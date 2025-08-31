el mejor de la jornada

Oscar Piastri arrasó en el GP de Países Bajos 2025 ¿Se consolida como el nuevo gran candidato de la Fórmula 1?

El australiano Oscar Piastri dominó en Zandvoort, Verstappen fue segundo y Norris abandonó. La Fórmula 1 tiene nuevo candidato: seguí leyendo y opiná.

Oscar Piastri mantuvo la pole y nunca soltó la punta.

Oscar Piastri mantuvo la pole y nunca soltó la punta.

Por Sitio Andino Deportes

El australiano Oscar Piastri (McLaren) se quedó con una victoria brillante en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Países Bajos, tras dominar de principio a fin las 72 vueltas en Zandvoort. Con un ritmo demoledor, supo contener los ataques de su compañero Lando Norris, que lo persiguió durante gran parte de la carrera pero debió abandonar por un problema técnico en los giros finales.

Oscar Piastri, dueño absoluto del GP

Desde la largada, Piastri mantuvo la pole y nunca soltó la punta. El australiano gestionó con inteligencia cada relanzamiento tras los múltiples Safety Car, siempre por delante de Norris y Max Verstappen. Incluso en los momentos más exigentes, mostró temple para no ceder ante la presión. Con esta victoria, el piloto de McLaren amplía su ventaja en la cima del campeonato.

Lee además
Franco Colapinto quiere ser protagonista en la dura Fórmula 1 de este fin de semana. 
automovilismo

Se presenta la Fórmula 1 en los Países Bajos: corre Franco Colapinto y estos son los horarios
Franco Colapinto quiere ser protagonista en la dura Fórmula 1. 
automovilismo

Se presenta la Fórmula 1 en los Países Bajos: este es el cronograma de la carrera

El podio y las sorpresas de la carrera de la Fórmula 1

Detrás del ganador, el segundo lugar quedó para Verstappen (Red Bull), que no pudo con el ritmo de McLaren pese a correr en casa, mientras que el joven Isack Hadjar (Racing Bulls) dio la nota con un podio histórico que lo proyecta como una de las revelaciones del año.

La carrera también dejó momentos intensos: el abandono de Lewis Hamilton tras un fuerte golpe, el choque entre Antonelli y Leclerc que destrozó la Ferrari del monegasco, y varias sanciones que alteraron el clasificador.

Temas
Seguí leyendo

En vivo: Boca iguala en un partido vital ante Aldosivi

Franco Colapinto explotó tras el GP de Países Bajos 2025 ¿Se rompe su relación con Alpine en la Fórmula 1?

Franco Colapinto le cerró la boca a Briatore y terminó 11° en Países Bajos: mirá lo que pasó

A qué hora se juega la final de la AmeriCup entre Argentina y Brasil

El Deportivo Maipú recibe a Deportivo Madryn en un duelo clave por el Reducido: hora y dónde verlo

Duelos decisivos para Huracán Las Heras y San Martín en el Federal A

La Lepra consiguió un valioso triunfo ante Argentinos por 2 a 1

Cómo terminó Colapinto en la Clasificación del GP de Países Bajos y su posición de largada

LO QUE SE LEE AHORA
Franco Colapinto se mostró fastidioso.
enojo

Franco Colapinto explotó tras el GP de Países Bajos 2025 ¿Se rompe su relación con Alpine en la Fórmula 1?

Las Más Leídas

Continuará cerrado el Paso Internacional Los Libertadores. 
Alta Montaña

El Paso Internacional Los Libertadores permanecerá cerrado este domingo

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza (Foto ilustrativa)
Zonas afectadas

Casas inundadas, árboles caídos y granizo: las intensas lluvias causaron graves daños en Mendoza

Un joven alcoholizado provocó un choque múltiple en San Rafael.
Alcohol al volante

Brutal choque múltiple en San Rafael por alcoholemia positiva: hay lesionados

Allanamientos en Las Heras y Guaymallén terminan con siete arrestos y armas incautadas
Este sábado

Allanamientos en Las Heras y Guaymallén terminan con siete arrestos y armas incautadas

El peronismo mendocino buscará mejorar los resultados obtenidos en 2023 video
Elecciones 2025

Quién es quién en todas las listas a concejales del peronismo en Mendoza

Te Puede Interesar

La Justicia en Mendoza, organizada en distintos fueros, asegura el acceso ciudadano y protege derechos
Guía para entender el Poder Judicial

El acceso a la justicia y la organización del Poder Judicial en Mendoza

Por Carla Canizzaro
En departamentos del Gran Mendoza, como Ciudad y Las Heras, cae agua nieve con intensidad.
Cómo seguirá el tiempo

Después de la lluvia, los copos: cae agua nieve en el Gran Mendoza

Por Celeste Funes
El conductor que colisionó un auto municipal en Maipú tiene 27 años.
Accidente vial

Iba alcoholizado y chocó contra una camioneta municipal de Maipú: qué ocurrió

Por Sitio Andino Policiales