En redes

Javier Milei: "Estos espías que se disfrazan de 'periodistas' quieren desviar la atención del tema real"

Javier Milei descargó su furia contra el periodismo a través de un tuit en el que habló de una "red de espionaje ilegal" que opera contra el Gobierno.

Javier Milei en modo campaña lidera una caravana de La Libertad Avanza.

Javier Milei en modo campaña lidera una caravana de La Libertad Avanza.

Luego de que el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, aclarara el contenido de un nuevo audio que lo involucraría, el mandatario expresó: “A cada paso sigue quedando en claro la red de espionaje ilegal de la que un grupo de periodistas ha sido parte”.

Lee además
Por qué el Gobierno sale al mercado de cambios y abandona la libre flotación del dólar
Intervención

Por qué el Gobierno sale al mercado de cambios y abandona la libre flotación del dólar
Con guiños a Javier Milei y cuestionamientos a Cornejo, el Frente Libertario Demócrata presentó sus candidatos
elecciones 2025

Con guiños a Javier Milei y cuestionamientos a Cornejo, el Frente Libertario Demócrata presentó sus candidatos

Estos espías que se disfrazan de ‘periodistas’ quieren desviar la atención del tema real. No están por encima de la ley. Se creen impunes y no lo son. Fin”, aseveró el libertario.

En su breve mensaje a través de su cuenta de X, el mandatario citó el descargo del vicepresidente de La Libertad Avanza, quien apuntó contra la oposición por la aparición de un audio, y aseguró que la presunta grabación “ilegal” y su difusión constituyen “un intento de desestabilización en el marco de un proceso electoral”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/JMilei/status/1962902938830979197&partner=&hide_thread=false

Javier Milei habló de los supuestos audios de su hermana Karina

“En primer lugar, quiero aclarar que ese audio, en el hipotético caso de que fuera real, pareciera haber sido grabado de manera ilegal en la Presidencia de la Cámara de Diputados”, sentenció el legislador.

Asimismo, planteó que “la presunta grabación ilegal y difusión de conversaciones privadas en el ejercicio de nuestra función pública es evidentemente un intento deliberado de desestabilización en el marco del proceso electoral”.

Por su parte, Menem aseveró que “el tren fantasma no soporta que un gobierno elegido por mandato popular avance contra sus privilegios, y por eso recurre a operaciones de inteligencia ilegal y campañas de difamación”.

Por último, aclaró que las reuniones con la funcionaria del Ejecutivo se realizan con periodicidad para “coordinar la labor parlamentaria y consolidar el trabajo legislativo de La Libertad Avanza”.

Temas
Seguí leyendo

Sospechas de coima: cómo afecta a Javier Milei y al futuro del gobierno libertario

Ajuste en el Estado: el Gobierno nacional eliminó 53 mil empleos en menos de dos años

El Central confirma el retroceso de inversiones extranjeras directas en Argentina

Cornejo y los audios de Spagnuolo: diferenció a los funcionarios "técnicos" de Milei, de los "de otro tipo"

Milei apuntó contra las denuncias de coimas y dijo que "los ataques me envalentonan"

Obras en Mendoza: cuáles financia la Nación, cuáles frenó y qué provincias imitaron el modelo de las rutas

Milei negó las acusaciones de Spagnuolo y anunció acciones judiciales

Atacaron con piedras a la caravana de Javier Milei en Lomas de Zamora

LO QUE SE LEE AHORA
Alfredo Cornejo: El radicalismo está sufriendo una crisis como partido nacional.
De cara a los comicios

Alfredo Cornejo: "El radicalismo está sufriendo una crisis como partido nacional"

Las Más Leídas

Advierten que crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad.
SITUACIÓN COMPLEJA

Bajas en la Policía de Mendoza: crece la cantidad de renuncias de efectivos al Ministerio de Seguridad

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador
INVERSIÓN

Carrefour acelera su retirada y un reconocido empresario argentino se perfila como el comprador

Terrible accidente vial en pleno San Rafael. 
internados en el schestakow

El estado de salud de los jóvenes heridos tras el terrible accidente vial en San Rafael

El agresor, de 23 años, fue detenido y trasladado a sede policial
Operativo

Una mujer logró sobrevivir a un intento de femicidio en Godoy Cruz

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas.
Obras de mantenimiento

Aysam confirmó un nuevo corte de agua: cuándo será y qué zonas se verán afectadas

Te Puede Interesar

Por qué el Gobierno sale al mercado de cambios y abandona la libre flotación del dólar
Intervención

Por qué el Gobierno sale al mercado de cambios y abandona la libre flotación del dólar

Por Sitio Andino Economía
Con el propósito de contener el dólar, el Gobierno intervendrá en el mercado de cambios.
Medida

Con el propósito de contener el dólar, el Gobierno intervendrá en el mercado de cambios

Por Sitio Andino Economía
Javier Milei en modo campaña lidera una caravana de La Libertad Avanza.
En redes

Milei: "Estos espías que se disfrazan de 'periodistas' quieren desviar la atención del tema real"

Por Sitio Andino Política