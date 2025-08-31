Oscar Piastri arrasó en el GP de Países Bajos 2025 ¿Se consolida como el nuevo gran candidato de la Fórmula 1?

Oscar Piastri mantuvo la pole y nunca soltó la punta.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) se quedó con una victoria brillante en el Gran Premio de la Fórmula 1 de Países Bajos, tras dominar de principio a fin las 72 vueltas en Zandvoort. Con un ritmo demoledor, supo contener los ataques de su compañero Lando Norris, que lo persiguió durante gran parte de la carrera pero debió abandonar por un problema técnico en los giros finales.

Oscar Piastri, dueño absoluto del GP Desde la largada, Piastri mantuvo la pole y nunca soltó la punta. El australiano gestionó con inteligencia cada relanzamiento tras los múltiples Safety Car, siempre por delante de Norris y Max Verstappen. Incluso en los momentos más exigentes, mostró temple para no ceder ante la presión. Con esta victoria, el piloto de McLaren amplía su ventaja en la cima del campeonato.

El podio y las sorpresas de la carrera de la Fórmula 1 Detrás del ganador, el segundo lugar quedó para Verstappen (Red Bull), que no pudo con el ritmo de McLaren pese a correr en casa, mientras que el joven Isack Hadjar (Racing Bulls) dio la nota con un podio histórico que lo proyecta como una de las revelaciones del año.

La carrera también dejó momentos intensos: el abandono de Lewis Hamilton tras un fuerte golpe, el choque entre Antonelli y Leclerc que destrozó la Ferrari del monegasco, y varias sanciones que alteraron el clasificador.

Franco Colapinto, cerca de los puntos El argentino Franco Colapinto (Alpine) fue otro de los grandes protagonistas. Terminó 11°, su mejor resultado en F1, tras protagonizar varios adelantamientos espectaculares sobre Gasly, Bortoleto y Hülkenberg. Aunque no logró sumar, dejó una imagen sólida que entusiasma de cara al futuro.