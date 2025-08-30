Franco Colapinto en la práctica libre 3 del GP de Países Bajos: ¿Cómo le fue?

Por Sitio Andino Deportes







Este sábado, Franco Colapinto participó de la tercera práctica libre del Gran Premio de Países Bajos 2025 de Fórmula 1. En esta nota, te contamos cómo le fue en la sesión, su desempeño y qué le esperan al piloto argentino.

Franco Colapinto Cómo le fue a Franco Colapinto en la práctica libre 3 del GP de Países Bajos 2025 Franco Colapinto en la Práctica Libre 3 del GP de Países Bajos: ¿Cómo le fue? Según se pudo observar en las imágenes, el piloto argentino finalizó en la última posición de la tercera práctica libre del Gran Premio de Países Bajos. La sesión fue dominada por el británico Lando Norris de McLaren, quien lideró la tabla de tiempos, seguido por su compañero de equipo, el australiano Oscar Piastri. El podio lo completó George Russell, piloto de Mercedes.

Colapinto salió a la pista a los ocho minutos de iniciada la sesión, con neumáticos duros, pero tras trece minutos con esos compuestos, volvió a los pits. En ese momento, su tiempo lo ubicaba en la sexta posición.

Luego de diez minutos en los boxes, el oriundo de Pilar regresó a la pista con los mismos neumáticos duros, pero esta vez cayó hasta la décima octava posición, justo por detrás de su compañero de equipo, Pierre Gasly, quien finalizó en la penúltima posición.

A falta de 18 minutos para el final, volvió a los boxes y salió nuevamente con neumáticos blandos. Sin embargo, no logró mejorar su rendimiento y terminó la práctica en el último lugar, con un tiempo de 1:11.166. / NA Qué sigue para Franco Colapinto en el GP de Países Bajos 2025 Sábado 30 de agosto Clasificación: 10:00 (15:00 en Países Bajos) Domingo 31 de agosto Carrera: 10:00 (15:00 en Países Bajos) Si querés seguir todas las noticias sobre Franco Colapinto, hacé clic aquí y enterate de todo lo que sucede con el piloto argentino.