ese momento hay mucha preocupación por el paradero de Segura. El hombre mide aproximadamente 1,85 metros, es de contextura grande, es pelado y tiene una gran cicatriz en la cabeza, dijeron sus familiares a través de un pedido de colaboración que hicieron en las redes sociales.

María Eugenia Segura, hija del hombre desaparecido, afirmó hoy a SITIO ANDINO que la policía de Francia no ha dado información al respecto, en tanto que tampoco recibió colaboración aún en la Embajada de Argentina en ese país.

"Necesito respuesta, no puede ser que se lo trague la tierra. Estábamos en un restaurante, dijo que se iba al hotel y desapareció. Necesito ayuda", pidió María Eugenia.

Por el momento, a casi 24 horas de su desaparición, no hay novedades acerca del paradero del mendocino.

